Ajker Patrika
> ইসলাম

পরামর্শ-শান্তি, শৃঙ্খলা ও সাফল্যের সেতুবন্ধ

ইসলাম ডেস্ক 
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

শান্তি, শৃঙ্খলা এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূলমন্ত্র হলো পরামর্শ। পরিবার থেকে শুরু করে সমাজ ও রাষ্ট্র পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে পরামর্শভিত্তিক কাজের গুরুত্ব অপরিসীম। পরামর্শ করে কাজ করলে যেমন মানসিক তৃপ্তি আসে, তেমনি তাতে আল্লাহর রহমতও বর্ষিত হয়। ইসলামে পরামর্শকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। মহানবী (সা.) নিজের প্রতিটি কাজে সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন এবং অন্যদেরও এর প্রতি উৎসাহিত করতেন।

হজরত আলী (রা.) একবার রাসুল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘হে আল্লাহর রাসুল (সা.), যদি আমরা এমন কোনো সমস্যায় পড়ি, যার সমাধান কোরআন ও হাদিসে সরাসরি নেই, তখন আমরা কী করব?’ উত্তরে তিনি বলেছিলেন, ‘তোমরা সবাই মিলে পরামর্শ করে কাজ করবে।’ পরামর্শের এ গুরুত্ব তুলে ধরে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে বলেছেন, ‘আর কাজে-কর্মে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করো। এরপর যখন সংকল্প করবে, তখন আল্লাহর ওপর ভরসা করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর ওপর ভরসাকারীদের ভালোবাসেন।’ (সুরা আলে-ইমরান: ১৫৯)

রাসুল (সা.)-এর পরামর্শের এই রীতিতে আমরা দেখতে পাই, কোনো বিষয়ে একক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি সবার মতামতকে প্রাধান্য দিতেন। এর ফলস্বরূপ, তাঁর নেওয়া প্রতিটি সিদ্ধান্ত সাহাবিদের কাছে ছিল অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য।

ইসলামে পরামর্শের একটি সুন্দর রীতি রয়েছে। দায়িত্বশীল ব্যক্তিসহ সবাই অজু করে বসবেন। পবিত্র কোরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হবে। এরপর সবাই দরুদ ও মাসনুন দোয়া পাঠ করবেন। দায়িত্বশীল ব্যক্তি ডান দিক থেকে সবার মতামত নিতে শুরু করবেন। এ পদ্ধতিতে নেওয়া সিদ্ধান্তে সাধারণত ভুল হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে, কারণ একটি মাথার চিন্তার চেয়ে একাধিক মাথার সম্মিলিত চিন্তা নিঃসন্দেহে বেশি কার্যকর ও শক্তিশালী হয়। এটি কঠিন সমস্যাকেও সহজে সমাধান করতে সাহায্য করে।

তাই আমাদের বাস্তব জীবনে, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উভয় ক্ষেত্রেই পরামর্শভিত্তিক কাজ করা উচিত। এতে শুধু সঠিক সিদ্ধান্তই নয়; বরং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সম্প্রীতিও বৃদ্ধি পায়। পরামর্শের মাধ্যমে কাজ করলে আল্লাহ তাআলার বিশেষ সাহায্য লাভ করা যায় এবং যেকোনো কাজে সাফল্য আসে সহজভাবে।

বিষয়:

ইসলামমহানবীছাপা সংস্করণপরামর্শধর্ম ও জীবনমহানবী (সাঃ)
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশ শুল্কমুক্ত আমদানির ঘোষণা দিতেই ভারতে হু হু করে বাড়ছে চালের দাম

‘আমরা মরে গেলাম ঋণের দায়ে আর খাওয়ার অভাবে’, চিরকুটে লেখা

জ্যেষ্ঠ সেনা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তে উচ্চপদস্থ বোর্ড গঠন: আইএসপিআর

যুক্তরাষ্ট্রে পা রাখামাত্র পুতিনকে গ্রেপ্তারের আহ্বান

ফেসবুকে ছাত্রলীগ নেতার ‘হুমকি’, রাবিতে ১৫ আগস্টের কনসার্টে যাচ্ছে না আর্টসেল

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

‘মিরপুরের উইকেটের পাশে পুঁইশাক বের হচ্ছে, এত বছর হয়নি কেন’

‘মিরপুরের উইকেটের পাশে পুঁইশাক বের হচ্ছে, এত বছর হয়নি কেন’

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ‘রকেট ফোর্স’ গঠনের ঘোষণা

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ‘রকেট ফোর্স’ গঠনের ঘোষণা

বালু-পাথর চুরির মামলায় কোম্পানীগঞ্জে ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

বালু-পাথর চুরির মামলায় কোম্পানীগঞ্জে ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

আন্তজেলা পকেটমার চক্র

আন্তজেলা পকেটমার চক্র

বিশ্বে টেকসই পোশাকশিল্পে শীর্ষে বাংলাদেশ

বিশ্বে টেকসই পোশাকশিল্পে শীর্ষে বাংলাদেশ

সম্পর্কিত

পরামর্শ-শান্তি, শৃঙ্খলা ও সাফল্যের সেতুবন্ধ

পরামর্শ-শান্তি, শৃঙ্খলা ও সাফল্যের সেতুবন্ধ

সুরা জুমুআর তাৎপর্য, ফজিলত ও অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট

সুরা জুমুআর তাৎপর্য, ফজিলত ও অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট

জনসম্পদ আত্মসাৎ ভয়াবহ অপরাধ

জনসম্পদ আত্মসাৎ ভয়াবহ অপরাধ

প্রবাসে থেকে মোবাইলে কি বিয়ে করা যাবে

প্রবাসে থেকে মোবাইলে কি বিয়ে করা যাবে