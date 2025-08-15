প্রবাসে থেকে মোবাইলে কি বিয়ে করা যাবে

আপনার জিজ্ঞাসা
ইসলাম ডেস্ক
প্রশ্ন: আমি প্রবাসে আছি সাত বছর হলো। এখনো বিয়ে করিনি। বিয়ের পর আর প্রবাসে আসার ইচ্ছে নেই। তাই মা-বাবাকে বলেছি, পাত্রী দেখার জন্য। যদি সবকিছু ঠিক থাকে মোবাইলের মাধ্যমে বিয়ে সম্পন্ন করে দেশে চলে আসব। প্রবাসে বসে মোবাইলে বিয়ে করা কি আমার জন্য জায়েজ হবে? এ বিষয়ে ইসলামের নির্দেশনা জানতে চাই। সাজ্জাদ হোসেন, বাহরাইনপ্রবাসী
উত্তর: আপনার প্রশ্নটি খুবই সময়োপযোগী। প্রবাসে অবস্থান করার কারণে জীবনের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, তথা বিয়ের মতো পবিত্র বন্ধন সম্পন্ন করতে অনেকেই এমন পরিস্থিতিতে পড়েন। ইসলাম এই পবিত্র সম্পর্ককে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে এবং এর বৈধতার জন্য কিছু নির্দিষ্ট শর্ত আরোপ করেছে, যাতে এর মর্যাদা ও বিশুদ্ধতা সব সময় সুরক্ষিত থাকে।
শরিয়তের বিধান অনুযায়ী, বিয়ে শুদ্ধ হওয়ার জন্য পাত্র ও পাত্রী অথবা তাঁদের প্রতিনিধির ইজাব-কবুল (প্রস্তাব ও গ্রহণ) একই মজলিশে এবং দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে হওয়া আবশ্যক। কোনো কারণে পাত্র-পাত্রী সরাসরি উপস্থিত থাকতে না পারলে তাঁরা নিজেদের পক্ষে উকিল (প্রতিনিধি) নির্ধারণ করতে পারবেন। উকিলের মাধ্যমেই ইজাব-কবুল সম্পন্ন করতে হবে।
আপনার প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে প্রবাসে অবস্থানকালে বিয়ে করার দুটি পদ্ধতি নিচে দেওয়া হলো:
এক. পাত্রের উকিলের মাধ্যমে: পাত্র টেলিফোনে বা অন্য কোনো মাধ্যমে দেশে একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিকে তাঁর পক্ষে উকিল নিযুক্ত করবেন। বিয়ের মজলিশে যখন পাত্রীর পিতা বা অভিভাবক দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে বলবেন, ‘আমি বিদেশে বসবাসকারী অমুকের কাছে অমুক পরিমাণ মোহরের বিনিময়ে আমার মেয়েকে বিয়ে দিলাম’, তখন পাত্রের উকিল বলবে, ‘আমি পাত্রের পক্ষে কবুল করলাম।’ এভাবে বিয়ে সম্পন্ন হবে।
দুই. পাত্রীর উকিলের মাধ্যমে: পাত্রীর পিতা বা অভিভাবক দেশ থেকে টেলিফোনে বিদেশে একজন ব্যক্তিকে তাঁর পক্ষে উকিল নিযুক্ত করতে পারেন। ওই উকিল তখন বিদেশের মজলিশে দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে বলবেন, ‘আমি অমুক মেয়েকে এই ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিলাম।’ তখন ছেলে বলবেন, ‘আমি কবুল করলাম।’ এভাবেও বিয়ে শুদ্ধ হয়ে যাবে।
অডিও বা ভিডিও কলে বিয়ের বিধান: বিয়ে একটি স্পর্শকাতর বিষয় এবং শরিয়ত তার জন্য কিছু শর্ত আরোপ করেছে। এর মধ্যে প্রধান হলো, ইজাব-কবুল একই মজলিশে হওয়া। অডিও বা ভিডিও কলের মাধ্যমে একই সময়ে কথা বলা গেলেও তা একই মজলিশের শর্ত পূরণ করে না। তাই সরাসরি অডিও বা ভিডিও কলে ইজাব-কবুল করে বিয়ে সম্পন্ন হবে না। তবে ওপরের বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী, মোবাইলের মাধ্যমে কাউকে উকিল বানিয়ে তাঁর উপস্থিতিতে দুজন সাক্ষীর সামনে ইজাব-কবুল সম্পন্ন করলে বিয়ে শুদ্ধ হবে।
তথ্যসূত্র: ফাতাওয়া উসমানি: ২ / ৩০৫, বাদায়িউস সানায়ি: ২ / ২৩১, আদ্দুররুল মুখতার: ৩ / ১৪, রদ্দুল মুহতার: ৩ / ১২, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া: ১১ / ১৬১, খুলাসাতুল ফাতাওয়া: ২ / ৪৯
উত্তর দিয়েছেন, মুফতি হাসান আরিফ,ইসলামবিষয়ক গবেষক
