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খাওয়ার সময় কী ধরনের দস্তরখান বিছানো সুন্নত

মুফতি হাসান আরিফ
আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৬, ১২: ৫৫
খাওয়ার সময় কী ধরনের দস্তরখান বিছানো সুন্নত
ছবি: সংগৃহীত

প্রশ্ন: প্রচলিত যে দস্তরখান খাবারের সময় আমরা বিছিয়ে থাকি; এর মাধ্যমে কি সুন্নত আদায় হয়? কোন ধরনের দস্তরখান ব্যবহার করা সুন্নত? জানতে চাই।

হাবিবা আক্তার, পঞ্চগড়

উত্তর: আহার গ্রহণ মানবজীবনের অন্যতম একটি জরুরি বিষয়। ইসলামে খাবার গ্রহণের বহু সুন্নত ও শিষ্টাচার বর্ণিত হয়েছে, যার অন্যতম হলো দস্তরখান বিছিয়ে খাবার খাওয়া। হাদিস অনুযায়ী, মহানবী (সা.) খাবারের সময় দস্তরখান ব্যবহার করতেন। মূলত যে বস্তুর ওপর খাবার রেখে খাওয়া হয়, শরিয়তের পরিভাষায় তাকে দস্তরখান বা ‘সুফরা’ বলা হয়। সাহাবায়ে কেরামও দস্তরখান বিছিয়ে খাবার গ্রহণ করতেন।

দস্তরখানের ধরন ও উপাদান

দস্তরখানের নির্দিষ্ট কোনো বাধ্যবাধকতামূলক ধরন হাদিসে নির্ধারণ করা হয়নি। তবে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে চামড়ার তৈরি ‘সুফরা’ ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। সাহাবি হজরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন যে রাসুলুল্লাহ (সা.) কখনো টেবিল বা কোনো উঁচু স্থানে এবং ছোট পাত্রে খানা খাননি, বরং চামড়ার দস্তরখানের ওপর রেখে খাবার গ্রহণ করেছেন। তৎকালে চামড়ার দস্তরখানে আংটা থাকত; খুলে বিছানো হলে তা হতো দস্তরখান আর গুটিয়ে ফেললে সফরের পাথেয় রাখার পাত্রে পরিণত হতো।

বর্তমান যুগে চামড়া, রেক্সিন, কাপড় কিংবা প্লাস্টিকসহ যেকোনো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন উপাদান দিয়ে দস্তরখান তৈরি করে ব্যবহার করা যাবে। তবে এটি হতে হবে পরিচ্ছন্ন এবং যেকোনো ধরনের ছবি বা লেখামুক্ত।

প্রচলিত ধারণা ও ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি

আমাদের সমাজে থালা বা বাটির নিচে যে কাপড় বা প্লাস্টিক বিছানো হয়, সেটাকে সাধারণত দস্তরখান মনে করা হয়। অনেক আলেম ও ফিকহবিদের মতে, মূলত যে বস্তুর ওপর সরাসরি খাবার রাখা হয়, সেটাই মূল দস্তরখান; তা হোক মাটির বাসন, কাচের থালা কিংবা প্লাস্টিকের প্লেট।

তবে খাবারের পাত্রের নিচে সুনির্দিষ্টভাবে প্লাস্টিক বা কাপড়ের বিছানা বিছানোকে ‘সুন্নতে হুদা’ বা ইবাদতমূলক বাধ্যতামূলক সুন্নত মনে করে বাড়াবাড়ি করা ঠিক নয়। রাসুল (সা.)-এর এই আমল ছিল অভ্যাসগত বা প্রয়োজনীয় সুন্নত (সুন্নতে আদিয়া)। তা সত্ত্বেও পরিচ্ছন্নতা রক্ষা ও খাবারের শান প্রকাশের জন্য পাত্রের নিচে কাপড় বা প্লাস্টিক বিছিয়ে নেওয়া একটি ভালো অভ্যাস ও উত্তম শিষ্টাচার।

এ ছাড়া দস্তরখান বিছানো থাকলে খাবার বা লোকমা নিচে পড়ে গেলে তা ময়লা হয় না। সহজেই তা তুলে পরিষ্কার করে খাওয়া যায়, যা সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত।

দস্তরখান ব্যবহারে লক্ষণীয় বিষয়

  • পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা: দস্তরখান সর্বদা পরিষ্কার রাখা জরুরি। অনেকে খাবারের হাড়, কাঁটা বা উচ্ছিষ্ট সরাসরি দস্তরখানের ওপর ফেলে তা অপরিচ্ছন্ন করে ফেলেন, যা অনুচিত। কাঁটা বা হাড় ফেলার জন্য আলাদা পাত্র ব্যবহার করা উত্তম।
  • ভুল ধারণা দূরীকরণ: দস্তরখান ব্যবহার রাসুল (সা.)-এর সুন্নাহর অংশ হলেও, এর মাধ্যমে সরাসরি রিজিক বৃদ্ধি পায়—এমন কোনো বক্তব্য কোরআন বা সহিহ হাদিসে উল্লেখ নেই।
  • পরিশেষে, খাবারের সময়ে পরিচ্ছন্ন যেকোনো পাত্র বা দস্তরখান ব্যবহার করা এবং বসার ক্ষেত্রে বিনয় বজায় রাখা সুন্নত। নিয়মকানুন নিয়ে অযথা বাড়াবাড়ি না করে রাসুল (সা.)-এর সুন্নাহর আসল চেতনা ও পরিচ্ছন্নতার শিষ্টাচার বজায় রাখাই একজন মুমিনের প্রধান দায়িত্ব।

উত্তর দিয়েছেন: মুফতি হাসান আরিফ, ইসলামবিষয়ক গবেষক

বিষয়:

ইসলামছাপা সংস্করণ
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