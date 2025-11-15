ট্রাম্পের রোষানলে এবার দীর্ঘদিনের মিত্র মারজোরি টেলর গ্রিন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
রিপাবলিকান কংগ্রেসওম্যান (প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য) মার্জোরি টেলর গ্রিনের ওপর থেকে সব ধরনের সমর্থন তুলে নিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। দীর্ঘদিন ধরে ট্রাম্পের অ্যাজেন্ডা সমর্থন করে এসেছেন কট্টর রক্ষণশীল গ্রিন। সম্প্রতি প্রেসিডেন্টের বেশ কয়েকটি নীতির সমালোচনা করেছেন এই আইনপ্রণেতা।
প্রায় ৩০০ শব্দের এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে ট্রাম্প বলেন, জর্জিয়ার এই আইনপ্রণেতা ‘একেবারে বাঁ দিকে চলে গেছেন’ এবং আগামী বছরের মধ্যবর্তী নির্বাচনে তাঁকে রিপাবলিকান প্রতিদ্বন্দ্বীর মাধ্যমে পরাজিত করার আহ্বান জানান।
এই দুই রিপাবলিকানের সম্পর্কে টানাপোড়েন শুরু হয় যখন গ্রিন প্রশ্ন তোলেন, ট্রাম্প এখনো তাঁর ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ অ্যাজেন্ডা অনুসরণ করছেন কি না। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের পররাষ্ট্রনীতি এবং যৌন নিপীড়ক জেফরি এপস্টেইন-সংক্রান্ত নথিপত্র পরিচালনারও সমালোচনা করেন গ্রিন।
এই কংগ্রেসওম্যান বলেন, ট্রাম্প এমন প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছেন, যেন তিনি অন্য রিপাবলিকানদের এপস্টেইন-সংক্রান্ত নথিপত্র প্রকাশে ভোট দেওয়া থেকে বিরত রাখতে চান।
গতকাল রাতে ফ্লোরিডা যাওয়ার পথে সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রাম্প লেখেন, ‘পাগলাটে মারজোরিকে আমি যা করতে দেখি—তা হলো অভিযোগ, অভিযোগ আর অভিযোগ!’
তিনি দাবি করেন, গ্রিন তাঁর ওপর ক্ষুব্ধ হয়েছেন। কারণ, তিনি তাঁকে গভর্নর বা সিনেটর পদে না দাঁড়াতে পরামর্শ দিয়েছিলেন।
ট্রাম্প বলেন, ‘অনেককে তিনি (গ্রিন) বলেছেন, আমি তাঁর ফোন ধরি না বলে তিনি খুব রাগান্বিত। আমি তো প্রতিদিন এক ক্ষুব্ধ “উন্মাদের” ফোনকল নিতে পারি না।’
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট আরও দাবি করেন, গ্রিনের নিজের নির্বাচনী এলাকার ভোটাররাও ‘তাঁর কাণ্ডকারখানায় বিরক্ত’ এবং ‘সঠিক প্রার্থী দাঁড়ালে’ তিনি তাঁকে সমর্থন দেবেন।
প্রয়াত অর্থদাতা ও সাজাপ্রাপ্ত পেডোফাইল (শিশু যৌন নিপীড়ক) এপস্টেইন সম্পর্কিত মার্কিন বিচার বিভাগের নথি পরিচালনা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান শিবিরে সমালোচনায় জেরবার ট্রাম্প। তাঁর সঙ্গে এপস্টেইনের বহু বছরের বন্ধুত্ব ছিল।
ট্রাম্প যদিও দাবি করেন, এপস্টেইনের প্রথমবার গ্রেপ্তার হওয়ার দুই বছর আগে ২০০০-এর দশকের গোড়ার দিকে তাঁদের সম্পর্কের অবসান ঘটে।
গ্রিন সেই চার হাউস রিপাবলিকানের একজন (অন্যরা হলেন ন্যান্সি মেস, লরেন বোবার্ট ও টমাস ম্যাসি), যারা এপস্টেইন ফাইল প্রকাশের দাবিতে ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে যৌথভাবে একটি ডিসচার্জ পিটিশনে স্বাক্ষর করেছেন।
