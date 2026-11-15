অজুর সময় চোখের ভেতরেও কি পানি পৌঁছানো আবশ্যক?

অজুর সময় চোখের ভেতরেও কি পানি পৌঁছানো আবশ্যক?
অজু নামাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। অজুতে মুখমণ্ডল ধৌত করা ফরজ হলেও অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে, চোখের ভেতরেও কি পানি পৌঁছানো জরুরি? বিশেষ করে যাঁদের চোখে অ্যালার্জি, সংক্রমণ বা অন্য কোনো শারীরিক সমস্যা রয়েছে এবং চিকিৎসকের পরামর্শে চোখে পানি দেওয়া নিষেধ, তাঁরা এ বিষয়ে দ্বিধায় ভোগেন।
অজুর ফরজ বিধান ও এ ধরনের শারীরিক অসুবিধার ক্ষেত্রে কী করণীয়, তা জানা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য জরুরি। কেননা, অজু শুদ্ধ না হলে নামাজও শুদ্ধ হবে না।
ফিকহি দৃষ্টিভঙ্গি ও শরিয়তের বিধান: অজু করার ক্ষেত্রে শরিয়তের অন্যতম মৌলিক ফরজ বিধান হলো পুরো মুখমণ্ডল বা চেহারা ধৌত করা। তবে শরিয়তের ফিকহি নীতি অনুযায়ী, ‘চেহারা ধৌত করা’ বলতে কেবল চেহারার বাহ্যিক অংশ ধোয়াকে বোঝায়। চোখের ভেতরের সংবেদনশীল অংশ ধোয়া বা সেখানে পানি পৌঁছানো অজুর জন্য আবশ্যক বা বাধ্যবাধকতামূলক নয়।
স্বাস্থ্যগত সমস্যায় করণীয়: যাঁদের চোখে অ্যালার্জি বা অন্য কোনো শারীরিক সমস্যার কারণে পানি দেওয়া নিষেধ, তাঁরা চোখের ভেতরের অংশে পানি না দিয়ে কেবল চেহারার বাহ্যিক অংশ ভালোভাবে ধৌত করলেই অজুর ফরজ সঠিকভাবে আদায় হয়ে যাবে। চোখের ভেতরে পানি না যাওয়ার কারণে অজুর শুদ্ধতায় বিন্দুমাত্র কোনো সমস্যা বা ত্রুটি হবে না। একই সঙ্গে এই অজু দিয়ে আদায় করা নামাজও শতভাগ সহিহ ও শুদ্ধ হিসেবে গণ্য হবে।
মোটকথা, অজুর ক্ষেত্রে চোখের ভেতরে পানি পৌঁছানো ফরজ নয়। তাই চোখের অ্যালার্জি বা অন্য কোনো শারীরিক সমস্যার কারণে চোখের ভেতরে পানি দেওয়া সম্ভব না হলে দুশ্চিন্তার প্রয়োজন নেই। অজুর নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী মুখমণ্ডলের বাহ্যিক অংশ ভালোভাবে ধুয়ে নিলেই অজুর ফরজ আদায় হয়ে যাবে। এ কারণে অজু ও নামাজের শুদ্ধতা নিয়েও সংশয়ে ভোগার প্রয়োজন নেই। ইসলাম মানুষের সাধ্য ও শারীরিক অবস্থার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে।