চিরস্থায়ী জীবনের জন্য প্রস্তুতি নেবেন যেভাবে

ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ 
আল্লাহর ইচ্ছায় মানুষ দুনিয়ায় আসে অল্প সময়ের জন্য—শূন্য হাতে জন্ম, শূন্য হাতেই বিদায়। জন্ম যাত্রার সূচনা, মৃত্যু তার অবশ্যম্ভাবী সমাপ্তি। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতেই হবে।’ (সুরা আলে ইমরান: ১৮৫)

ধনী-গরিব, রাজা-প্রজা—মৃত্যুর থেকে কেউ বাঁচতে পারে না। আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, ‘তুমি যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু তোমাকে ধরবেই।’ (সুরা নিসা: ৭৮)

জীবনের উদ্দেশ্য

আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আমি জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুধু আমার ইবাদতের জন্য।’ (সুরা জারিয়াত: ৫৬)। ইবাদত শুধু নামাজ, রোজা নয়; জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশ মানাই প্রকৃত ইবাদত।

মৃত্যুর স্মরণ

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘বেশি বেশি মৃত্যু স্মরণ করো, যা আনন্দ বিনাশী।’ (জামে তিরমিজি ২৩০৭)

মৃত্যু স্মরণ অহংকার কমায়, পাপ থেকে বিরত রাখে, নেক আমলের তাগিদ দেয়। ইবনে উমর (রা.) বলেন, ‘সন্ধ্যা হলে সকাল পর্যন্ত জীবিত থাকার আশা করো না।’ (সহিহ্ বুখারি ৬৪১৬)

মৃত্যুর পরের ধাপসমূহ

  • ১. বরজখের জীবন—কেয়ামত পর্যন্ত কবরের জীবন।
  • ২. পুনরুত্থান—সবাই পুনরায় জীবিত হবে।
  • ৩. হিসাব-নিকাশ—প্রতিটি কাজের হিসাব হবে।
  • ৪. মিজান—সৎকর্ম ও পাপের ওজন হবে।
  • ৫. সিরাত সেতু—জাহান্নামের ওপর দিয়ে পার হওয়া।
  • ৬. চূড়ান্ত আবাস—জান্নাত বা জাহান্নাম।

আল্লাহ বলেন, ‘যে সামান্যতম সৎকর্ম করবে, সে তা দেখবে; আর যে সামান্যতম অসৎকর্ম করবে, সে তা দেখবে।’ (সুরা জিলজাল: ৭-৮)

প্রস্তুতির ধাপ

  • ১. দৃঢ় ইমান—আল্লাহর একত্ব, কোরআনের সত্যতা ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস।
  • ২. ফরজ ইবাদত—নামাজ, রোজা, জাকাত, হজ।
  • ৩. তওবা—পাপের অনুতাপ ও তা ত্যাগ।
  • ৪. মানুষের হক আদায়—কারও অধিকার নষ্ট না করা।
  • ৫. নেক আমল বৃদ্ধি—সদকা, উপকারী জ্ঞান, নেক সন্তান।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘বুদ্ধিমান সেই, যে নিজের আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য কাজ করে।’ (জামে তিরমিজি: ২৪৫৯)

একটি নিঃসঙ্গ কফিন ও আমাদের শিক্ষাএকটি নিঃসঙ্গ কফিন ও আমাদের শিক্ষা

মৃত্যুর মুহূর্ত

মুমিনের মৃত্যু শান্তিময়, ফেরেশতারা জান্নাতের সুসংবাদ দেয়—‘হে প্রশান্ত প্রাণ! তুমি তোমার প্রভুর দিকে ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষজনক অবস্থায়। (সুরা ফজর: ২৭-২৮)। কিন্তু কাফেরের মৃত্যু কষ্টদায়ক, ভয় ও যন্ত্রণায় পূর্ণ।

চলমান সওয়াব

রাসুল সা. বলেন, ‘মানুষ মারা গেলে তার সব আমল বন্ধ হয়, তবে তিনটি চলমান থাকে—সদকায়ে জারিয়া, উপকারী জ্ঞান, নেক সন্তান।’ (সহিহ্ মুসলিম ১৬৩১)

আত্মীয়তার বন্ধন জান্নাতের পথ সহজ করেআত্মীয়তার বন্ধন জান্নাতের পথ সহজ করে

জীবন একটি অস্থায়ী সফর, মৃত্যু অবধারিত, আখিরাত চিরস্থায়ী। সফল সেই, যে আল্লাহর আদেশ মেনে চলে, রাসুলের সুন্নাহ আঁকড়ে ধরে এবং মৃত্যুর আগে প্রস্তুতি নেয়। আল্লাহ বলেন, ‘যে আল্লাহর দিকে ফিরে যায় এবং সৎকর্ম করে, তার জন্যই সর্বোত্তম পরিণতি।’ (সুরা কাসাস: ৬৭)

লেখক: কলাম লেখক ও গবেষক

