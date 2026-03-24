ফিচার বিভাগে সহসম্পাদক নেবে আজকের পত্রিকা

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আজকের পত্রিকা। প্রতিষ্ঠানটিতে ফিচার বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। ১৬ মার্চ এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ই-মেইল ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।

পদের নাম: সহসম্পাদক, (প্রযুক্তি ও চিকিৎসা)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতক পাস হতে হবে।

পেশাগত অভিজ্ঞতা: ফিচার বিভাগে ন্যূনতম এক বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

কাজের ধরন: প্রযুক্তি ও চিকিৎসাবিষয়ক কনটেন্ট পরিকল্পনা করা। নিজে লেখা এবং লেখা সম্পাদনা করা। লেখা সংগ্রহ, সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও আউটডোর অ্যাসাইনমেন্ট কাভার করা।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা (বনশ্রী)।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ-সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এই [email protected] ই-মেইল ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন। আবেদনের সময় সাবজেক্টে অবশ্যই পদের নাম উল্লেখ করতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ মার্চ ২০২৬।

