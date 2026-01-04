Ajker Patrika
ইসলাম

তাবলিগের তিন দিনব্যাপী খুরুজের জোড় সম্পন্ন

ইসলাম ডেস্ক 
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

গাজীপুরের টঙ্গীর তুরাগতীরে দোয়ার মাধ্যমে শেষ হয়েছে তাবলিগ জামাত বাংলাদেশ শুরায়ি নেজামের অধীনে আয়োজিত তিন দিনব্যাপী খুরুজের জোড়। সকালে ঢাকা, গাজীপুরসহ আশপাশের জেলার ধর্মপ্রাণ মুসল্লিদের ঢল নামে ইজতেমা ময়দানে। দোয়ায় অংশ নেন প্রায় ৭২টি দেশ থেকে ২ হাজার ৫০০ বিদেশি মেহমান ও বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা।

আজ রোববার (৪ জানুয়ারি) বাদ ফজর পাকিস্তানের তাবলিগের শীর্ষ মুরব্বি মাওলানা উবায়দুল্লাহ খুরশিদ হেদায়েতি বয়ান করেন। বয়ানের পরে দোয়া শুরু হয়। সকাল ৮টা ২৮ মিনিটে দোয়া শুরু হয়ে ৮টা ৪৪ মিনিটে শেষ হয়। ‘আমিন, আমিন’ ধ্বনিতে কম্পিত হতে থাকে টঙ্গীর ময়দান। দোয়ার সময় কান্নার রোল পড়ে যায়। দোয়া পরিচালনা করেন বাংলাদেশের তাবলিগের শীর্ষ মুরব্বি মাওলানা মোহাম্মদ জুবায়ের।

আল্লাহর প্রতি ইমান ও মুমিনের মৃত্যুর প্রস্তুতি

বিষয়টি নিশ্চিত করে তাবলিগ জামাত বাংলাদেশ শুরায়ি নেজামের মিডিয়া সমন্বয়ক হাবিবুল্লাহ রায়হান জানান, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, থাইল্যান্ড, দাগেস্তান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, কানাডা, বেলজিয়াম, ফিলিপাইন, অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, ইতালি, জাপান, তুরস্ক, কাতার, সাউথ আফ্রিকা, জিম্বাবুয়ে, সৌদি আরব, কুয়েত, ওমান, জর্ডান, তিউনিসিয়া, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, কিরগিজস্তান, মিয়ানমার, জাম্বিয়া, মোজাম্বিয়া, সোমালিয়া, সোমালিল্যান্ড, ভারত ও পাকিস্তানের বিদেশি মেহমানদের জামাতসহ বাংলাদেশের ৬৪ জেলা থেকে প্রায় ১ হাজার ৫০০ জামাত খুরুজের জোড় থেকে আল্লাহ তাআলার রাস্তায় বের হয়।

এদিকে নির্বাচনের পরে ৫৯তম টঙ্গী বিশ্ব ইজতেমা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

বিষয়:

গাজীপুরইসলামইজতেমাতাবলিগ জামাত
