মা-বাবার সন্তুষ্টির মধ্যেই আল্লাহর সন্তুষ্টি

ইসলাম ডেস্ক 
যে ৪ আমলে পরিবারে শান্তি আসে। ছবি: সংগৃহীত
যে ৪ আমলে পরিবারে শান্তি আসে। ছবি: সংগৃহীত

মা-বাবা সন্তানের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ নিয়ামত। পৃথিবীতে যে দুজন মানুষ আমাদের সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন, তাঁরা হলেন মা-বাবা। তাঁদের ভালোবাসা, ত্যাগ ও স্নেহ অসীম।

মা যেমন সীমাহীন কষ্ট সহ্য করে আমাদের গর্ভে ধারণ করেন, জন্ম দেন, দুধ পান করান এবং লালন-পালনের অতুলনীয় দায়িত্ব পালন করেন; তেমনি বাবাও অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমাদের বেঁচে থাকার সব উপকরণ সরবরাহ করেন। সন্তানের ভবিষ্যৎ-চিন্তায় তাঁরা সব সময় অধীর থাকেন। তাঁদের নিঃস্বার্থ ভালোবাসার তুলনা পৃথিবীতে আর কিছু হতে পারে না।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা নিজের ইবাদত করার পাশাপাশি মা-বাবার সঙ্গে উত্তম আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে বলেন, ‘তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন যে তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করবে না এবং মা-বাবার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। তাদের একজন অথবা উভয়ই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদের “উহ” শব্দটি পর্যন্ত বলো না এবং তাদের ধমক দিয়ো না; বরং তাদের সঙ্গে নম্রভাবে কথা বলো। আর দয়াপরবশ হয়ে তাদের সামনে বিনয়ের ডানা নত করে দাও এবং বলো—হে আমাদের প্রতিপালক, তাদের প্রতি দয়া করুন, যেভাবে তারা শৈশবে আমাদের লালন-পালন করেছেন।’ (সুরা বনি ইসরাইল: ২৩-২৪)

এক সাহাবি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, ‘হে আল্লাহর রাসুল, সন্তানের ওপর মা-বাবার কতটুকু হক রয়েছে?’

উত্তরে রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, ‘মা-বাবা হলেন তোমাদের জান্নাত এবং জাহান্নাম।’ অর্থাৎ তোমরা যদি মা-বাবার আনুগত্য ও খেদমত করে তাদের সন্তুষ্ট রাখো, তবে জান্নাতের উপযুক্ত হবে। আর যদি তাদের অবাধ্য হয়ে অসন্তুষ্ট রাখো, তবে তোমাদের ঠিকানা হবে চিরশাস্তির জায়গা জাহান্নাম।

এভাবে ইসলামে মা-বাবার প্রতি দায়িত্ব, সম্মান ও ভালোবাসার এক পূর্ণাঙ্গ চিত্র দেওয়া হয়েছে। তাঁদের সন্তুষ্টি অর্জনের মধ্যে রয়েছে আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা।

