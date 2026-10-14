Ajker Patrika
En
ইসলাম

সুরা আনআম: গুরুত্ব, তাৎপর্য ও মর্মবাণী

ইসলাম ডেস্ক
সুরা আনআম: গুরুত্ব, তাৎপর্য ও মর্মবাণী
সুরা আনআম পবিত্র কোরআনের ষষ্ঠ সুরা। ছবি: সংগৃহীত

পবিত্র কোরআনের ষষ্ঠ সুরা হলো সুরা আনআম (سورة الأنعام)। ‘আনআম’ শব্দের অর্থ গবাদিপশু। মক্কায় অবতীর্ণ এই সুরায় তাওহিদ (আল্লাহর একত্ববাদ), রিসালাত, আখিরাত, জান্নাত-জাহান্নাম এবং সৃষ্টির নিখিল রহস্য নিয়ে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও নিখুঁত আলোচনা রয়েছে। ১০টি গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ বা রুকু এবং ১৬৫টি আয়াতবিশিষ্ট এই মহান সুরাটি মুসলমানদের ইমানি চেতনায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

সুরা আনআমের সংক্ষিপ্ত পরিচয়
বিষয়তথ্য
সুরা নম্বরষষ্ঠ
নামের অর্থচতুষ্পদ বা গবাদিপশু
আয়াতের সংখ্যা১৬৫টি
রুকুর সংখ্যা২০টি
নাজিলের স্থানমক্কা (৬টি আয়াত ব্যতীত)

সুরা আনআমের মর্মবাণী

পবিত্র কোরআনের এই মাক্কি সুরাটিতে মানবজীবনের মৌলিক কিছু নীতি ও নির্দেশনাবলি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বয়ান করা হয়েছে:

১. জীবনবিধান ও ১০টি মৌলিক নিষেধাজ্ঞা (আয়াত: ১৫১-১৫৩)

এই সুরার ১৫১ থেকে ১৫৩ নম্বর আয়াতে সামাজিক ও ব্যক্তিক জীবনের ১০টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আদেশ ও নিষেধ রয়েছে:

  1. আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক না করা।
  2. পিতা-মাতার সঙ্গে সদাচরণ ও সুন্দর ব্যবহার করা।
  3. দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান হত্যা না করা।
  4. প্রকাশ্য কিংবা অপ্রকাশ্য—যেকোনো ধরনের অশ্লীল আচরণ থেকে দূরে থাকা।
  5. কোনো জীবনকে অন্যায়ভাবে হত্যা না করা।
  6. এতিমের সম্পদ সৎ উদ্দেশ্য ছাড়া স্পর্শ না করা।
  7. মাপা ও ওজনের ক্ষেত্রে পূর্ণ বিচার ও ইনসাফ বজায় রাখা।
  8. কথা বলার সময় স্বজনপ্রীতি এড়িয়ে ন্যায্য বিচার করা।
  9. আল্লাহর সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা।
  10. সব সময় আল্লাহর নির্দেশিত সরল-সঠিক পথ (সিরাতুল মুস্তাকিম) অনুসরণ করা।

২. বিশ্বজগতের সুবিন্যস্ত নিয়ম ও সৃষ্টির রহস্য (আয়াত: ৯৬-৯৭)

আল্লাহ তাআলা বিশ্বজগতের বৈচিত্র্য বর্ণনা করে বলেছেন—তিনিই ভোর উন্মেষ ঘটান, রাতের আঁধারকে বিশ্রামের জন্য এবং সূর্য ও চন্দ্রকে সময়ের গণনার জন্য সুবিন্যস্ত করেছেন। পাশাপাশি ডাঙা ও সমুদ্রের অন্ধকার রাতে নক্ষত্রের সাহায্যে পথ চেনার নিদর্শনও তিনি মানুষদের দেখিয়েছেন।

৩. জনমত নয়, সত্যের অনুসরণ (আয়াত: ১১৬)

সুরা আনআম আমাদের শিক্ষা দেয়—সংখ্যালঘিষ্ঠ বা সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সত্য নির্ধারিত হয় না। আল্লাহ বলেন, যদি তুমি পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের অনুগামী হও, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। কারণ, তারা কেবল ধারণার ওপর নির্ভর করে।

সুরা বাকারার শেষ দুই আয়াতের অর্থ ও ফজিলতসুরা বাকারার শেষ দুই আয়াতের অর্থ ও ফজিলত

৪. দুনিয়াতে মানুষের মর্যাদা ও দায়িত্ব (আয়াত: ১৬৫)

সুরার শেষ আয়াতে মানবজাতিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে—আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি (খলিফা) বানিয়েছেন এবং কাউকে কারও ওপর মর্যাদায় শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন পরীক্ষা করার জন্য।

সুরা ফাজর অর্থসহ বাংলা উচ্চারণসুরা ফাজর অর্থসহ বাংলা উচ্চারণ

সুরা আনআম মুমিনের জীবনদর্শনের এক অনন্য গাইডলাইন। এটি আমাদের শেখায় কীভাবে শিরক ও পাপাচার থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর একত্ববাদের ওপর অবিচল থাকতে হয়। দৈনন্দিন জীবনে এই সুরার শিক্ষা অনুধাবন করা ও তিলাওয়াত করা আমাদের ইমানকে শাণিত ও জীবনকে বরকতময় করে তোলে।

বিষয়:

ইসলামপবিত্র কোরআনদোয়া-সুরা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত