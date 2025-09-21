Ajker Patrika
> চাকরি

ড্রাইভার নিয়োগ দেবে ইউ-এস বাংলা এয়ারলাইনস, কর্মস্থল ঢাকা

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬: ৪৪
ড্রাইভার নিয়োগ দেবে ইউ-এস বাংলা এয়ারলাইনস, কর্মস্থল ঢাকা

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারি বিমান প্রতিষ্ঠান ইউ-এস বাংলা এয়ারলাইনস। প্রতিষ্ঠানটিতে ড্রাইভার পদে একাধিক লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আজ রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ড্রাইভার।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

যোগ্যতা ও দক্ষতা

প্রার্থীদের অবশ্যই বিআরটিএ থেকে বৈধ পেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে। হালকা ও মিডিয়াম লাইসেন্সের জন্য এসএসসি পাস এবং কমপক্ষে ৩ বছরের গাড়ি চালানোর বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে অথবা হালকা ও মিডিয়াম লাইসেন্সের জন্য অষ্টম শ্রেণি পাস এবং কমপক্ষে ৫ বছরের গাড়ি চালানোর বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। প্রার্থীদের বয়সসীমা ২৩-৩৮ বছরের মধ্যে হতে হবে।

এ ছাড়া ভারী লাইসেন্সের জন্য অষ্টম শ্রেণি পাস এবং কমপক্ষে ৫ বছরের গাড়ি চালানোর বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। প্রার্থীদের বয়সসীমা সর্বোচ্চ ৪৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।

উচ্চতা: ৫ ’৪" (১৬৩ সেন্টিমিটার)।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: হালকা লাইসেন্স: ২২,০০০ টাকা (মাসিক)। মাঝারি লাইসেন্স: ২৪,০০০ টাকা (মাসিক)। ভারী লাইসেন্স: জয়েনিং ২৫,০০০ (প্রবেশনকালীন পিরিয়ড শেষে ২৮,০০০) টাকা (মাসিক)।

সুযোগ–সুবিধা: ডিউটি শিডিউল অনুযায়ী সকালের নাশতা/দুপুরের খাবার/রাতের খাবার দেওয়া হবে। এ ছাড়া থাকছে উৎসব ভাতা ও স্বাস্থবিমা সুবিধা।

আবেদন পদ্ধতি: আপডেটেড সিভি/জীবনবৃত্তান্ত, অরিজিনাল ড্রাইভিং লাইসেন্সের (সামনের ও পেছনের) ছবি, অরিজিনাল ড্রাইভিং লাইসেন্স না থাকলে ডেলিভারি স্লিপের ছবিসহ সব কাগজপত্রের স্ক্যান করা ছবি পিডিএফ ফাইল করে এই লিংকে জমা দিতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ অক্টোবর ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

চাকরির খবরইউএস বাংলা এয়ারলাইনসবেসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দেড় বছরে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

ফুটবলাররা পানি না গিলে কুলি করেন কেন

রিজার্ভ চুরি: ফিলিপাইনের ব্যাংকের ৮১ মিলিয়ন ডলার বাজেয়াপ্ত করল সিআইডি

চট্টগ্রামে সিকদার বাড়িতে অভিযান, সাবেক ভূমিমন্ত্রীর বিদেশে সম্পদ অর্জনের ২৩ বস্তা আলামত জব্দ

শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে জেগেছে বাংলাদেশের ফাইনালের স্বপ্ন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘বাংলাদেশের দুই ক্রিকেটারের তাণ্ডবেই শেষ লঙ্কান সিংহরা’

‘বাংলাদেশের দুই ক্রিকেটারের তাণ্ডবেই শেষ লঙ্কান সিংহরা’

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে আজই স্বীকৃতি দিচ্ছে যুক্তরাজ্য

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে আজই স্বীকৃতি দিচ্ছে যুক্তরাজ্য

ফুটবলাররা পানি না গিলে কুলি করেন কেন

ফুটবলাররা পানি না গিলে কুলি করেন কেন

দেড় বছরে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

দেড় বছরে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

নেপাল পুলিশের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নেই, জেন-জি বিক্ষোভে গুলি ছুড়ল কারা—ষড়যন্ত্রের অভিযোগ কে পি শর্মার

নেপাল পুলিশের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নেই, জেন-জি বিক্ষোভে গুলি ছুড়ল কারা—ষড়যন্ত্রের অভিযোগ কে পি শর্মার

সম্পর্কিত

ড্রাইভার নিয়োগ দেবে ইউ-এস বাংলা এয়ারলাইনস, কর্মস্থল ঢাকা

ড্রাইভার নিয়োগ দেবে ইউ-এস বাংলা এয়ারলাইনস, কর্মস্থল ঢাকা

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে ৫১ জনের চাকরির সুযোগ

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে ৫১ জনের চাকরির সুযোগ

খাদ্য অধিদপ্তরের এমসিকিউ পরীক্ষার সূচি

খাদ্য অধিদপ্তরের এমসিকিউ পরীক্ষার সূচি

পিএসসির এডি পদের ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ২৯৯

পিএসসির এডি পদের ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ২৯৯