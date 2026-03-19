জুমাতুল বিদা কাকে বলে, এই দিন কী আমল করবেন

ইসলাম ডেস্ক 
জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম। ছবি: সংগৃহীত

মাহে রমজানের শেষ জুমার দিনটি আমাদের সমাজে জুমাতুল বিদা নামে পরিচিত। রমজান এবং জুমার সম্মিলন এই দিনটিকে মুমিন মুসলমানদের কাছে সীমাহীন মহিমাময় করে তুলেছে।

জুমাতুল বিদার গুরুত্ব ও মহত্ত্ব

জুমাতুল বিদা মূলত দুটি কারণে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ:

  • ১. রমজানের বিশেষ সওয়াব: রমজান মাসে প্রতিটি নেক আমলের সওয়াব ১০ থেকে ৭০০ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।
  • ২. জুমার দিনের শ্রেষ্ঠত্ব: হাদিস অনুযায়ী, জুমার দিন হলো সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ দিন। এই দিনেই হজরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং এই দিনেই দোয়া কবুলের একটি বিশেষ মুহূর্ত রয়েছে।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘দিনের মধ্যে সর্বোত্তম দিন হলো জুমার দিন।’ (জামে তিরমিজি)

জুমার দিনের ৯ সুন্নত আমল

জুমাতুল বিদা বা যেকোনো জুমার দিনে বিশেষ সওয়াব হাসিলের জন্য নিচের সুন্নতগুলো পালন করা উচিত:

  • ১. সাবান দিয়ে ভালোভাবে গোসল করা।
  • ২. নতুন বা উত্তম পোশাক পরা।
  • ৩. আতর বা সুগন্ধি ব্যবহার করা।
  • ৪. পায়ে হেঁটে মসজিদে যাওয়া।
  • ৫. আগে আগে মসজিদে প্রবেশ করা।
  • ৬. ইমামের কাছাকাছি জায়গায় বসা।
  • ৭. মনোযোগ সহকারে খুতবা শোনা।
  • ৮. বেশি বেশি দরুদ শরিফ পাঠ করা।
  • ৯. কাউকে কষ্ট না দেওয়া এবং অনর্থক কাজ থেকে বিরত থাকা।

জুমাতুল বিদা নিয়ে প্রচলিত ভুল ধারণা ও বিদআত

ইসলামি শরিয়তে জুমাতুল বিদা নামে বিশেষ কোনো ইবাদতের পরিভাষা নেই। এই দিনকে কেন্দ্র করে সমাজে কিছু ভিত্তিহীন প্রথা প্রচলিত রয়েছে, যা থেকে বেঁচে থাকা জরুরি:

  1. সালাতুল কাজায়ে উমরি: অনেকে মনে করেন এই দিন বিশেষ নামাজ পড়লে জীবনের সব কাজা নামাজ মাফ হয়ে যায়। এটি একটি স্পষ্ট বিদআত। শরিয়তে এর কোনো ভিত্তি নেই।
  2. বিশেষ কোনো নামাজ: জুমাতুল বিদার জন্য নির্দিষ্ট কোনো আলাদা নামাজ বা রাকাত সংখ্যা নেই। জুমার দুই রাকাত ফরজ নামাজই মূল ইবাদত।
  3. জুমায়ে ইয়াতিম: এই নামে কোনো বিশেষ অনুষ্ঠান বা ইবাদত পালন করাও ইসলামি শরিয়ত বহির্ভূত।
  4. ভুল বিশ্বাস: এই দিন নামাজ পড়লে সারাবছর সুস্থ থাকা যায়—এমন বিশ্বাস করাও ভিত্তিহীন।

আল-কুদস দিবস ও জুমাতুল বিদা

বিশ্বব্যাপী অনেক মুসলমান রমজানের শেষ শুক্রবারকে আল-কুদস দিবস হিসেবে পালন করেন। এর মাধ্যমে ফিলিস্তিনের পবিত্র মসজিদ আল-আকসা মুক্তির দাবিতে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়।

জুমাতুল বিদা মূলত রমজানকে বিদায় জানানোর একটি বিষাদময় মুহূর্ত। এটি আত্মশুদ্ধির এক অনন্য সুযোগ। এই দিনে আমাদের উচিত বেশি বেশি তওবা ও ইস্তেগফার করা এবং ফিলিস্তিনসহ সারা বিশ্বের মুসলিম উম্মাহর জন্য দোয়া করা।

