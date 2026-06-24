Ajker Patrika
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

নিউইয়র্কে ফের মামদানি ম্যাজিক, প্রাইমারিতে বামপন্থীদের জয়

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
নিউইয়র্কে ফের মামদানি ম্যাজিক, প্রাইমারিতে বামপন্থীদের জয়
নিউইয়র্কের মেয়র জোহরান মামদানি। ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রাইমারি নির্বাচনে বড় ধরনের ধাক্কা খেয়েছেন প্রভাবশালী কংগ্রেস সদস্য ড্যান গোল্ডম্যান। প্রগতিশীল প্রতিদ্বন্দ্বী ব্র্যাড ল্যান্ডারের কাছে তাঁর এই পরাজয়কে দলটির ভেতরে বামপন্থী ধারার একটি বড় বিজয় হিসেবে দেখা হচ্ছে।

এই জয় মূলত নিউইয়র্কের ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্ট মেয়র জোহরান মামদানির সমর্থিত প্রার্থীদের একটি নিরঙ্কুশ বিজয়ের অংশ। বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, এই ফলাফল ডেমোক্রেটিক পার্টিকে আরও বামপন্থার দিকে ঝুঁকিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে মামদানির হাতকে শক্তিশালী করবে।

নিউইয়র্কের ১০ম কংগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্টের এই নির্বাচনী লড়াইয়ে মূলত গাজা যুদ্ধ নিয়ে ডেমোক্রেটিক পার্টির ভেতরের গভীর বিভাজন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

নির্বাচনে জয়ী ব্র্যাড ল্যান্ডার গাজায় ইসরায়েলের সামরিক অভিযানকে ‘গণহত্যা’ হিসেবে আখ্যায়িত করে তীব্র সমালোচনা করেছেন। অন্যদিকে, দুই মেয়াদে দায়িত্ব পালন করা ড্যান গোল্ডম্যানকে সমর্থন দিয়েছিল ইসরায়েলপন্থী শক্তিশালী গোষ্ঠীগুলো। উল্লেখ্য, ল্যান্ডার এবং গোল্ডম্যান—উভয়েই ইহুদি ধর্মাবলম্বী।

ভারমন্টের ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্ট সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্সের সমর্থনপুষ্ট ল্যান্ডার সহজেই গোল্ডম্যানকে পরাজিত করেন। অধিকাংশ ভোট গণনার পর দেখা গেছে, ল্যান্ডার পেয়েছেন ৬৫ দশমিক ৭ শতাংশ ভোট, আর গোল্ডম্যান পেয়েছেন ৩৪ দশমিক ১ শতাংশ ভোট।

নিউইয়র্ক সিটির সাবেক কম্পট্রোলার ল্যান্ডারের এই বিজয়কে মেয়র মামদানির রাজনৈতিক প্রভাবের একটি বড় পরীক্ষা হিসেবে দেখা হচ্ছিল।

পরাজিত ড্যান গোল্ডম্যান বিখ্যাত জিন্স প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান ‘লেভি স্ট্রস’-এর উত্তরাধিকারী। ২০১৯ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে প্রথম অভিশংসন (ইমপিচমেন্ট) তদন্তে নেতৃত্ব দিয়ে তিনি নিজ দলের প্রশংসার পাত্র হয়েছিলেন। তবে ইসরায়েলের প্রতি তাঁর অন্ধ সমর্থন নিউইয়র্কের অনেক ভোটারের মধ্যে ক্ষোভের জন্ম দেয়।

গত সপ্তাহান্তে ব্রুকলিনের একটি কফি শপে গোল্ডম্যান ও তাঁর সাত বছরের মেয়েকে ঢুকতে না দেওয়ার ঘটনাটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ সাড়া ফেলেছিল। কফি শপ কর্তৃপক্ষ পোস্টে লিখেছিল, তারা ‘বর্ণবাদী, ফ্যাসিস্ট, সমকামী-বিদ্বেষী কিংবা গণহত্যার সহায়তাকারীদের’ সেবা দেয় না। পরে অবশ্য পোস্টটি মুছে ফেলা হয়।

