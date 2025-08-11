Ajker Patrika
> ইসলাম

রিজিকের দ্বার খুলে দেয় যে চার আমল

ইসলাম ডেস্ক 
ছবি: সংগৃহীত

মহান আল্লাহ আমাদের একমাত্র রিজিকদাতা। সমগ্র সৃষ্টিকুলের রিজিকের ব্যবস্থা তিনিই করে থাকেন। তাই রিজিকের সন্ধানে দিশেহারা নয়, বরং আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকা জরুরি। কোরআন ও হাদিসের আলোকে ৪টি আমল করলে রিজিক বৃদ্ধি হবে বলে আশা করা যায়।

১. সময়মতো নামাজ আদায়

একজন মুসলমানের জন্য দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা ফরজ। সময়মতো নামাজ আদায় করার মাধ্যমে রিজিক বৃদ্ধি পায়।

মহান আল্লাহ বলেন, ‘আর আপনি পরিবার-পরিজনকে নামাজ আদায়ের আদেশ দিন এবং নিজেও এর ওপর অটল থাকুন। আমি আপনার কাছে কোনো রিজিক চাই না। আমিই আপনাকে রিজিক দিই। আর মুত্তাকিদের জন্যই শুভ পরিণাম।’ (সুরা তহা: ১৩২)

২. তওবা-ইস্তিগফার করা

মানুষ স্বভাবতই গুনাহ করবে। তাই যত বেশি সম্ভব তওবা-ইস্তিগফার করা উচিত। এতে গুনাহ মাফ হয় এবং রিজিকের ব্যবস্থা হয়।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি লাগাতার তওবা-ইস্তিগফার করবে; আল্লাহ–তাআলা সংকট থেকে উত্তরণের পথ বের করে দেবেন; সব দুশ্চিন্তা মিটিয়ে দেবেন এবং অকল্পনীয় উৎস থেকে রিজিকের ব্যবস্থা করে দেবেন।’ (সুনানে আবু দাউদ: ১৫১৮)

৩. আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা

আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক ও নিজ সাধ্য মতো সাহায্য সহযোগিতা করাতে রিজিক বৃদ্ধি পায়।

আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.)–কে আমি বলতে শুনেছি, ‘যে ব্যক্তি কামনা করে তার রিজিক প্রশস্ত করে দেওয়া হোক এবং আয়ু দীর্ঘ করা হোক—সে যেন তার আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখে।’ (সহিহ্ বুখারি: ৫,৯৮৫)

যে আমলে ধন-সম্পদ বাড়েযে আমলে ধন-সম্পদ বাড়ে

৪. দান-সদকা করা

সমাজে এতিম, গরিব অসহায়কে দান-সদকা করলে মহান আল্লাহ রিজিক বৃদ্ধি করে দেন।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘তোমাদের মধ্যে থাকা দুর্বলদের কারণে তোমাদের সাহায্য করা হয় এবং রিজিক প্রদান করা হয়।’ (সহিহ্ বুখারি: ২,৮৯৬)

বিষয়:

ইসলামইবাদত
