প্রতিবেশীর প্রতি অন্যায় জান্নাতের পথ রুদ্ধ করে দেয়

ইসলাম ডেস্ক
ইসলামে প্রতিবেশীর অধিকার এতই সুমহান যে, তা মানুষের বহু নফল ইবাদতকে অর্থহীন করে দিতে পারে। সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলো প্রতিবেশী আর তাদের সঙ্গে আচার-আচরণই একজন মুমিনের প্রকৃত চরিত্রের মাপকাঠি।
প্রতিবেশীর প্রতি অন্যায় ও অসদাচরণ কোনো ব্যক্তির অত্যধিক ইবাদতকেও আল্লাহর কাছে মূল্যহীন করে দিতে পারে। এ বিষয়ে হজরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি শিক্ষণীয় ঘটনা রয়েছে:
আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, এক লোক রাসুলুল্লাহ (সা.)কে বললেন, ‘আল্লাহর রাসুল, এক নারী তার অত্যধিক নামাজ, রোজা, দানের জন্য সুপরিচিত। কিন্তু সে কথার মাধ্যমে তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। তার ব্যাপারে আপনি কী বলেন?’
রাসুল (সা.) বললেন, ‘সে জাহান্নামি।’
লোকটি আবার বললেন, ‘আল্লাহর রাসুল, আরেক নারীর ব্যাপারে প্রসিদ্ধি আছে যে, সে রোজা কম রাখে, দানও কম করে এবং নামাজও কম পড়ে। বলতে গেলে সে এক টুকরো পনিরই দান করে, কিন্তু প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। তার ব্যাপারে আপনি কী বলেন?’
রাসুল (সা.) জবাব দিলেন, ‘সে জান্নাতি।’ (মুসনাদে আহমাদ: ৯২৯৮)
এই হাদিস অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, লোকদেখানো বা কেবল ব্যক্তিগত ইবাদতের চেয়েও মানুষের অধিকার এবং সামাজিক সদ্ভাব বজায় রাখা আল্লাহর কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। যে নারী ইবাদতে কম হওয়া সত্ত্বেও প্রতিবেশীর প্রতি সদাচারী, সে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে সফল, আর যে ইবাদতে অধিক হওয়া সত্ত্বেও প্রতিবেশীর হক নষ্টকারী, তার আমল মূল্যহীন।
রাসুলুল্লাহ (সা.) প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়ার পরিণতি সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন, যে ব্যক্তি প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়, সে জান্নাতের মতো সুমহান নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হবে।
রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।’ (সহিহ্ মুসলিম: ৪৬)
অর্থাৎ, একজন মুমিনের পরিচয় কেবল তার সেজদা বা দান-সদকার পরিমাণ দিয়ে নয়, বরং তার চরিত্র ও ব্যবহার দিয়েই নির্ধারিত হয়। যে ব্যক্তির আচরণ তার চারপাশের মানুষকে শান্তি দিতে পারে না, তার জন্য জান্নাতের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।
সূত্র: যেমন ছিলেন তিনি, পৃষ্ঠা নং: ২৪৯ থেকে সংগৃহীত
লেখক: আরিফ মাহমুদ, শিক্ষার্থী, ফিজিওথেরাপি ডিপার্টমেন্ট, সিআরপি, সাভার, ঢাকা
ইসলামে প্রতিবেশীর অধিকার এতই সুমহান যে, তা মানুষের বহু নফল ইবাদতকে অর্থহীন করে দিতে পারে। সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলো প্রতিবেশী আর তাদের সঙ্গে আচার-আচরণই একজন মুমিনের প্রকৃত চরিত্রের মাপকাঠি।
প্রতিবেশীর প্রতি অন্যায় ও অসদাচরণ কোনো ব্যক্তির অত্যধিক ইবাদতকেও আল্লাহর কাছে মূল্যহীন করে দিতে পারে। এ বিষয়ে হজরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি শিক্ষণীয় ঘটনা রয়েছে:
আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, এক লোক রাসুলুল্লাহ (সা.)কে বললেন, ‘আল্লাহর রাসুল, এক নারী তার অত্যধিক নামাজ, রোজা, দানের জন্য সুপরিচিত। কিন্তু সে কথার মাধ্যমে তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। তার ব্যাপারে আপনি কী বলেন?’
