Ajker Patrika
> ইসলাম

প্রাণীর প্রতি সহমর্মিতা: ইসলামের এক মহৎ শিক্ষা

রফিকুল ইসলাম
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

মানুষ সৃষ্টিকুলের মধ্যে আল্লাহর এক অসাধারণ সৃষ্টি। মহাবিশ্বের সব প্রাণীকে মানুষের অধীন করে দেওয়া হয়েছে, যাতে মানুষ তাদের থেকে উপকৃত হতে পারে এবং আল্লাহর ইবাদতে মনোনিবেশ করতে পারে। তবে এই অধীনতা জুলুমের লাইসেন্স নয়। কারণ, ইসলামে প্রাণীর প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শনের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। প্রাণীরা বাক্‌শক্তিহীন হলেও, পরকালে আল্লাহ যখন তাদের বাক্শক্তি দান করবেন, তখন তাদের ওপর করা প্রতিটি জুলুমের হিসাব দিতে হবে।

ইসলামে প্রাণীর প্রতি দয়া প্রদর্শনের গুরুত্ব তুলে ধরে একটি হাদিসে এসেছে, একবার রাসুলুল্লাহ (সা.) একটি উটের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যা অনাহারে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তা দেখে তিনি বললেন, ‘তোমরা এই সকল বোবা পশুর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। এদের দানা-পানি দিয়ে সুস্থ-সবল রাখো এবং সুস্থ-সবল পশুর পিঠে আরোহণ করো, আর খাওয়ার সময়ও সুস্থ-সবল প্রাণীর গোশত ভক্ষণ করো।’ (সুনানে আবু দাউদ: ২৫৪৮)

এই হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পারি, প্রাণীর দেখাশোনা করা শুধু একটি নৈতিক দায়িত্ব নয়, বরং এটি আল্লাহর প্রতি আমাদের ভয়েরও বহিঃপ্রকাশ। তাদের শুধু প্রয়োজন মিটিয়ে রেখে দিলেই চলবে না, বরং তাদের পূর্ণ দেখভালের দায়িত্ব আমাদের কাঁধে নিতে হবে। সময়মতো খাবার দেওয়া, অসুস্থ হলে সেবাযত্ন করা, অতিরিক্ত বোঝা না চাপানো এবং অযথা মারপিট না করা—এগুলো সবই তাদের অধিকার।

রাসুলুল্লাহ (সা.) প্রাণীর প্রতি এই দয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে আমাদের এক মহৎ শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন, উত্তম চরিত্রের পরিচয় শুধু মানুষের সঙ্গেই নয়, বরং সব সৃষ্টিজীবের সঙ্গেও সুন্দর আচরণ ও হক আদায়ের মাধ্যমে দিতে হয়। তা না হলে পরকালে বিচারের কঠিন কাঠগড়ায় আমাদের জবাবদিহি করতে হবে।

ধন-সম্পদ ও ক্ষমতা আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া পরীক্ষাধন-সম্পদ ও ক্ষমতা আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া পরীক্ষা

ইসলামের এই মহান শিক্ষা আমাদের মনে করিয়ে দেয়, সৃষ্টিকুলের প্রতি দয়া ও সহানুভূতি প্রদর্শন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এটি আমাদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভে সহায়তা করে।

লেখক: আলেম ও সম্পাদক

বিষয়:

ইসলামমহানবীইবাদত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

সংকটের মধ্যেও বসে আছে নতুন কেনা নয়টি ইঞ্জিন

সংকটের মধ্যেও বসে আছে নতুন কেনা নয়টি ইঞ্জিন

সম্পর্কিত

প্রাণীর প্রতি সহমর্মিতা: ইসলামের এক মহৎ শিক্ষা

প্রাণীর প্রতি সহমর্মিতা: ইসলামের এক মহৎ শিক্ষা

কম হলেও নিয়মিত আমল আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠ

কম হলেও নিয়মিত আমল আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠ

ধর্মীয় সম্প্রীতির অনন্য উদাহরণ মদিনা সনদ

ধর্মীয় সম্প্রীতির অনন্য উদাহরণ মদিনা সনদ

ধন-সম্পদ ও ক্ষমতা আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া পরীক্ষা

ধন-সম্পদ ও ক্ষমতা আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া পরীক্ষা