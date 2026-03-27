রমজান ২০২৬: মসজিদে নববিতে ৯০ লক্ষাধিক মুসল্লির ইফতার

পবিত্র রমজান মাসজুড়ে মদিনার মসজিদে নববিতে আগত ৯০ লাখ ১৫ হাজার ৩২২ জন মুসল্লি ও দর্শনার্থীকে বিনা মূল্যে ইফতার পরিবেশন করেছে ‘জেনারেল অথরিটি ফর দ্য কেয়ার অব দ্য টু হোলি মস্ক’।
কর্তৃপক্ষের তথ্যমতে, ১৪৪৭ হিজরি (২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ) রমজান মাসজুড়ে মসজিদে নববির অভ্যন্তরে এবং এর বিশাল চত্বরে অবস্থানরত রোজাদারদের মধ্যে এই বিপুল পরিমাণ ইফতার অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে বিতরণ করা হয়। সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে পরিবেশন করা এই ইফতারসামগ্রীর গুণমান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরাসরি তত্ত্বাবধান করেছে জেনারেল অথরিটি।
সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থা ও স্বেচ্ছাসেবকদের সহযোগিতায় পরিচালিত এই বিশাল কর্মযজ্ঞকে মানবিক কাজ ও সংহতির অনন্য প্রকাশ হিসেবে বর্ণনা করেছে কর্তৃপক্ষ।
মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে জানানো হয়, এই আয়োজনের মূল লক্ষ্য ছিল মুসল্লিরা যেন ইফতার সংগ্রহের চিন্তা না করে সম্পূর্ণ নিরিবিলি ও আধ্যাত্মিক পরিবেশে তাঁদের ইবাদত ও ধর্মীয় কার্যাবলিতে মনোনিবেশ করতে পারেন। অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও পরিকল্পিত এই সেবা ব্যবস্থার মাধ্যমে রমজানজুড়ে মদিনায় আসা বিশ্বজুড়ে লাখো মুমিনদের স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।
পবিত্র ঈদুল ফিতরের আনন্দধারা এখনো আমাদের জনপদে প্রবহমান। মাসব্যাপী সিয়াম সাধনার পর আমরা মেতে উঠেছি উৎসবের আমেজে। কিন্তু উৎসবের এই ডামাডোলে আমরা কি একবারও ভেবে দেখেছি, বিদায়ী রমজান আমাদের হৃদয়ে কী বীজ বুনে দিয়ে গেল? রমজান কেবল এক মাস না খেয়ে থাকার নাম নয়, বরং এটি ছিল এক আধ্যাত্মিক বসন্ত...৩ ঘণ্টা আগে
রমজানের কোনো রোজা যদি শরিয়তসম্মত কারণে ছুটে যায়, তবে পরবর্তী সময়ে তা আদায় করে নেওয়া ফরজ। পবিত্র কোরআনে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ‘তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ বা সফরে থাকলে সে অন্য সময় সেই সংখ্যা পূরণ করবে।’ (সুরা বাকারা: ১৮৫)। এ আয়াত থেকে বোঝা যায়, রমজানের রোজা যদি কোনো কারণে আদায় করা না যায়...৩ ঘণ্টা আগে
জীবনের প্রয়োজনে আমাদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হয়। কিন্তু অনেক সময় সিদ্ধান্ত নিতে আমরা হিমশিম খাই। দোটানা ও সিদ্ধান্তহীনতা আমাদের ভোগায়। এ ক্ষেত্রে মহানবী (সা.) নামাজের আশ্রয় নিতে পরামর্শ দিয়েছেন। এর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর তৌফিক কামনা করতে বলেছেন তিনি।৩ ঘণ্টা আগে
ইতিহাসের পাতায় এমন অনেক উদ্ধত শাসকের নাম পাওয়া যায়, যারা খোদায়ী শক্তির সঙ্গে দম্ভ দেখিয়ে চরমভাবে পরাজিত হয়েছে। এমনই এক অহংকারী শাসক ছিল আবরাহা। পবিত্র মক্কার কাবা শরিফের সমকক্ষ একটি স্থাপনা তৈরি করে সে মানুষের মন জয় করতে চেয়েছিল, কিন্তু তার সেই হীন প্রচেষ্টা এমন শোচনীয়ভাবে...৩ ঘণ্টা আগে