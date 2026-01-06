খন্দক যুদ্ধক্ষেত্রে তৈরি হচ্ছে কৃত্রিম রণাঙ্গন, ইতিহাস ছুঁয়ে দেখার সুযোগ

ইসলাম ডেস্ক
সৌদি আরবের পবিত্র নগরী মদিনার ঐতিহাসিক খন্দক যুদ্ধক্ষেত্রে একটি বৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় যুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ মসজিদ আধুনিকায়নের পাশাপাশি ওই ঐতিহাসিক যুদ্ধের রণকৌশল প্রদর্শনের জন্য একটি আধুনিক ‘সিমুলেশন সাইট’ বা কৃত্রিম যুদ্ধক্ষেত্র তৈরি করা হচ্ছে।
মদিনা আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই রণক্ষেত্রের মর্যাদা রক্ষা এবং দর্শনার্থীদের কাছে এর সঠিক ইতিহাস তুলে ধরাই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।
এই প্রকল্পে মূল মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিশিষ্ট সাহাবিদের নামে প্রতিষ্ঠিত মসজিদগুলোর ওপর। সংস্কার তালিকায় থাকা মসজিদগুলো হলো—
ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলো সংরক্ষণের পাশাপাশি সেখানে একটি ‘ট্রেঞ্চ সিমুলেশন’ বা খন্দক যুদ্ধের দৃশ্যপট তৈরির কাজ চলছে। এর মাধ্যমে দর্শনার্থীরা চাক্ষুষভাবে দেখতে পাবেন কীভাবে মদিনা রক্ষার জন্য পরিখা খনন করা হয়েছিল এবং সেই যুদ্ধের রণকৌশল কী ছিল।
কর্তৃপক্ষ জানায়, এই কৃত্রিম প্রদর্শনী কেন্দ্রটি পর্যটক ও দর্শনার্থীদের জন্য একটি অনন্য শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা প্রদান করবে। এর মাধ্যমে তাঁরা ইসলামের প্রাথমিক যুগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই যুদ্ধের পরিস্থিতি এবং কৌশলগুলো স্পষ্টভাবে অনুধাবন করতে পারবেন।
ঐতিহাসিক এই স্থানটি আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় বিশ্ববাসীর কাছে আরও আকর্ষণীয় ও তথ্যবহুল করে তুলতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
সৌদি আরবের পবিত্র নগরী মদিনার ঐতিহাসিক খন্দক যুদ্ধক্ষেত্রে একটি বৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় যুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ মসজিদ আধুনিকায়নের পাশাপাশি ওই ঐতিহাসিক যুদ্ধের রণকৌশল প্রদর্শনের জন্য একটি আধুনিক ‘সিমুলেশন সাইট’ বা কৃত্রিম যুদ্ধক্ষেত্র তৈরি করা হচ্ছে।
মদিনা আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই রণক্ষেত্রের মর্যাদা রক্ষা এবং দর্শনার্থীদের কাছে এর সঠিক ইতিহাস তুলে ধরাই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।
এই প্রকল্পে মূল মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিশিষ্ট সাহাবিদের নামে প্রতিষ্ঠিত মসজিদগুলোর ওপর। সংস্কার তালিকায় থাকা মসজিদগুলো হলো—
ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলো সংরক্ষণের পাশাপাশি সেখানে একটি ‘ট্রেঞ্চ সিমুলেশন’ বা খন্দক যুদ্ধের দৃশ্যপট তৈরির কাজ চলছে। এর মাধ্যমে দর্শনার্থীরা চাক্ষুষভাবে দেখতে পাবেন কীভাবে মদিনা রক্ষার জন্য পরিখা খনন করা হয়েছিল এবং সেই যুদ্ধের রণকৌশল কী ছিল।
কর্তৃপক্ষ জানায়, এই কৃত্রিম প্রদর্শনী কেন্দ্রটি পর্যটক ও দর্শনার্থীদের জন্য একটি অনন্য শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা প্রদান করবে। এর মাধ্যমে তাঁরা ইসলামের প্রাথমিক যুগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই যুদ্ধের পরিস্থিতি এবং কৌশলগুলো স্পষ্টভাবে অনুধাবন করতে পারবেন।
ঐতিহাসিক এই স্থানটি আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় বিশ্ববাসীর কাছে আরও আকর্ষণীয় ও তথ্যবহুল করে তুলতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
শীতকাল এলেই অনেকের একটি সাধারণ প্রশ্ন উঁকি দেয়—অজু করার জন্য গরম পানি ব্যবহার করলে কি পূর্ণ সওয়াব পাওয়া যাবে? অনেকের ধারণা, ঠান্ডা পানি দিয়ে কষ্ট করে অজু করলে সওয়াব বেশি আর আরামদায়ক গরম পানি ব্যবহার করলে সওয়াব কম।১২ ঘণ্টা আগে
নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।১৯ ঘণ্টা আগে
প্রভাতের সোনালি সূর্যকিরণ যেভাবে সারা দুনিয়াকে আলোকিত করে, আমাদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতিও সেভাবে ছড়িয়ে পড়ুক বিশ্বময়। ইসলামের দেখানো পথে যদি আমরা একে অপরের হাসি-কান্না ভাগ করে নিতে পারি, তবেই পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি ফিরে আসা সম্ভব। কারণ, মানুষকে ভালোবাসলেই আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া যায়...১ দিন আগে
হাদিসে এমন কিছু সৌভাগ্যবান মানুষের কথা এসেছে, যাদের জন্য আল্লাহর ফেরেশতারা দোয়া করেন। তাঁরা দোয়া করেন ক্ষমা, রহমত, হিদায়াত ও জান্নাতের জন্য। কারা সেই মানুষ, কোন আমলগুলো করলে একজন বান্দা এই মর্যাদায় পৌঁছাতে পারে?২ দিন আগে