আদরের নাতির সঙ্গে নবীজি (সা.)-এর মায়ামাখা স্মৃতি

মদিনার এক গলিতে ছোট্ট হোসাইন (রা.) তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে খেলায় মগ্ন। মাটির সঙ্গে মাখামাখি, হাসাহাসি আর ছোটাছুটি; শৈশবের দুরন্তপনা যেন তাঁর চোখেমুখে ঝিলিক দিচ্ছে। হঠাৎ সেই পথে প্রিয় নবীজি (সা.)-কে আসতে দেখে সবাই থমকে দাঁড়াল। শিশু হোসাইন নানাকে দেখে চঞ্চলতার ছলে এদিক-ওদিক পালাতে শুরু করেন।
নবীজির মুখে এক চিলতে হাসি—চোখভরা স্নেহ। তিনিও খেলার ছলে হাত দুটো বাড়িয়ে দেন, যেন এই ছোট চঞ্চল পাখিটাকে তিনি আজ ধরবেনই। হোসাইন (রা.) হাসতে হাসতে আরও দূরে পালাতে চেষ্টা করেন, আর নবীজি তাঁকে অনুসরণ করতে থাকেন। অবশেষে এক মায়াবী মুহূর্তে তিনি হোসাইনকে পরম মমতায় ধরে ফেলেন।
নবীজি (সা.) তাঁর এক হাত হোসাইনের ছোট্ট চোয়ালের নিচে রাখেন, আরেক হাত রাখেন মাথার তালুতে। এরপর পরম ভালোবাসায় একটি গভীর চুমু এঁকে দেন।
সেই মুহূর্তে তাঁর মুখ থেকে যে কথাগুলো বেরিয়ে আসে, তা যেন শুধু শব্দ নয়—ভালোবাসার এক চিরন্তন ঘোষণা। তিনি বলেন, ‘হোসাইন আমার এবং আমি হোসাইনের। যে ব্যক্তি হোসাইনকে ভালোবাসে, আল্লাহ তাআলা তাকে ভালোবাসেন।’
তথ্যসূত্র: সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৪৪
‘সেহরি’ শব্দটি আরবি ‘সাহর’ বা ‘সুহুর’ থেকে উদ্ভূত। যার অর্থ রাতের শেষাংশ বা ভোররাত। সেহরি অর্থ শেষ রাতের বা ভোররাতের খাবার। সুবহে সাদিকের কাছাকাছি সময়ে যে আহার করা হয়, একে শরিয়তের পরিভাষায় সেহরি বলা হয়। রোজা রাখার নিয়তে সেহরি খাওয়া সুন্নত।১ ঘণ্টা আগে
একজন মুমিনের জন্য নামাজ হলো আধ্যাত্মিক প্রশান্তি ও জীবনের বরকত লাভের সর্বোত্তম মাধ্যম। প্রতিদিন সময়মতো নামাজ আদায় করা প্রতিটি মুসলমানের ওপর ফরজ। নিচে ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য আজকের নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো।৬ ঘণ্টা আগে
পবিত্র মাহে রমজান মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মুমিন বান্দাদের জন্য এক বিশেষ উপহার। এই মাসের প্রতিটি মুহূর্ত বরকতময়। রমজান মাসকে তিনটি ভাগে (দশক) বিভক্ত করা হয়েছে, যার প্রতিটি অংশই বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।১ দিন আগে
ইতিহাসে কিছু মনীষী আসেন, যাঁদের জীবন ও কর্ম মানবসভ্যতাকে চিরকাল আলোকিত করে। ইমাম নববী (রহ.) ছিলেন তেমনই এক ক্ষণজন্মা পুরুষ। মাত্র ৪৫ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনে তিনি ইসলামি জ্ঞানভান্ডারে যে অমূল্য রত্ন রেখে গেছেন, তা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে অম্লান হয়ে আছে।১ দিন আগে