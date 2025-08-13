বিএনপিতে ভিড়েছেন আ.লীগ-জাসদ কর্মীরা

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা
দেবাশীষ দত্ত,কুষ্টিয়া
কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় বিএনপির বিভিন্ন কমিটি গঠনে ত্যাগীদের বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) লোকজনকে দলে ভেড়ানোর অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে।
নেতা-কর্মীরা বলছেন, গত বছরের ৫ আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর আওয়ামী লীগ ও জাসদের নেতা-কর্মীরা রাতারাতি বিএনপি হয়ে গেছেন। একটি ওয়ার্ডেই বিএনপির কাউন্সিলর করা হয় ৭২২ জনকে। যদিও আপত্তির মুখে পরে সংশোধন করে তা হয়ে দাঁড়ায় ৬১৯ জন। অথচ সর্বশেষ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ওই ওয়ার্ডে বিএনপি ভোট পেয়েছিল মাত্র ১৯৯টি। আরেক ওয়ার্ডে ৯৬টি ভোট পেলেও এখন সেখানে দলের কাউন্সিলর ৫৫০ জন। এমন কাউন্সিলরদের ভোটেই নির্বাচিত হচ্ছেন বিএনপির বিভিন্ন কমিটির সভাপতি-সম্পাদক। বঞ্চিত হচ্ছেন দীর্ঘদিন ধরে বিএনপি করা নেতা-কর্মীরা।
কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় বিএনপির বিভিন্ন কমিটি গঠনে ত্যাগীদের বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) লোকজনকে দলে ভেড়ানোর অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে।
নেতা-কর্মীরা বলছেন, গত বছরের ৫ আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর আওয়ামী লীগ ও জাসদের নেতা-কর্মীরা রাতারাতি বিএনপি হয়ে গেছেন। একটি ওয়ার্ডেই বিএনপির কাউন্সিলর করা হয় ৭২২ জনকে। যদিও আপত্তির মুখে পরে সংশোধন করে তা হয়ে দাঁড়ায় ৬১৯ জন। অথচ সর্বশেষ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ওই ওয়ার্ডে বিএনপি ভোট পেয়েছিল মাত্র ১৯৯টি। আরেক ওয়ার্ডে ৯৬টি ভোট পেলেও এখন সেখানে দলের কাউন্সিলর ৫৫০ জন। এমন কাউন্সিলরদের ভোটেই নির্বাচিত হচ্ছেন বিএনপির বিভিন্ন কমিটির সভাপতি-সম্পাদক। বঞ্চিত হচ্ছেন দীর্ঘদিন ধরে বিএনপি করা নেতা-কর্মীরা।
দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রাণ গ্রুপে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট/ডেপুটি ইনচার্জ’ পদে একাধিক লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৯ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।১৯ ঘণ্টা আগে
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে রংপুর সিভিল সার্জনের কার্যালয় ও তার নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে জনবল নিয়োগের বড় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৫ ধরনের শূন্য ১৫৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে।২০ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়টি ৮০০ নার্স নিয়োগ দেবে। গত সোমবার (১১ আগস্ট) এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। শুক্রবার (১৫ আগস্ট) থেকে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।২১ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেড। আর্থিক প্রতিষ্ঠানটিতে ‘প্রবেশনারি অফিসার’ পদে একাধিক লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১১ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। অভিজ্ঞতা ছাড়াও প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।২১ ঘণ্টা আগে