রাসুল (সা.) বললেন, ‘সে জাহান্নামি।’
লোকটি আবার বললেন, ‘আল্লাহর রাসুল, আরেক নারীর ব্যাপারে প্রসিদ্ধি আছে যে, সে রোজা কম রাখে, দানও কম করে এবং নামাজও কম পড়ে। বলতে গেলে সে এক টুকরো পনিরই দান করে, কিন্তু প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। তার ব্যাপারে আপনি কী বলেন?’
রাসুল (সা.) জবাব দিলেন, ‘সে জান্নাতি।’ (মুসনাদে আহমাদ: ৯২৯৮)
এই হাদিস অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, লোকদেখানো বা কেবল ব্যক্তিগত ইবাদতের চেয়েও মানুষের অধিকার এবং সামাজিক সদ্ভাব বজায় রাখা আল্লাহর কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। যে নারী ইবাদতে কম হওয়া সত্ত্বেও প্রতিবেশীর প্রতি সদাচারী, সে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে সফল, আর যে ইবাদতে অধিক হওয়া সত্ত্বেও প্রতিবেশীর হক নষ্টকারী, তার আমল মূল্যহীন।
রাসুলুল্লাহ (সা.) প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়ার পরিণতি সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন, যে ব্যক্তি প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়, সে জান্নাতের মতো সুমহান নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হবে।
রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।’ (সহিহ্ মুসলিম: ৪৬)
অর্থাৎ, একজন মুমিনের পরিচয় কেবল তার সেজদা বা দান-সদকার পরিমাণ দিয়ে নয়, বরং তার চরিত্র ও ব্যবহার দিয়েই নির্ধারিত হয়। যে ব্যক্তির আচরণ তার চারপাশের মানুষকে শান্তি দিতে পারে না, তার জন্য জান্নাতের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।
সূত্র: যেমন ছিলেন তিনি, পৃষ্ঠা নং: ২৪৯ থেকে সংগৃহীত
লেখক: আরিফ মাহমুদ, শিক্ষার্থী, ফিজিওথেরাপি ডিপার্টমেন্ট, সিআরপি, সাভার, ঢাকা
দান-সদকা একটি প্রশংসনীয় ও মহৎ গুণ। সদকা আল্লাহর ক্রোধ স্তিমিত করে। দানে দূর হয় আগত বহু মসিবত। তাই পরিমাণে অল্প হলেও নিয়মিত দান-সদকা করা উচিত। কাউকে কোনো বস্তু দান করার পর তা ফিরিয়ে নেওয়া বা ওই ব্যক্তি থেকে তা অল্প দামে কিনে নেওয়া জঘন্য পাপ।৭ ঘণ্টা আগে
নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।১৪ ঘণ্টা আগে
পবিত্র কোরআনের প্রথম সুরা হলো ‘ফাতেহা।’ এর মাহাত্ম্য এতই বেশি যে একে উম্মুল কিতাব (কিতাবের জননী) এবং সাবউল মাসানি (বারবার পঠিত সাতটি আয়াত) নামেও অভিহিত করা হয়। এই সুরা শুধু নামাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশই নয়; এটি একজন মুমিনের হৃদয়ের গভীরতম প্রার্থনা, জীবনের সঠিক পথনির্দেশ এবং মহান আল্লাহর রহমতের...২০ ঘণ্টা আগে
কথা দিয়ে কথা রাখার নাম প্রতিশ্রুতি বা ওয়াদা রক্ষা। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা মুমিনের বিশেষ গুণ। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে কোনো মুসলিম পরিপূর্ণ ইমানদার হতে পারে না। রাসুল (সা.) প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারীকে মুনাফিক হিসেবে অবহিত করেছেন। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করাকে ইসলামি শরিয়তে কবিরা গুনাহ বলা হয়েছে।১ দিন আগে