Ajker Patrika
ইসলাম

রমজান ২০২৬: মসজিদে নববিতে ৯০ লক্ষাধিক মুসল্লির ইফতার

ইসলাম ডেস্ক 
রমজান ২০২৬: মসজিদে নববিতে ৯০ লক্ষাধিক মুসল্লির ইফতার
মসজিদে নববি, মদিনা। ছবি: সংগৃহীত

পবিত্র রমজান মাসজুড়ে মদিনার মসজিদে নববিতে আগত ৯০ লাখ ১৫ হাজার ৩২২ জন মুসল্লি ও দর্শনার্থীকে বিনা মূল্যে ইফতার পরিবেশন করেছে ‘জেনারেল অথরিটি ফর দ্য কেয়ার অব দ্য টু হোলি মস্ক’।

কর্তৃপক্ষের তথ্যমতে, ১৪৪৭ হিজরি (২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ) রমজান মাসজুড়ে মসজিদে নববির অভ্যন্তরে এবং এর বিশাল চত্বরে অবস্থানরত রোজাদারদের মধ্যে এই বিপুল পরিমাণ ইফতার অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে বিতরণ করা হয়। সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে পরিবেশন করা এই ইফতারসামগ্রীর গুণমান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরাসরি তত্ত্বাবধান করেছে জেনারেল অথরিটি।

সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থা ও স্বেচ্ছাসেবকদের সহযোগিতায় পরিচালিত এই বিশাল কর্মযজ্ঞকে মানবিক কাজ ও সংহতির অনন্য প্রকাশ হিসেবে বর্ণনা করেছে কর্তৃপক্ষ।

মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে জানানো হয়, এই আয়োজনের মূল লক্ষ্য ছিল মুসল্লিরা যেন ইফতার সংগ্রহের চিন্তা না করে সম্পূর্ণ নিরিবিলি ও আধ্যাত্মিক পরিবেশে তাঁদের ইবাদত ও ধর্মীয় কার্যাবলিতে মনোনিবেশ করতে পারেন। অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও পরিকল্পিত এই সেবা ব্যবস্থার মাধ্যমে রমজানজুড়ে মদিনায় আসা বিশ্বজুড়ে লাখো মুমিনদের স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

বিষয়:

মদিনাইসলামরমজানইফতাররমজান মোবারকমাহে রমজানমসজিদে নববীরোজাসৌদি আরব
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘ডিপ স্টেট’ ২০২৯ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকার প্রস্তাব দিয়েছিল: আসিফ মাহমুদ

বৈশ্বিক ‘রেপ একাডেমির’ পর্দা ফাঁস, স্ত্রীকে ধর্ষণ শেখান স্বামীরা

স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে গীতা পাঠে জামায়াত এমপির ‘বারণ’, শোনেননি ইউএনও

পরমাণু চুক্তি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চিন্তায় ইরান

হরমুজ দিয়ে চলবে বাংলাদেশসহ ৬ বন্ধু দেশের জাহাজ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কালনা-বিষ্ণুপুর সেতু: মাঝনদীতে থমকে সেতুর কাজ

কালনা-বিষ্ণুপুর সেতু: মাঝনদীতে থমকে সেতুর কাজ

সোনার দাম দীর্ঘমেয়াদি পতনে যাচ্ছে

সোনার দাম দীর্ঘমেয়াদি পতনে যাচ্ছে

ইরানিদের রাস্তায় নামানোর পরিকল্পনা ছিল নেতানিয়াহুর, ‘কচুকাটা’ হওয়ার ভয়ে প্রত্যাখ্যান ট্রাম্পের

ইরানিদের রাস্তায় নামানোর পরিকল্পনা ছিল নেতানিয়াহুর, ‘কচুকাটা’ হওয়ার ভয়ে প্রত্যাখ্যান ট্রাম্পের

দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে বাসডুবি: বেঁচে ফিরলেন খোকসার খাইরুল, ছিনিয়ে নিয়েছে মোবাইল ফোন

দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে বাসডুবি: বেঁচে ফিরলেন খোকসার খাইরুল, ছিনিয়ে নিয়েছে মোবাইল ফোন

উত্তরায় শরীর থেকে মন আলাদা করা ‘কেটামিন’ তৈরি করতেন ৩ চীনা নাগরিক, যেত শ্রীলঙ্কায়

উত্তরায় শরীর থেকে মন আলাদা করা ‘কেটামিন’ তৈরি করতেন ৩ চীনা নাগরিক, যেত শ্রীলঙ্কায়

সম্পর্কিত

রমজান ২০২৬: মসজিদে নববিতে ৯০ লক্ষাধিক মুসল্লির ইফতার

রমজান ২০২৬: মসজিদে নববিতে ৯০ লক্ষাধিক মুসল্লির ইফতার

রমজান আমাদের যে বার্তা দিয়ে গেল

রমজানের কাজা রোজা আদায়ের বিধান ও নিয়ম

ইস্তেখারার নামাজ কীভাবে আদায় করতে হয়