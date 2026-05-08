Ajker Patrika
ইসলাম

আজকের নামাজের সময়সূচি: ০৮ মে ২০২৬

  • সময়মতো নামাজ আদায় করা ফরজ
  • নামাজ দেহ ও আত্মা—উভয়ের পবিত্রতা নিশ্চিত করে
  • নামাজ মানুষকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে
ইসলাম ডেস্ক 
আজকের নামাজের সময়সূচি: ০৮ মে ২০২৬
আজকের নামাজের সময়সূচি। ছবি: সংগৃহীত

জীবনকে সুশৃঙ্খল করতে এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য পেতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের কোনো বিকল্প নেই। একজন মুমিনের জন্য নামাজ হলো আধ্যাত্মিক প্রশান্তি ও জীবনের বরকত লাভের সর্বোত্তম মাধ্যম। প্রতিদিন সময়মতো নামাজ আদায় করা প্রতিটি মুসলমানের ওপর ফরজ। নিচে ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য আজকের নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো।

আয়াতুল কুরসির বাংলা উচ্চারণ, অর্থ ও ফজিলতআয়াতুল কুরসির বাংলা উচ্চারণ, অর্থ ও ফজিলত
আজকের নামাজের সময়সূচি
নামাজওয়াক্ত শুরুওয়াক্ত শেষ
ফজর০৩:৫৮ মিনিট০৫:১৯ মিনিট
জোহর১১:৫৬ মিনিট০৪:৩১ মিনিট
আসর০৪:৩২ মিনিট০৬:৩০ মিনিট
মাগরিব০৬:৩৩ মিনিট০৭:৫১ মিনিট
এশা০৭:৫২ মিনিট০৩:৫৩ মিনিট

বিভাগীয় শহর অনুযায়ী সময় পরিবর্তন

ঢাকার সময়ের সাথে দেশের বিভিন্ন জেলার সময়ের কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। ঢাকার সময়ের সাথে নিচের সময়গুলো যোগ বা বিয়োগ করে আপনার এলাকার সঠিক সময় জেনে নিন:

বিয়োগ করতে হবে

  • চট্টগ্রাম: ০৫ মিনিট
  • সিলেট: ০৬ মিনিট

যোগ করতে হবে

  • খুলনা: ০৩ মিনিট
  • রাজশাহী: ০৭ মিনিট
  • রংপুর: ০৮ মিনিট
  • বরিশাল: ০১ মিনিট

নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর বরকতময় আমলপাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর বরকতময় আমল

আসুন, নামাজের মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে তাঁর আরও কাছে নিয়ে যাই। জীবনে নিয়ে আসি ইমানের নুর।

বিষয়:

ইসলামনামাজআজকের নামাজের সময়সূচি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ধর্ষক মসজিদের ইমাম নয়, বড় ভাই—ডিএনএ পরীক্ষায় পরিচয় শনাক্ত

গভর্নর রাজি নন, বিজয়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বের শপথ আজ হচ্ছে না

তিস্তা প্রকল্পসহ ১০ দফার যৌথ বিবৃতিতে যা বলল বাংলাদেশ-চীন

‘পুশইন’ ইস্যু নিয়ে বাংলাদেশকে দ্রুত নাগরিকত্ব যাচাইয়ের আহ্বান ভারতের

অবৈধ মানব পাচার: প্রথম বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানকে ব্রিটিশ নিষেধাজ্ঞা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি: ড. ইউনূস, আসিফ নজরুল, শফিকুল আলমসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি: ড. ইউনূস, আসিফ নজরুল, শফিকুল আলমসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

তিস্তা প্রকল্পসহ ১০ দফার যৌথ বিবৃতিতে যা বলল বাংলাদেশ-চীন

তিস্তা প্রকল্পসহ ১০ দফার যৌথ বিবৃতিতে যা বলল বাংলাদেশ-চীন

অবৈধ মানব পাচার: প্রথম বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানকে ব্রিটিশ নিষেধাজ্ঞা

অবৈধ মানব পাচার: প্রথম বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানকে ব্রিটিশ নিষেধাজ্ঞা

গভর্নর রাজি নন, বিজয়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বের শপথ আজ হচ্ছে না

গভর্নর রাজি নন, বিজয়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বের শপথ আজ হচ্ছে না

রাঙামাটি জেলা পরিষদ: বেপরোয়া নির্বাহী প্রকৌশলী

রাঙামাটি জেলা পরিষদ: বেপরোয়া নির্বাহী প্রকৌশলী

সম্পর্কিত

আজকের নামাজের সময়সূচি: ০৮ মে ২০২৬

আজকের নামাজের সময়সূচি: ০৮ মে ২০২৬

কোরবানি ও আকিকা কি একসঙ্গে দেওয়া যায়

কোরবানি ও আকিকা কি একসঙ্গে দেওয়া যায়

ইহরাম অবস্থায় যেসব কাজ করা হারাম

ইহরাম অবস্থায় যেসব কাজ করা হারাম

রাস্তাঘাটে চলাফেরায় ৫টি গুরুত্বপূর্ণ আদব

রাস্তাঘাটে চলাফেরায় ৫টি গুরুত্বপূর্ণ আদব