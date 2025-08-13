Ajker Patrika
কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা

বিএনপিতে ভিড়েছেন আ.লীগ-জাসদ কর্মীরা

  • ৫ আগস্টের পর আওয়ামী লীগ ও জাসদের নেতা-কর্মীরা রাতারাতি বিএনপি হয়ে গেছেন।
  • তাঁদের কাউন্সিলর বানিয়ে নির্বাচিত হচ্ছেন বিএনপির বিভিন্ন কমিটির সভাপতি-সম্পাদক।
  • এ নিয়ে বিএনপির তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে।
দেবাশীষ দত্ত,কুষ্টিয়া
আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ০৫: ৫৫
কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় বিএনপির বিভিন্ন কমিটি গঠনে ত্যাগীদের বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) লোকজনকে দলে ভেড়ানোর অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে।

নেতা-কর্মীরা বলছেন, গত বছরের ৫ আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর আওয়ামী লীগ ও জাসদের নেতা-কর্মীরা রাতারাতি বিএনপি হয়ে গেছেন। একটি ওয়ার্ডেই বিএনপির কাউন্সিলর করা হয় ৭২২ জনকে। যদিও আপত্তির মুখে পরে সংশোধন করে তা হয়ে দাঁড়ায় ৬১৯ জন। অথচ সর্বশেষ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ওই ওয়ার্ডে বিএনপি ভোট পেয়েছিল মাত্র ১৯৯টি। আরেক ওয়ার্ডে ৯৬টি ভোট পেলেও এখন সেখানে দলের কাউন্সিলর ৫৫০ জন। এমন কাউন্সিলরদের ভোটেই নির্বাচিত হচ্ছেন বিএনপির বিভিন্ন কমিটির সভাপতি-সম্পাদক। বঞ্চিত হচ্ছেন দীর্ঘদিন ধরে বিএনপি করা নেতা-কর্মীরা।

