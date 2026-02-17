Ajker Patrika
বিশ্বজুড়ে সেহরি ও ইফতার কোথায় কখন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
বিশ্বজুড়ে সেহরি ও ইফতার কোথায় কখন
ছবি: সংগৃহীত

আকাশে দেখা দিয়েছে মাহে রমজানের নতুন চাঁদ। ফলে আগামীকাল মঙ্গলবার সৌদি আরবসহ বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিম প্রধান দেশে শুরু হচ্ছে পবিত্র রমজান মাস। এদিন থেকে বিশ্বের মুসলিমরা ২৯ বা ৩০ দিন ধরে রোজা রাখবেন। রোজা পালনকালে মুসলিমরা ভোর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খাবার, পানীয়, ধূমপান ও যৌন সম্পর্ক থেকে বিরত থাকবেন।

মুসলিমরা বিশ্বাস করেন, আল কোরআনের প্রথম আয়াতসমূহ প্রেরিত হয়েছিল মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে প্রায় ১,৪০০ বছর আগে। রমজানের রোজা সেই বিধানসমূহেরই একটি অন্যতম স্তম্ভ। রোজা পালন শুধু খাদ্য ও পানীয় থেকে বিরতি নয়, বরং আল্লাহর প্রতি ‘তাকওয়া’ বা আধ্যাত্মিক সচেতনতা বাড়ানোর একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

কেন রমজান প্রতি বছর ভিন্ন সময়ে শুরু হয়?

রমজান প্রতি বছর ১০ থেকে ১২ দিন আগে আসে। কারণ ইসলামি হিজরি ক্যালেন্ডার চাঁদের ওপর ভিত্তি করে তৈরি, যেখানে মাসগুলো ২৯ বা ৩০ দিন দীর্ঘ।

উত্তর গোলার্ধে বসবাসকারী মানুষের জন্য এই বছর রোজার সময় সামান্য কম, প্রায় ১২ থেকে ১৩ ঘণ্টা। ২০৩১ সাল পর্যন্ত সব রমজানেই এই সময় কমতে থাকবে। ওই বছরের রমজানে বছরের সবচেয়ে ছোট দিনটি থাকবে।

দক্ষিণ গোলার্ধের মুসলিমদের জন্য রোজার সময় আরও দীর্ঘ হবে, কারণ সেখানে দিনকাল দীর্ঘ। চাঁদভিত্তিক বছর সৌর বছরের চেয়ে প্রায় ১১ দিন ছোট হওয়ায় ২০৩০ সালে রমজান দুইবার পালন করা হবে। প্রথমটি ৫ জানুয়ারি এবং দ্বিতীয়টি ২৬ ডিসেম্বর থেকে।

বিশ্বজুড়ে রোজার সময় ও সেহরি-ইফতার

রমজান মাসে দিনকাল অনুযায়ী রোজার সময়ও পরিবর্তিত হয়। উত্তর গোলার্ধে শীতকাল হওয়ায় রোজা ছোট হবে। প্রথম দিনে প্রায় ১২–১৩ ঘণ্টা রোজা থাকবে, যা প্রতিদিন বাড়তে থাকবে।

দক্ষিণ গোলার্ধের দেশগুলো যেমন চিলি, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম রোজার দিন প্রায় ১৪–১৫ ঘণ্টা হবে। তবে মাস শেষের দিকে সময় সামান্য কমে যাবে।

সৌদি আরব (রিয়াদ)-এ প্রথম দিনে রোজা থাকবে প্রায় ১২ ঘণ্টা ৪১ মিনিট, যেখানে সেহরির শেষ সময় ভোর ৫:০৮ মিনিট এবং ইফতার সন্ধ্যা ৫:৪৯ মিনিট। মাস শেষের দিকে রোজা দীর্ঘ হয়ে ১৪ ঘণ্টা ২৮ মিনিট পর্যন্ত পৌঁছাবে, সেহরি ভোর ৪:৪১ মিনিট এবং ইফতার সন্ধ্যা ৬:০৯ মিনিট।

দক্ষিণ গোলার্ধের দেশগুলোতে, যেমন চিলি (সান্টিয়াগো), প্রথম দিনে রোজার সময় ১৪ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট এবং শেষ দিনে প্রায় ১৪ ঘণ্টা ২০ মিনিট। সেহরির সময় প্রথম দিনে ভোর ৪:৪৭ মিনিট, শেষ দিনে ৪:৫২ মিনিট, আর ইফতার সন্ধ্যা প্রথমে ৭:২২ মিনিট, শেষে ৭:১২ মিনিট।

নিউজিল্যান্ড (ওয়েলিংটন)-এ প্রথম দিনে রোজা ১৪ ঘণ্টা ৪০ মিনিট, সেহরি ভোর ৪:৫০ মিনিট এবং ইফতার ৭:৩০ মিনিট। শেষ দিনে রোজার সময় সামান্য কমে ১৪ ঘণ্টা ২৫ মিনিট, সেহরি ভোর ৪:৫৫ মিনিট এবং ইফতার ৭:২০ মিনিট।

