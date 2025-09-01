Ajker Patrika
> ইসলাম

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ইসলাম ডেস্ক 
আজকের নামাজের সময়সূচি। ছবি: সংগৃহীত
আজকের নামাজের সময়সূচি। ছবি: সংগৃহীত

জীবনকে সুশৃঙ্খল করতে এবং আল্লাহর সান্নিধ্য পেতে নামাজের কোনো বিকল্প নেই। একজন মুমিনের জন্য নামাজ হলো আল্লাহর সঙ্গে সরাসরি কথোপকথনের মাধ্যম। এটি এমন এক ইবাদত—যা আমাদের মনে আধ্যাত্মিক প্রশান্তি আনে, জীবনের প্রতিটি কাজে আনে বরকত। প্রতিদিন সময় মতো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর আবশ্যক। তাই জেনে নেওয়া যাক আজ কোন ওয়াক্তের নামাজ কখন আদায় করতে হবে।

আজ সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ইংরেজি, ১৭ ভাদ্র ১৪৩২ বাংলা, ৭ রবিউল আউয়াল ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার আশপাশের এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো—

ফরজ নামাজের ওয়াক্ত
নামাজওয়াক্ত শুরুওয়াক্ত শেষ
ফজর০৪: ২৩ মিনিট০৫: ৩৯ মিনিট
জোহর১১: ৫৯ মিনিট০৪: ২৮ মিনিট
আসর৪: ২৯ মিনিট০৬: ১৫ মিনিট
মাগরিব৬: ১৭ মিনিট০৭: ৩২ মিনিট
এশা৭: ৩৩ মিনিট০৪: ২২ মিনিট
ফজর (আগামীকাল মঙ্গলবার)০৪: ২৩ মিনিট০৫: ৩৯ মিনিট
নফল নামাজের ওয়াক্ত
নামাজওয়াক্ত শুরুওয়াক্ত শেষ
তাহাজ্জুদ ও সেহরির শেষ সময়০০: ০০৪: ২২ মিনিট
ইশরাক০৫: ৫৫ মিনিট১১: ৫২ মিনিট
চাশত০৮: ৫৪ মিনিট১১: ৫২ মিনিট
জাওয়াল শুরু১১: ৫৯ মিনিট০০: ০০
আউয়াবিন০৬: ২৭ মিনিট০৭: ৩২ মিনিট
নামাজের নিষিদ্ধ ওয়াক্ত
সময়শুরুশেষ
সূর্যোদয়কালীন০৫: ৪০ মিনিট০৫: ৫৪ মিনিট
দুপুর১১: ৫৩ মিনিট১১: ৫৮ মিনিট
সূর্যাস্তকালীন০৬: ০১ মিনিট০৬: ১৬ মিনিট

উল্লিখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগের সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, সেগুলো হলো:

বিয়োগ করতে হবে—
চট্টগ্রাম: ০৫ মিনিট
সিলেট: ০৬ মিনিট

যোগ করতে হবে—
খুলনা: ০৩ মিনিট
রাজশাহী: ০৭ মিনিট
রংপুর: ০৮ মিনিট
বরিশাল: ০১ মিনিট

ঘর নাকি মসজিদ—নফল নামাজ কোথায় পড়া উত্তমঘর নাকি মসজিদ—নফল নামাজ কোথায় পড়া উত্তম

নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।

আসুন, নামাজের মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে তাঁর আরো কাছে নিয়ে যাই। জীবনে নিয়ে আসি ইমানের নুর।

বিষয়:

ইসলামনামাজইবাদত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

যে নম্বর থেকে ফোনকল এলেই বুঝবেন জিমেইল হ্যাকের চেষ্টা চলছে

নেত্রকোনায় হত্যার প্রতিশোধ নিতে পাল্টা হামলা, নিহত ২

চবি শিক্ষার্থীদের ‘সন্ত্রাসী’ বলে সংঘর্ষে ‘উসকানি’ দেওয়া উদয় কুসুমকে বিএনপি থেকে বহিষ্কার

এআই চ্যাটবটকে যে ১০ তথ্য কখনো দেবেন না

রাজধানীতে যানজট নিরসনে নতুন সিগন্যাল-ব্যবস্থার পরীক্ষামূলক কার্যক্রম শুরু

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

চীনে মোদির সঙ্গে বৈঠকে সি, সরাসরি ফ্লাইট, বাণিজ্য সম্পর্কসহ আলোচনায় ১০টি বিষয়

চীনে মোদির সঙ্গে বৈঠকে সি, সরাসরি ফ্লাইট, বাণিজ্য সম্পর্কসহ আলোচনায় ১০টি বিষয়

চবি শিক্ষার্থীদের ‘সন্ত্রাসী’ বলে সংঘর্ষে ‘উসকানি’ দেওয়া উদয় কুসুমকে বিএনপি থেকে বহিষ্কার

চবির সংঘর্ষে ‘উসকানি’ দেওয়া উদয় কুসুমকে বিএনপি থেকে বহিষ্কার

যশোরে চায়ের দোকানে বসে থাকা আওয়ামী লীগ নেতাকে বুকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা

যশোরে চায়ের দোকানে বসে থাকা আওয়ামী লীগ নেতাকে বুকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা

বাসররাতে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার নববধূ, স্বামীসহ আটক ৭

বাসররাতে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার নববধূ, স্বামীসহ আটক ৭

সেই মেরুন টি-শার্ট পরা হামলাকারীর পরিচয় জানালেন প্রেস সচিব

সেই মেরুন টি-শার্ট পরা হামলাকারীর পরিচয় জানালেন প্রেস সচিব

সম্পর্কিত

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ইমাম বুখারির করুণ বিদায়: জ্ঞানীর প্রতিদান যখন নির্বাসন

ইমাম বুখারির করুণ বিদায়: জ্ঞানীর প্রতিদান যখন নির্বাসন

জবানের হেফাজত: জান্নাতের পথ কিংবা জাহান্নামের দরজা

জবানের হেফাজত: জান্নাতের পথ কিংবা জাহান্নামের দরজা

নিয়মিত দরুদ পাঠ: দোয়া কবুলের সহজ উপায়

নিয়মিত দরুদ পাঠ: দোয়া কবুলের সহজ উপায়