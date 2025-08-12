Ajker Patrika
> ইসলাম

অশুদ্ধ নিয়ত ইবাদত কবুলের অন্তরায়

ফয়জুল্লাহ রিয়াদ
মসজিদ। ছবি: সংগৃহীত
মসজিদ। ছবি: সংগৃহীত

কোনো ভালো কাজ, ইবাদত ও আমল আল্লাহর নিকট কবুল হওয়ার অপরিহার্য শর্ত হলো বিশুদ্ধ নিয়ত। বিশুদ্ধ নিয়ত মানে লোকদেখানো মনোভাব বর্জন করে কেবল আল্লাহকে রাজি ও সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে ইবাদতটি পালন করা। নিয়ত যার যেমন, সে প্রতিদানও পাবে তেমন।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘নিঃসন্দেহে আমল কেবল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। প্রতিটি মানুষ তাই পাবে যা সে নিয়ত করবে।’ (সহিহ্ বুখারি: ০১)  

বিশুদ্ধ নিয়ত ছাড়া ইবাদত মূল্যহীন। এর কোনো প্রতিদান পাওয়া যাবে না। হাদিস শরিফে হজরত আবু উমামা বাহিলি (রা.) বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (সা.) এর দরবারে এসে জিজ্ঞেস করল, ‘হে আল্লাহর রাসুল, কেউ যদি এমন দুই নিয়তে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে যে—সে আল্লাহর সন্তুষ্টি চায় এবং পার্থিব জীবনে বীর-বাহাদুর প্রভৃতি সুনাম-সুখ্যাতিও চায়, তাহলে সে আল্লাহর নিকট কী প্রতিদান পাবে?’

রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, তার কোনো প্রতিদান নেই।’ লোকটি পরপর তিনবার কথাটি জিজ্ঞেস করল। মহানবী (সা.)-ও প্রত্যেকবার বললেন, ‘সে কিছুই পাবে না।’ এরপর রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, ‘নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা কেবল সে আমলই কবুল করেন, যা বিশুদ্ধ নিয়তে কেবল তাঁর জন্যই করা হয় এবং যা দ্বারা কেবল তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জন উদ্দেশ্য হয়।’ (সুনানে নাসায়ি: ৩১৪০)

ইবাদতের নিয়ত বিশুদ্ধ না হলে আল্লাহ তাআলার নিকট তা কবুল হবে না। এ জন্য পবিত্র কোরআনে লোকদেখানো মনোভাব বর্জন করে ইবাদত করতে আদেশ করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘ (হে নবী) আপনি বলুন, নিঃসন্দেহে আমি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে আদিষ্ট হয়েছি।’ (সুরা জুমার: ১১)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, ‘তাদের কেবল এ আদেশই করা হয়েছিল যে, তারা বিশুদ্ধ মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, নামাজ কায়েম করবে, জাকাত প্রদান করবে। আর এটাই সঠিক ধর্ম।’ (সুরা বাইয়িনা: ০৫)

আল্লাহ তাআলা সবাইকে বিশুদ্ধ নিয়তে ইবাদত করার তৌফিক দান করুন।

লেখক: মুহাদ্দিস ও ইসলামবিষয়ক গবেষক

বিষয়:

ইসলামনৈতিকতাইবাদত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

পাঁচ শ্রেণির করদাতার অনলাইনে রিটার্ন না দিলেও চলবে

পাঁচ শ্রেণির করদাতার অনলাইনে রিটার্ন না দিলেও চলবে

টর্চার সেলে নির্যাতন, ময়মনসিংহে ছাত্রদল নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩

টর্চার সেলে নির্যাতন, ময়মনসিংহে ছাত্রদল নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

যুক্তরাজ্যে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু

যুক্তরাজ্যে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু

সম্পর্কিত

উপহাস—ইসলামের দৃষ্টিতে এক গুরুতর অপরাধ

উপহাস—ইসলামের দৃষ্টিতে এক গুরুতর অপরাধ

অশুদ্ধ নিয়ত ইবাদত কবুলের অন্তরায়

অশুদ্ধ নিয়ত ইবাদত কবুলের অন্তরায়

পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ইসলামি শিক্ষার গুরুত্ব

পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ইসলামি শিক্ষার গুরুত্ব

আয়াতুল কুরসি পাঠের বরকত ও ফজিলত

আয়াতুল কুরসি পাঠের বরকত ও ফজিলত