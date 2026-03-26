আকর্ষণীয় বেতনে চাকরির সুযোগ দিচ্ছে এসকেএফ ফার্মাসিউটিক্যালস

দেশের শীর্ষস্থানীয় ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান এসকেএফ ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড ‘টেকনিক্যাল সার্ভিসেস অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ১৬ মার্চ থেকে আবেদন গ্রহণ শুরু হয়েছে, যা চলবে ২৮ মার্চ পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: টেকনিক্যাল সার্ভিসেস অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
যোগ্যতা: প্রার্থীদের যেকোনো বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। তবে এসএসসি পর্যন্ত বিজ্ঞান বিভাগে পড়াশোনা আবশ্যক। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা থাকতে হবে, তবে অভিজ্ঞতা প্রয়োজন নেই।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম
কর্মক্ষেত্র: অফিসভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: নারী ও পুরুষ উভয়ই আবেদন করতে পারবেন
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩০ বছর
কর্মস্থল: দেশের যেকোনো স্থান
বেতন ও সুবিধা
নির্বাচিত প্রার্থীরা আকর্ষণীয় বেতনের পাশাপাশি মাসিক ও ত্রৈমাসিক ইনসেনটিভ, উৎসব বোনাস, লাভ বোনাস, প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্র্যাচুইটি, বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ, গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স, টি/এ ও ডি/এসহ প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন সুবিধা পাবেন।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন এবং বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখে নিতে পারবেন নির্ধারিত প্ল্যাটফর্মে।
আবেদনের শেষ সময়: ২৮ মার্চ ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
বর্তমানে তরুণদের একটি বড় অংশ ফ্রিল্যান্সিংয়ে আগ্রহী হয়ে উঠছে। তবে ক্ষেত্রটি যেমন আশা জাগায়, তেমনি চ্যালেঞ্জও রয়েছে; সেটি হলো আস্থা অর্জন। ক্লায়েন্ট সাধারণত কাজ দেন অভিজ্ঞ কাউকে, আর অভিজ্ঞতা অর্জনে দরকার কাজ—এই চক্রে আটকে অনেকে শুরুতে হতাশ হন।১ দিন আগে
জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আজকের পত্রিকা। প্রতিষ্ঠানটিতে ফিচার বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। ১৬ মার্চ এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ই-মেইল ঠিকানায় আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।২ দিন আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বম্বে সুইটস অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটির ব্র্যান্ড, মার্কেটিং অ্যান্ড সোশ্যাল মিডিয়া বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৫ মার্চ এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।২ দিন আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসি। ব্যাংকটির ‘অফিসিয়াল ফর আইটি সিকিউরিটি অ্যান্ড গভর্ন্যান্স ডিভিশন’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৫ মার্চ এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।২ দিন আগে