দক্ষিণ আফ্রিকা (কেপটাউন)-এ প্রথম দিনে রোজা প্রায় ১৪ ঘণ্টা ৩২ মিনিট, সেহরি ভোর ৪:৫১ মিনিট এবং ইফতার ৭:২৩ মিনিট। শেষ দিনে রোজার সময় সামান্য কমে ১৪ ঘণ্টা ১৮ মিনিট, সেহরি ভোর ৪:৫৬ মিনিট এবং ইফতার ৭:১৪ মিনিট।

যুক্তরাষ্ট্র (নিউইয়র্ক)-এ প্রথম দিনে রোজার সময় হবে প্রায় ১২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট, সেহরির সময় ভোর ৫:৪৫ মিনিট এবং ইফতার সন্ধ্যা ৬:১৫ মিনিট। মাসের শেষ দিনে রোজা দীর্ঘ হয়ে ১৩ ঘণ্টা ১০ মিনিট হবে, সেহরি ভোর ৫:৩৭ মিনিট এবং ইফতার ৬:৪৭ মিনিট।

দোহা, কাতার-এ প্রথম দিনে রোজা প্রায় ১২ ঘণ্টা ৪৩ মিনিট, সেহরি ভোর ৪:৪৭ এবং ইফতার সন্ধ্যা ৫:৩০। শেষ দিনে রোজা দীর্ঘ হয়ে ১৩ ঘণ্টা ২৪ মিনিট, সেহরি ভোর ৪:২১ এবং ইফতার ৫:৪৫।

দুবাই, ইউএই-এ প্রথম দিনে রোজা ১২ ঘণ্টা ৪৩ মিনিট, সেহরি ভোর ৫:৩২ এবং ইফতার ৬:১৫। শেষ দিনে রোজা ১৩ ঘণ্টা ২৪ মিনিট, সেহরি ভোর ৫:০৬ এবং ইফতার ৬:৩০।

বাগদাদ, ইরাক-এ প্রথম দিনে রোজা ১২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট, সেহরি ভোর ৫:২০ এবং ইফতার ৫:৫০। শেষ দিনে রোজা ১৩ ঘণ্টা ২৯ মিনিট, সেহরি ভোর ৪:৪৫ এবং ইফতার ৬:১৪।

ইসলামাবাদ, পাকিস্তান-এ প্রথম দিনে রোজা ১২ ঘণ্টা ২৯ মিনিট, সেহরি ভোর ৫:২৬ এবং ইফতার ৫:৫৫। শেষ দিনে রোজা ১৩ ঘণ্টা ২৯ মিনিট, সেহরি ভোর ৪:৫০ এবং ইফতার ৬:১৯।

গাজা সিটি, প্যালেস্টাইন-এ প্রথম দিনে রোজা ১২ ঘণ্টা ৩১ মিনিট, সেহরি ভোর ৫:০০ এবং ইফতার ৫:৩১। শেষ দিনে রোজা ১৩ ঘণ্টা ২৬ মিনিট, সেহরি ভোর ৪:২৭ এবং ইফতার ৫:৫৩।

বেইরুত, লেবানন-এ প্রথম দিনে রোজা ১২ ঘণ্টা ২৭ মিনিট, সেহরি ভোর ৪:৫৭ এবং ইফতার ৫:২৪। শেষ দিনে রোজা ১৩ ঘণ্টা ২৭ মিনিট, সেহরি ভোর ৪:২১ এবং ইফতার ৫:৪৮।

জোহানেসবার্গ, দক্ষিণ আফ্রিকা-এ প্রথম দিনে রোজা ১৪ ঘণ্টা ১৩ মিনিট, সেহরি ভোর ৪:৩৫ এবং ইফতার ৬:৪৮। শেষ দিনে রোজা ১৩ ঘণ্টা ২৫ মিনিট, সেহরি ভোর ৪:৫৫ এবং ইফতার ৬:২০।

সিউদাদ ডেল এস্তে, প্যারাগুয়ে-এ প্রথম দিনে রোজা ১৪ ঘণ্টা ১২ মিনিট, সেহরি ভোর ৫:০৭ এবং ইফতার ৭:১৯। শেষ দিনে রোজা ১৩ ঘণ্টা ২৫ মিনিট, সেহরি ভোর ৫:২৬ এবং ইফতার ৬:৫১।

নিউ দিল্লি, ভারত-এ প্রথম দিনে রোজা ১২ ঘণ্টা ৩৮ মিনিট, সেহরি ভোর ৫:৩৭ এবং ইফতার ৬:১৫। শেষ দিনে রোজা ১৩ ঘণ্টা ২৬ মিনিট, সেহরি ভোর ৫:০৭ এবং ইফতার ৬:৩৩।

ওটাওয়া, কানাডা-এ প্রথম দিনে রোজা ১১ ঘণ্টা ৫৮ মিনিট, সেহরি ভোর ৫:৩৭ এবং ইফতার ৫:৩৫। শেষ দিনে রোজা ১৩ ঘণ্টা ২৬ মিনিট, সেহরি ভোর ৫:৪৭ এবং ইফতার ৭:১৩।

