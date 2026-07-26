Ajker Patrika
En
ইসলাম

পরকালে ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হবে যারা

ইসলাম ডেস্ক 
পরকালে ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হবে যারা
ফাইল ছবি

মানুষমাত্রই ভুল করে। কখনো নিজের দুর্বলতার কারণে, আবার কখনো শয়তানের প্ররোচনায় মানুষ গুনাহে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য হলো—আল্লাহ তাআলা বান্দার গোপন পাপকে মানুষের সামনে প্রকাশ করে তাকে অপমানিত করেন না। আল্লাহ তাআলা বান্দাকে সময় দেন, সুযোগ দেন এবং তওবার দরজা খোলা রাখেন। তিনি চান বান্দা লজ্জিত হয়ে তাঁর কাছে ফিরে আসুক—মানুষের কাছে নিজের পাপের বাহাদুরি করে বেড়াক, এটি তিনি মোটেও পছন্দ করেন না।

কারা আল্লাহর সাধারণ ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হবে?

প্রকাশ্যে পাপ করা বা নিজের গোপন পাপ অন্যকে বলে বেড়ানো ইসলামে গুরুতর অপরাধ। হাদিস শরিফে এসেছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘আমার উম্মতের সকলকেই ক্ষমা করা হবে, তবে প্রকাশ্য রূপদানকারী ব্যতীত।’

এরপর মহানবী (সা.) বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করেন, ‘প্রকাশ্য গুনাহের একটি রূপ হলো—কোনো ব্যক্তি রাতে একটি গুনাহ করল, আল্লাহ তা গোপন রাখলেন। কিন্তু সকালে সে নিজেই বলে বেড়ায়—“হে অমুক, গত রাতে আমি এই এই কাজ করেছি।” অথচ সে রাত কাটিয়েছিল আল্লাহর দেওয়া পর্দার আড়ালে, আর সকালে নিজেই আল্লাহর দেওয়া সেই পর্দা খুলে ফেলল।’ (সহিহ বুখারি: ৬০৬৯, সহিহ মুসলিম: ২৯৯০)

গুনাহ বা ভুল হয়ে গেলে মুমিনের করণীয়

মানুষ হিসেবে জীবনে ভুল হতেই পারে। কিন্তু একজন প্রকৃত মুমিনের পরিচয় হলো—সে পাপকে কখনো প্রকাশ বা গর্বের বিষয় বানায় না। ভুল হয়ে গেলে তার করণীয়: ১. নিজের গুনাহকে একমাত্র আল্লাহর কাছে রেখে গোপন রাখা। ২. একান্তে আল্লাহর দরবারে লজ্জিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করা। ৩. পুনরায় সেই গুনাহে না ফেরার জন্য শক্ত প্রতিজ্ঞা করা। ৪. বেশি বেশি ভালো কাজের মাধ্যমে অতীত পাপ মুছে ফেলার চেষ্টা করা।

বিষয়:

ইসলামছাপা সংস্করণনৈতিকতা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত