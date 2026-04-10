ক্ষমতার বড়াই যেভাবে ধ্বংস ডেকে আনে

মানুষকে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে। জ্ঞান, বিবেক ও নৈতিকতার মাধ্যমে মানুষ এই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করলেও তা টিকিয়ে রাখার একমাত্র শর্ত হলো বিনয়। অহংকার ও ক্ষমতার দম্ভ এমন এক মারাত্মক আত্মিক ব্যাধি, যা মানুষের ইমান, চরিত্র এবং মানবিকতাকে কুরে কুরে খায়। কখনো কখনো এটি কেবল ব্যক্তিকে নয়, গোটা সমাজ ও সভ্যতাকেও ধ্বংসের অতল গহ্বরে তলিয়ে দিতে পারে।
অহংকারের স্বরূপ ও ইবলিস থেকে শিক্ষা
ইসলামের দৃষ্টিতে অহংকার মানে শুধু নিজেকে বড় মনে করা নয়; বরং প্রকৃত অহংকার হলো সত্যকে জেনেও তা প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করা। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।’ (সহিহ মুসলিম)। সৃষ্টির ইতিহাসে অহংকারের প্রথম শিকার হয়েছিল ইবলিস। আগুনের তৈরি হওয়ার বড়াই করে সে মাটির তৈরি আদম (আ.)-কে সিজদা করতে অস্বীকার করেছিল। এই আত্মম্ভরিতার কারণেই সে আল্লাহর রহমত থেকে চিরতরে বিতাড়িত হয়। এটি আমাদের শিক্ষা দেয় যে অহংকার ধ্বংসের প্রথম ধাপ।
ইতিহাসের আয়নায় ধ্বংসপ্রাপ্তদের চিত্রক্ষমতা ও সম্পদের দম্ভে অন্ধ হয়ে অতীতে অনেক শক্তিশালী জাতি পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।
সমসাময়িক বিশ্ব ও ক্ষমতার দম্ভ
বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশ্বের দিকে তাকালে দেখা যায়, ক্ষমতার দম্ভ আজও শান্তিকামী মানবতাকে পিষ্ট করছে। বড় পরাশক্তিগুলোর আধিপত্যকামী নীতি, ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর ওপর সামরিক আগ্রাসন এবং সম্পদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের নেশায় বিশ্ব আজ অস্থির। তবে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যারা ক্ষমতা পেয়ে অহংকারের পথ বেছে নিয়েছে, তারা ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। ক্ষমতার বড়াই ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু বিনয় ও ন্যায়ের পথ চিরস্থায়ী। তাই পৃথিবীকে বাসযোগ্য ও শান্তিময় করতে হলে ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত দম্ভ পরিহার করে ইনসাফ ও বিনয়ের চর্চা অপরিহার্য।