রিপাবলিকান কংগ্রেসওম্যান (প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য) মার্জোরি টেলর গ্রিনের ওপর থেকে সব ধরনের সমর্থন তুলে নিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। দীর্ঘদিন ধরে ট্রাম্পের অ্যাজেন্ডা সমর্থন করে এসেছেন কট্টর রক্ষণশীল গ্রিন। সম্প্রতি প্রেসিডেন্টের বেশ কয়েকটি নীতির সমালোচনা করেছেন এই আইনপ্রণেতা।
প্রায় ৩০০ শব্দের এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে ট্রাম্প বলেন, জর্জিয়ার এই আইনপ্রণেতা ‘একেবারে বাঁ দিকে চলে গেছেন’ এবং আগামী বছরের মধ্যবর্তী নির্বাচনে তাঁকে রিপাবলিকান প্রতিদ্বন্দ্বীর মাধ্যমে পরাজিত করার আহ্বান জানান।
এই দুই রিপাবলিকানের সম্পর্কে টানাপোড়েন শুরু হয় যখন গ্রিন প্রশ্ন তোলেন, ট্রাম্প এখনো তাঁর ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ অ্যাজেন্ডা অনুসরণ করছেন কি না। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের পররাষ্ট্রনীতি এবং যৌন নিপীড়ক জেফরি এপস্টেইন-সংক্রান্ত নথিপত্র পরিচালনারও সমালোচনা করেন গ্রিন।
এই কংগ্রেসওম্যান বলেন, ট্রাম্প এমন প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছেন, যেন তিনি অন্য রিপাবলিকানদের এপস্টেইন-সংক্রান্ত নথিপত্র প্রকাশে ভোট দেওয়া থেকে বিরত রাখতে চান।
গতকাল রাতে ফ্লোরিডা যাওয়ার পথে সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রাম্প লেখেন, ‘পাগলাটে মারজোরিকে আমি যা করতে দেখি—তা হলো অভিযোগ, অভিযোগ আর অভিযোগ!’
তিনি দাবি করেন, গ্রিন তাঁর ওপর ক্ষুব্ধ হয়েছেন। কারণ, তিনি তাঁকে গভর্নর বা সিনেটর পদে না দাঁড়াতে পরামর্শ দিয়েছিলেন।
ট্রাম্প বলেন, ‘অনেককে তিনি (গ্রিন) বলেছেন, আমি তাঁর ফোন ধরি না বলে তিনি খুব রাগান্বিত। আমি তো প্রতিদিন এক ক্ষুব্ধ “উন্মাদের” ফোনকল নিতে পারি না।’
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট আরও দাবি করেন, গ্রিনের নিজের নির্বাচনী এলাকার ভোটাররাও ‘তাঁর কাণ্ডকারখানায় বিরক্ত’ এবং ‘সঠিক প্রার্থী দাঁড়ালে’ তিনি তাঁকে সমর্থন দেবেন।
প্রয়াত অর্থদাতা ও সাজাপ্রাপ্ত পেডোফাইল (শিশু যৌন নিপীড়ক) এপস্টেইন সম্পর্কিত মার্কিন বিচার বিভাগের নথি পরিচালনা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান শিবিরে সমালোচনায় জেরবার ট্রাম্প। তাঁর সঙ্গে এপস্টেইনের বহু বছরের বন্ধুত্ব ছিল।
ট্রাম্প যদিও দাবি করেন, এপস্টেইনের প্রথমবার গ্রেপ্তার হওয়ার দুই বছর আগে ২০০০-এর দশকের গোড়ার দিকে তাঁদের সম্পর্কের অবসান ঘটে।
গ্রিন সেই চার হাউস রিপাবলিকানের একজন (অন্যরা হলেন ন্যান্সি মেস, লরেন বোবার্ট ও টমাস ম্যাসি), যারা এপস্টেইন ফাইল প্রকাশের দাবিতে ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে যৌথভাবে একটি ডিসচার্জ পিটিশনে স্বাক্ষর করেছেন।
থাইল্যান্ডের ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পর্যটনের অজুহাতে বারবার দেশটিতে প্রবেশ ও প্রস্থানকারী বিদেশিদের এখন থেকে আরও কঠোর নজরদারিতে রাখা হবে।১ ঘণ্টা আগে
