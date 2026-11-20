শিশুর প্রতি দয়া ও স্নেহের ব্যাপারে ইসলামের শিক্ষা
শিশুরা ভালোবাসা ও স্নেহের ছায়ায় বেড়ে ওঠে। তাদের সঙ্গে বড়দের প্রতিটি আচরণ তাদের ভবিষ্যৎ ব্যক্তিত্ব গঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কিন্তু আমাদের সমাজে অনেক সময় শিশুদের ছোটখাটো ভুলের জন্য জনসমক্ষে অপমান করা হয়, অকারণে বকাঝকা করা হয় কিংবা তাদের আবেগ ও অনুভূতিকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। অথচ শিশুদের প্রতি ভালোবাসা, দয়া ও কোমল আচরণের ক্ষেত্রে মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন অনন্য ও অতুলনীয় আদর্শ।
রাসুলুল্লাহ (সা.) শিশুদের অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তিনি তাদের আদর করতেন, কোলে তুলে নিতেন, কপালে চুমু খেতেন এবং তাদের সঙ্গে আনন্দঘন ও প্রাণবন্ত আচরণ করতেন। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর দৌহিত্র হজরত হাসান ইবনে আলী (রা.)-কে চুমু দিলেন। তখন সেখানে উপস্থিত আকরা ইবনে হাবিস (রা.) তা দেখে বলে উঠলেন, ‘আমার দশটি সন্তান রয়েছে, কিন্তু আমি কখনো তাদের কাউকে চুমু দিইনি!’ তা শুনে রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘যে দয়া করে না, তার প্রতি দয়া করা হয় না।’ (সহিহ বুখারি: ৫৯৯৭; সহিহ মুসলিম: ২৩১৮)। এ হাদিসটি শিশুদের সঙ্গে সর্বদা কোমল ও সংবেদনশীল আচরণের শিক্ষা দেয়।
শুধু স্নেহ-ভালোবাসাই নয়, রাসুলুল্লাহ (সা.) শিশুদের ছোট্ট মনস্তত্ত্ব ও অনুভূতিগুলোকেও অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। হজরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, তাঁর একটি ছোট ভাই ছিল, যাকে সবাই আবু উমায়ের বলে ডাকত। তার একটি পোষা ছোট পাখি ছিল, যা দিয়ে সে খেলত। একদিন পাখিটি মারা যাওয়ার কারণে শিশু আবু উমায়ের ভীষণ মনঃক্ষুণ্ন হলো। রাসুলুল্লাহ (সা.) যখন তা জানতে পারলেন, তখন তিনি পরম স্নেহে তার পাশে গিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে মজা করে জিজ্ঞেস করলেন, ‘হে আবু উমায়ের! তোমার নুগায়ের বা ছোট পাখিটির কী হলো?’ (সহিহ বুখারি: ৬১২৯; সহিহ মুসলিম: ২১৫০)
এই ঘটনা থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত যে একটি শিশুর ছোটখাটো আনন্দ-বেদনা বা আগ্রহকেও হেলাফেলা করা উচিত নয়। তাদের অনুভূতিকে তুচ্ছ মনে করা বড় ভুল। শিশুর সঙ্গে আন্তরিকভাবে কথা বলা, তার মনের কথা শোনা এবং মন খারাপের কারণ বোঝার চেষ্টা করাও অভিভাবক ও বড়দের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।
পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচার, সদাচরণ ও আত্মীয়স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন।’ (সুরা নাহল: ৯০)। নিঃসন্দেহে শিশুদের প্রতি সদাচরণ ও ভালোবাসা প্রদর্শন এই আয়াতের ব্যাপক শিক্ষারই অংশ।
বর্তমান সময়ে পরিবারে সন্তানদের সঙ্গে মানসম্মত সময় কাটানো, তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং তাদের ভুলগুলো রাগের পরিবর্তে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার চর্চা বাড়ানো অত্যন্ত জরুরি। শাসনের নামে মানসিক বা শারীরিক অপমান কিংবা অকারণে কঠোরতা শিশুর কোমল মনে দীর্ঘমেয়াদি ভীতি ও হীনম্মন্যতা তৈরি করতে পারে। তাই মা-বাবা, শিক্ষকসহ সব অভিভাবকের উচিত রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুমহান কোমল আচরণের আদর্শ নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করা।
শিশুদের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করা প্রকৃত সুন্দর চরিত্রের পরিচায়ক। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে প্রতিটি শিশুর জন্য একটি স্নেহপূর্ণ, নিরাপদ, আনন্দময় ও মর্যাদাপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করা আমাদের সবার নৈতিক দায়িত্ব।