খন্দক যুদ্ধক্ষেত্রে তৈরি হচ্ছে কৃত্রিম রণাঙ্গন, ইতিহাস ছুঁয়ে দেখার সুযোগ

ইসলাম ডেস্ক 
ছবি: সংগৃহীত
সৌদি আরবের পবিত্র নগরী মদিনার ঐতিহাসিক খন্দক যুদ্ধক্ষেত্রে একটি বৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় যুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ মসজিদ আধুনিকায়নের পাশাপাশি ওই ঐতিহাসিক যুদ্ধের রণকৌশল প্রদর্শনের জন্য একটি আধুনিক ‘সিমুলেশন সাইট’ বা কৃত্রিম যুদ্ধক্ষেত্র তৈরি করা হচ্ছে।

মদিনা আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই রণক্ষেত্রের মর্যাদা রক্ষা এবং দর্শনার্থীদের কাছে এর সঠিক ইতিহাস তুলে ধরাই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।

এই প্রকল্পে মূল মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিশিষ্ট সাহাবিদের নামে প্রতিষ্ঠিত মসজিদগুলোর ওপর। সংস্কার তালিকায় থাকা মসজিদগুলো হলো—

  • ১. মসজিদে আবু বকর আস-সিদ্দিক (রা.)
  • ২. মসজিদে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)
  • ৩. মসজিদে আলী ইবনে আবি তালিব (রা.)
  • ৪. মসজিদে সাদ ইবনে মুয়াজ (রা.)
  • ৫. মসজিদে সালমান আল-ফারিসি (রা.)
  • ৬. মসজিদে আল-ফাতহ।

ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলো সংরক্ষণের পাশাপাশি সেখানে একটি ‘ট্রেঞ্চ সিমুলেশন’ বা খন্দক যুদ্ধের দৃশ্যপট তৈরির কাজ চলছে। এর মাধ্যমে দর্শনার্থীরা চাক্ষুষভাবে দেখতে পাবেন কীভাবে মদিনা রক্ষার জন্য পরিখা খনন করা হয়েছিল এবং সেই যুদ্ধের রণকৌশল কী ছিল।

কর্তৃপক্ষ জানায়, এই কৃত্রিম প্রদর্শনী কেন্দ্রটি পর্যটক ও দর্শনার্থীদের জন্য একটি অনন্য শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা প্রদান করবে। এর মাধ্যমে তাঁরা ইসলামের প্রাথমিক যুগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই যুদ্ধের পরিস্থিতি এবং কৌশলগুলো স্পষ্টভাবে অনুধাবন করতে পারবেন।

ঐতিহাসিক এই স্থানটি আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় বিশ্ববাসীর কাছে আরও আকর্ষণীয় ও তথ্যবহুল করে তুলতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