প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানে গুরু নানক শাহর ‘প্রকাশ পর্ব’ উদ্যাপন করতে যাওয়া ভারতীয় শিখ তীর্থযাত্রী দলের সঙ্গে দেশে ফেরেননি পাঞ্জাবের এক নারী। তীর্থযাত্রীদের দলটি ভারতে ফিরে আসার কয়েক দিন পর এখন একটি নথি সামনে এসেছে, যেখানে দাবি করা হয়েছে, ওই শিখ নারী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে পাকিস্তানের...৩ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারির ভাষণকে ভুলভাবে এডিট করার দায় স্বীকার করে ক্ষমা চেয়েছিল ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি। তবে এই ক্ষমাকে পাত্তা দিলেন না ট্রাম্প। জানালেন, বিবিসির ক্ষমা নেই। তাদের বিরুদ্ধে মামলা করতে যাচ্ছেন তিনি।৫ ঘণ্টা আগে
সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে বিহার বিধানসভা নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয় পেল বিজেপি নেতৃত্বাধীন ক্ষমতাসীন জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট (এনডিএ)। ২৪৩ আসনের বিধানসভায় ২০২টি আসনে জয়ী হয়ে তারা ক্ষমতা ধরে রাখল।৬ ঘণ্টা আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
সাইবার অপরাধ দমনে জাতীয় অভিযানের অংশ হিসেবে বিদেশি অপরাধীদের ঠেকাতে ভিসা যাচাই-বাছাই আরও কঠোর করেছে থাইল্যান্ডের ইমিগ্রেশন ব্যুরো।
সংস্থাটির মুখপাত্র পুলিশ কর্মকর্তা চেয়ংরন রিম্পাদি গতকাল শুক্রবার ব্যাংকক পোস্টকে বলেন, প্রধানমন্ত্রী অনুতিন চার্নভিরাকুল ও জাতীয় পুলিশপ্রধান কিত্থারাত পুনপেচের নির্দেশনায় এই কড়াকড়ি চালু করা হয়েছে।
ব্যাংকক পোস্টের প্রতিবেদনে বলা হয়, ইমিগ্রেশন ব্যুরোর প্রধান পুলিশ লেফটেন্যান্ট জেনারেল পানুমাস বুনিয়ালুগ গত বুধবার কর্মকর্তাদের নিয়ে বৈঠক করেন। বৈঠকে বিদেশিদের ভিসামুক্ত প্রবেশ-সুবিধার অপব্যবহার রোধে কীভাবে নীতিটি বাস্তবায়ন করা হবে, তা নিয়ে আলোচনায় হয়।
থাইল্যান্ডের ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পর্যটনের অজুহাতে বারবার দেশটিতে প্রবেশ ও প্রস্থানকারী বিদেশিদের এখন থেকে আরও কঠোর নজরদারিতে রাখা হবে।
পুলিশ কর্মকর্তা চেয়ংরন রিম্পাদি বলেন, অনেকে ভিসামুক্ত প্রবেশ-নীতিকে (এক প্রবেশে সর্বোচ্চ ৯০ দিন থাকার অনুমতি) ‘ভিসা রান’-এর (কোনো দেশের ভিসা শেষ হওয়ার আগে সীমান্ত পার হয়ে আবার সেই দেশে ফিরে এসে ভিসা বা প্রবেশাধিকার নতুন করা) সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করেছে।
পাতায়া, ফুকেট ও হুয়া হিনের মতো প্রবাসী-ঘন এলাকায় নিকটবর্তী সীমান্তে নিয়ে যাওয়া ‘প্যাকেজ ট্রিপের’ সমৃদ্ধ ব্যবসা গড়ে উঠেছে, যেখানে গিয়ে সহজেই ভিসা-সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিকতা সেরে নেওয়া যায়। বারবার পর্যটক ভিসা নবায়নের মাধ্যমে অনেক প্রবাসী বহু বছর ধরে দেশটিতে আছেন।
এই সহজ পুনঃপ্রবেশ-ব্যবস্থা অপরাধ চক্রের জন্যও ফাঁকফোকর তৈরি করেছে, যেখানে অনেকে অনলাইন প্রতারণা, অর্থ পাচার ও অনুমতিহীন ব্যবসার মতো কর্মকাণ্ডে জড়াচ্ছে।
এই ফাঁকগুলো বন্ধে বিমানবন্দর ও স্থলসীমান্তের ইমিগ্রেশন চেকপোস্টগুলো এখন থেকে কোনো যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া দুবারের বেশি ভিসা রান করা যাত্রীদের প্রবেশে বাধা দেবে।
