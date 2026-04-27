জ্বর থেকে মুক্তি পেতে যে দোয়া শিখিয়েছেন নবীজি (সা.)

সুস্থতা মহান আল্লাহর এক বিশেষ নিয়ামত। ছোট-বড় সব মানুষই সুস্থ থাকতে চায়, কিন্তু মানবজীবনে অসুস্থতা আসা একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। অসুস্থ হলে ইসলাম চিকিৎসাসেবা নেওয়ার পাশাপাশি আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে কিছু বিশেষ আমল ও দোয়া পড়ার তাগিদ দিয়েছে।
হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল (সা.) জ্বর ও যেকোনো ব্যথায় আমাদের এই দোয়া পড়ার শিক্ষা দিতেন।
দোয়াটি হলো:
بِسْمِ اللَّهِ الْكَبِيرِ أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ عِرْقٍ نَعَّارٍ وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ
উচ্চারণ: বিসমিল্লাহিল কাবির, আউজুবিল্লাহিল আজিমি মিন শাররি কুল্লি ইরকিন না’আর, ওয়া মিন শাররি হাররিন নার।
অর্থ: মহান আল্লাহর নামে, আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি—প্রবল প্রবহমান শিরার (রক্তচাপের) আক্রমণ থেকে এবং জাহান্নামের উত্তপ্ত আগুনের অনিষ্ট থেকে। (জামে তিরমিজি: ২০৭৫)
রাসুলুল্লাহ (সা.) জ্বরের সময় দোয়া পড়ার পাশাপাশি কিছু বাস্তবসম্মত আমলও শিখিয়েছেন:
জ্বরের সঙ্গে অনেক সময় তীব্র মাথাব্যথাও থাকে। সে ক্ষেত্রে পবিত্র কোরআনের এই অংশ পাঠ করা যেতে পারে:
لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ
উচ্চারণ: লা ইউসাদ্দাউনা আনহা ওয়া লা ইয়ুনজিফুন। (সুরা ওয়াকিয়া: ১৯)
অর্থ: যা পান করলে তাদের শিরপীড়া (মাথাব্যথা) হবে না এবং তারা বিকারগ্রস্তও হবে না।
ইসলামে অসুস্থ হলে চিকিৎসাসেবা নেওয়া সুন্নত। দোয়া ও আমলের পাশাপাশি চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া এবং যথাযথ স্বাস্থ্য সচেতনতা বজায় রাখা জরুরি।