গতকাল মঙ্গলবারের এই প্রাইমারি নির্বাচনে মামদানি সমর্থিত আরও দুই ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্ট প্রার্থী জয় পেয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছেন:

৭ম ডিস্ট্রিক্ট: অ্যাসেম্বলি ওম্যান ক্লেয়ার ভালদেস ব্রুকলিনের বরো প্রেসিডেন্ট অ্যান্টোনিও রেনোসোকে পরাজিত করেছেন।

১৩শ ডিস্ট্রিক্ট: কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভে অংশ নেওয়া ডক্টরাল শিক্ষার্থী দারিয়ালিজা আভিলা শ্যাভালিয়ার জয়ী হয়েছেন।

এই তিন বিজয়ী প্রার্থীই অভিবাসন বিষয়ক সংস্থা আইসিই বিলুপ্ত করার দাবি জানিয়েছেন এবং ধনীদের ওপর কর বাড়ানোর পক্ষে সোচ্চার হয়েছেন। এ ছাড়া তাঁরা তিনজনই গাজায় ইসরায়েলি পদক্ষেপকে গণহত্যা বলে অভিহিত করেছেন।

মেয়র জোহরান মামদানি নির্বাচনের দিন মন্তব্য করেন, ‘এটি কেবল আরও বেশি ডেমোক্র্যাট নির্বাচিত করার বিষয় নয়। এটি মূলত আরও “ভালো” ডেমোক্র্যাটদের বেছে নেওয়ার লড়াই। আমি যখন এই প্রার্থীদের দিকে তাকাই, তখন তাঁদের মধ্যে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষকে আমাদের রাজনীতির কেন্দ্রে ফিরিয়ে আনার একটি ইচ্ছা দেখতে পাই।’

এদিকে নিউইয়র্কের অভিজাত ১২তম ডিস্ট্রিক্টে হেরে গেছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির নাতি জ্যাক শ্লসবর্গ। ৩৩ বছর বয়সী শ্লসবর্গ পেশায় ভোগ ম্যাগাজিনের প্রতিনিধি এবং হার্ভার্ড ল স্কুলের স্নাতক। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজের বিচিত্র পোস্টের জন্য তিনি বেশ পরিচিত।

জনপ্রিয় কংগ্রেস সদস্য জেরি নাডলারের উত্তরসূরি হওয়ার এই লড়াইয়ে শ্লসবর্গকে হারিয়েছেন অ্যাসেম্বলি মেম্বার মিকাহ ল্যাশার, তিনি নাডলারের সাবেক সহকারী। এই আসনে আরেক প্রার্থী ট্রাম্প-বিরোধী রিপাবলিকান গ্রুপ ‘লিংকন প্রজেক্ট’-এর প্রতিষ্ঠাতা ও রক্ষণশীল আইনজীবী জর্জ কনওয়ে মাত্র ৬ শতাংশ ভোট পেয়ে পরাজিত হয়েছেন। মেয়র মামদানি এই আসনে কোনো প্রার্থীকে সমর্থন দেননি।

মধ্যবর্তী নির্বাচন নিয়ে মূলধারার উদ্বেগ

ওয়াশিংটনের মূলধারার ডেমোক্র্যাট নেতারা আশঙ্কা করছেন, এই বামপন্থী প্রার্থীরা আগামী নভেম্বরের মধ্যবর্তী (মিডটার্ম) নির্বাচনে সাধারণ ও দোদুল্যমান ভোটারদের আকর্ষণ করতে পারবেন না।

প্রতিনিধি পরিষদে ডেমোক্রেটিক পার্টির দলনেতা হাকিম জেফরিস মেয়র মামদানির রাজনৈতিক কৌশলের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে বলেছেন, ‘আমরা তীব্রভাবে দ্বিমত পোষণ করতে একমত হয়েছি। একটি বা দুটি অঙ্গরাজ্যে হাতে গোনা কয়েকটি প্রাইমারি নির্বাচনের ফলাফল হাউস ডেমোক্র্যাট হিসেবে আমাদের মূল আদর্শকে বদলে দিতে পারবে না।’

বিষয়:

নির্বাচনযুক্তরাষ্ট্রনিউইয়র্কজোহরান মামদানি
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