চলতি বছরের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ২ হাজার ৯০০ জনকে ভিসা সুবিধার অপব্যবহারের কারণে থাইল্যান্ডে প্রবেশে বাধা দেওয়া হয় বলে জানিয়েছে ব্যাংকক পোস্ট।
সাইবার অপরাধ দমনে জাতীয় অভিযানের অংশ হিসেবে বিদেশি অপরাধীদের ঠেকাতে ভিসা যাচাই-বাছাই আরও কঠোর করেছে থাইল্যান্ডের ইমিগ্রেশন ব্যুরো।
সংস্থাটির মুখপাত্র পুলিশ কর্মকর্তা চেয়ংরন রিম্পাদি গতকাল শুক্রবার ব্যাংকক পোস্টকে বলেন, প্রধানমন্ত্রী অনুতিন চার্নভিরাকুল ও জাতীয় পুলিশপ্রধান কিত্থারাত পুনপেচের নির্দেশনায় এই কড়াকড়ি চালু করা হয়েছে।
ব্যাংকক পোস্টের প্রতিবেদনে বলা হয়, ইমিগ্রেশন ব্যুরোর প্রধান পুলিশ লেফটেন্যান্ট জেনারেল পানুমাস বুনিয়ালুগ গত বুধবার কর্মকর্তাদের নিয়ে বৈঠক করেন। বৈঠকে বিদেশিদের ভিসামুক্ত প্রবেশ-সুবিধার অপব্যবহার রোধে কীভাবে নীতিটি বাস্তবায়ন করা হবে, তা নিয়ে আলোচনায় হয়।
থাইল্যান্ডের ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পর্যটনের অজুহাতে বারবার দেশটিতে প্রবেশ ও প্রস্থানকারী বিদেশিদের এখন থেকে আরও কঠোর নজরদারিতে রাখা হবে।
পুলিশ কর্মকর্তা চেয়ংরন রিম্পাদি বলেন, অনেকে ভিসামুক্ত প্রবেশ-নীতিকে (এক প্রবেশে সর্বোচ্চ ৯০ দিন থাকার অনুমতি) ‘ভিসা রান’-এর (কোনো দেশের ভিসা শেষ হওয়ার আগে সীমান্ত পার হয়ে আবার সেই দেশে ফিরে এসে ভিসা বা প্রবেশাধিকার নতুন করা) সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করেছে।
পাতায়া, ফুকেট ও হুয়া হিনের মতো প্রবাসী-ঘন এলাকায় নিকটবর্তী সীমান্তে নিয়ে যাওয়া ‘প্যাকেজ ট্রিপের’ সমৃদ্ধ ব্যবসা গড়ে উঠেছে, যেখানে গিয়ে সহজেই ভিসা-সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিকতা সেরে নেওয়া যায়। বারবার পর্যটক ভিসা নবায়নের মাধ্যমে অনেক প্রবাসী বহু বছর ধরে দেশটিতে আছেন।
এই সহজ পুনঃপ্রবেশ-ব্যবস্থা অপরাধ চক্রের জন্যও ফাঁকফোকর তৈরি করেছে, যেখানে অনেকে অনলাইন প্রতারণা, অর্থ পাচার ও অনুমতিহীন ব্যবসার মতো কর্মকাণ্ডে জড়াচ্ছে।
এই ফাঁকগুলো বন্ধে বিমানবন্দর ও স্থলসীমান্তের ইমিগ্রেশন চেকপোস্টগুলো এখন থেকে কোনো যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া দুবারের বেশি ভিসা রান করা যাত্রীদের প্রবেশে বাধা দেবে।
চলতি বছরের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ২ হাজার ৯০০ জনকে ভিসা সুবিধার অপব্যবহারের কারণে থাইল্যান্ডে প্রবেশে বাধা দেওয়া হয় বলে জানিয়েছে ব্যাংকক পোস্ট।
গতকাল শুক্রবার রাতে ফ্লোরিডা যাওয়ার পথে সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রাম্প লেখেন, ‘পাগলাটে মারজোরিকে আমি যা করতে দেখি—তা হলো অভিযোগ, অভিযোগ আর অভিযোগ!’২১ মিনিট আগে
প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানে গুরু নানক শাহর ‘প্রকাশ পর্ব’ উদ্যাপন করতে যাওয়া ভারতীয় শিখ তীর্থযাত্রী দলের সঙ্গে দেশে ফেরেননি পাঞ্জাবের এক নারী। তীর্থযাত্রীদের দলটি ভারতে ফিরে আসার কয়েক দিন পর এখন একটি নথি সামনে এসেছে, যেখানে দাবি করা হয়েছে, ওই শিখ নারী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে পাকিস্তানের...৩ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারির ভাষণকে ভুলভাবে এডিট করার দায় স্বীকার করে ক্ষমা চেয়েছিল ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি। তবে এই ক্ষমাকে পাত্তা দিলেন না ট্রাম্প। জানালেন, বিবিসির ক্ষমা নেই। তাদের বিরুদ্ধে মামলা করতে যাচ্ছেন তিনি।৫ ঘণ্টা আগে
সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে বিহার বিধানসভা নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয় পেল বিজেপি নেতৃত্বাধীন ক্ষমতাসীন জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট (এনডিএ)। ২৪৩ আসনের বিধানসভায় ২০২টি আসনে জয়ী হয়ে তারা ক্ষমতা ধরে রাখল।৬ ঘণ্টা আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানে গুরু নানক শাহর ‘প্রকাশ পর্ব’ উদ্যাপন করতে যাওয়া ভারতীয় শিখ তীর্থযাত্রী দলের সঙ্গে দেশে ফেরেননি পাঞ্জাবের এক নারী। তীর্থযাত্রীদের দলটি ভারতে ফিরে আসার কয়েক দিন পর এখন একটি নথি সামনে এসেছে, যেখানে দাবি করা হয়েছে, ওই শিখ নারী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে পাকিস্তানের এক ব্যক্তিকে বিয়ে করেছেন।
পাঞ্জাবের কপুরথালার বাসিন্দা ৫২ বছর বয়সী সরবজিৎ কৌর ৪ নভেম্বর দ্বিপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে ওয়াহগা-আটারি সীমান্ত পেরিয়ে অন্যান্য শিখ তীর্থযাত্রীর সঙ্গে পাকিস্তানে প্রবেশ করেন। এই বছর গুরু নানক শাহর ৫৫৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রায় ১ হাজার ৯৯২ জন শিখ তীর্থযাত্রীর একটি দল ১০ দিন পাকিস্তানে কাটানোর পর ১৩ নভেম্বর ভারতে ফেরে। কিন্তু সরবজিৎ কৌর সেই দলে ছিলেন না।
সম্প্রতি উর্দুতে লেখা একটি নিকাহনামা (ইসলামিক বিবাহের চুক্তি) প্রকাশ্যে এসেছে। ওই নথিতে দাবি করা হয়েছে, সরবজিৎ কৌর লাহোর থেকে প্রায় ৫৬ কিলোমিটার দূরে শেখুপুরায় বসবাসকারী নাসির হোসেন নামে এক ব্যক্তিকে বিয়ে করেছেন। ওই নথিতে আরও দেখানো হয়েছে, বিয়ের আগে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁর নাম পরিবর্তন করে ‘নূর’ রাখেন। যদিও নথিটির সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা যায়নি।
নথিপত্র অনুসারে, পাঞ্জাবের মুক্তসর জেলা থেকে পাসপোর্ট ইস্যু করা হয়েছিল সরবজিৎ কৌরের। তিনি ছিলেন বিবাহবিচ্ছিন্না এবং তাঁর প্রাক্তন স্বামী কর্নেল সিং-এর সঙ্গে তাঁর দুটি ছেলে রয়েছে। সন্তানেরা গত প্রায় ৩০ বছর ধরে ইংল্যান্ডে বসবাস করছেন।
সরবজিৎ কৌরের ভারতে ফিরে আসতে ব্যর্থ হওয়ার পরই এ দেশের অভিবাসন বিভাগ তাৎক্ষণিকভাবে পাঞ্জাব পুলিশকে বিষয়টি জানায়। অভিবাসন রেকর্ড অনুসারে, পাকিস্তান থেকে বের হওয়া এবং ভারতে প্রবেশের তালিকায় তাঁর নাম নেই।
সরকারি সূত্রের বরাত দিয়ে এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পাঞ্জাব পুলিশ এ বিষয়ে অন্যান্য ভারতীয় সংস্থাকে একটি প্রাথমিক প্রতিবেদন পাঠিয়েছে। বর্তমানে নিখোঁজ এই নারীর বিষয়ে ভারতীয় মিশন পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে।
উল্লেখ্য, শিখদের শীর্ষ সংস্থা শিয়োমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটি প্রতিবছর ঐতিহাসিক গুরুদ্বারগুলোতে শ্রদ্ধা জানাতে তীর্থযাত্রীদের একটি প্রতিনিধিদল পাকিস্তানে পাঠায়। গত মাসেই নিরাপত্তা-সংক্রান্ত উদ্বেগ দেখিয়ে প্রথমে অনুমতি দিতে অস্বীকার করলেও পরে সরকার ১০ দিনের জন্য এই তীর্থযাত্রার অনুমতি দেয়।
প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানে গুরু নানক শাহর ‘প্রকাশ পর্ব’ উদ্যাপন করতে যাওয়া ভারতীয় শিখ তীর্থযাত্রী দলের সঙ্গে দেশে ফেরেননি পাঞ্জাবের এক নারী। তীর্থযাত্রীদের দলটি ভারতে ফিরে আসার কয়েক দিন পর এখন একটি নথি সামনে এসেছে, যেখানে দাবি করা হয়েছে, ওই শিখ নারী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে পাকিস্তানের এক ব্যক্তিকে বিয়ে করেছেন।
পাঞ্জাবের কপুরথালার বাসিন্দা ৫২ বছর বয়সী সরবজিৎ কৌর ৪ নভেম্বর দ্বিপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে ওয়াহগা-আটারি সীমান্ত পেরিয়ে অন্যান্য শিখ তীর্থযাত্রীর সঙ্গে পাকিস্তানে প্রবেশ করেন। এই বছর গুরু নানক শাহর ৫৫৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রায় ১ হাজার ৯৯২ জন শিখ তীর্থযাত্রীর একটি দল ১০ দিন পাকিস্তানে কাটানোর পর ১৩ নভেম্বর ভারতে ফেরে। কিন্তু সরবজিৎ কৌর সেই দলে ছিলেন না।
সম্প্রতি উর্দুতে লেখা একটি নিকাহনামা (ইসলামিক বিবাহের চুক্তি) প্রকাশ্যে এসেছে। ওই নথিতে দাবি করা হয়েছে, সরবজিৎ কৌর লাহোর থেকে প্রায় ৫৬ কিলোমিটার দূরে শেখুপুরায় বসবাসকারী নাসির হোসেন নামে এক ব্যক্তিকে বিয়ে করেছেন। ওই নথিতে আরও দেখানো হয়েছে, বিয়ের আগে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁর নাম পরিবর্তন করে ‘নূর’ রাখেন। যদিও নথিটির সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা যায়নি।
নথিপত্র অনুসারে, পাঞ্জাবের মুক্তসর জেলা থেকে পাসপোর্ট ইস্যু করা হয়েছিল সরবজিৎ কৌরের। তিনি ছিলেন বিবাহবিচ্ছিন্না এবং তাঁর প্রাক্তন স্বামী কর্নেল সিং-এর সঙ্গে তাঁর দুটি ছেলে রয়েছে। সন্তানেরা গত প্রায় ৩০ বছর ধরে ইংল্যান্ডে বসবাস করছেন।
সরবজিৎ কৌরের ভারতে ফিরে আসতে ব্যর্থ হওয়ার পরই এ দেশের অভিবাসন বিভাগ তাৎক্ষণিকভাবে পাঞ্জাব পুলিশকে বিষয়টি জানায়। অভিবাসন রেকর্ড অনুসারে, পাকিস্তান থেকে বের হওয়া এবং ভারতে প্রবেশের তালিকায় তাঁর নাম নেই।
সরকারি সূত্রের বরাত দিয়ে এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পাঞ্জাব পুলিশ এ বিষয়ে অন্যান্য ভারতীয় সংস্থাকে একটি প্রাথমিক প্রতিবেদন পাঠিয়েছে। বর্তমানে নিখোঁজ এই নারীর বিষয়ে ভারতীয় মিশন পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে।
উল্লেখ্য, শিখদের শীর্ষ সংস্থা শিয়োমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটি প্রতিবছর ঐতিহাসিক গুরুদ্বারগুলোতে শ্রদ্ধা জানাতে তীর্থযাত্রীদের একটি প্রতিনিধিদল পাকিস্তানে পাঠায়। গত মাসেই নিরাপত্তা-সংক্রান্ত উদ্বেগ দেখিয়ে প্রথমে অনুমতি দিতে অস্বীকার করলেও পরে সরকার ১০ দিনের জন্য এই তীর্থযাত্রার অনুমতি দেয়।
গতকাল শুক্রবার রাতে ফ্লোরিডা যাওয়ার পথে সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রাম্প লেখেন, ‘পাগলাটে মারজোরিকে আমি যা করতে দেখি—তা হলো অভিযোগ, অভিযোগ আর অভিযোগ!’২১ মিনিট আগে
থাইল্যান্ডের ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পর্যটনের অজুহাতে বারবার দেশটিতে প্রবেশ ও প্রস্থানকারী বিদেশিদের এখন থেকে আরও কঠোর নজরদারিতে রাখা হবে।১ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারির ভাষণকে ভুলভাবে এডিট করার দায় স্বীকার করে ক্ষমা চেয়েছিল ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি। তবে এই ক্ষমাকে পাত্তা দিলেন না ট্রাম্প। জানালেন, বিবিসির ক্ষমা নেই। তাদের বিরুদ্ধে মামলা করতে যাচ্ছেন তিনি।৫ ঘণ্টা আগে
সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে বিহার বিধানসভা নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয় পেল বিজেপি নেতৃত্বাধীন ক্ষমতাসীন জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট (এনডিএ)। ২৪৩ আসনের বিধানসভায় ২০২টি আসনে জয়ী হয়ে তারা ক্ষমতা ধরে রাখল।৬ ঘণ্টা আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারির ভাষণকে ভুলভাবে এডিট করার দায় স্বীকার করে ক্ষমা চেয়েছিল ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি। তবে এই ক্ষমাকে পাত্তা দিলেন না ট্রাম্প। জানালেন, বিবিসির ক্ষমা নেই। তাদের বিরুদ্ধে মামলা করতে যাচ্ছেন তিনি।
যদিও ট্রাম্পের মানহানির বিপরীতে ক্ষতিপূরণের দাবি প্রত্যাখ্যান করেছিল বিবিসি। তবে ডোনাল্ড ট্রাম্প নিশ্চিত করেছেন, বিবিসির বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি। মার-এ-লাগো এস্টেটে যাওয়ার পথে দ্য টেলিগ্রাফকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, আগামী সপ্তাহের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে বিবিসির বিরুদ্ধে ১ থেকে ৫ বিলিয়ন ডলারের ক্ষতিপূরণের দাবি জানাবেন।
তিনি বলেন, ‘আমার মনে হয়, এটা আমাকে করতে হবে। তারা স্বীকারও করেছে যে তারা প্রতারণা করেছে... তারা আমার মুখ থেকে বের হওয়া কথাগুলো বদলে দিয়েছে।’
মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, ‘আপনি কল্পনা করতে পারেন, বিবিসি নকল খবর প্রচার করে! যুক্তরাজ্যের মানুষ এই ঘটনায় খুব রেগে গেছে।’
তিনি আরও বলেন, ‘এই কেলেঙ্কারিতে স্যার কিয়ার স্টারমার “খুবই লজ্জিত”। সপ্তাহান্তে প্রধানমন্ত্রীকে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবেন।’
শুক্রবার রাতে জিবি নিউজে এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘তারা আমাকে একটি সুন্দর চিঠি লিখেছে। বলেছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। কিন্তু আপনি যদি বলেন এটি অনিচ্ছাকৃত, তবে আমি মনে করি অনিচ্ছাকৃত হলে ক্ষমা করতে হয় না।’
তিনি বলেন, ‘আমি একটি সুন্দর বক্তব্য দিয়েছি। তারা আমার কথাগুলো নিয়েছে এবং তা একটি অসুন্দর বক্তব্যে পরিণত করেছে।’
গত রোববার বিবিসি ট্রাম্পের আইনজীবীদের চিঠি পায়। যাতে বলা হয়, ওই ভিডিওটির ‘সম্পূর্ণ ও সুষ্ঠু পুনঃপ্রকাশ’ করতে হবে, ক্ষমা চাইতে হবে এবং ট্রাম্পকে ‘উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ’ দিতে হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে গত বৃহস্পতিবার ক্ষমা প্রার্থনার চিঠিতে বিবিসি জানায়, ২০২৪ সালের প্রোগ্রামটি পুনরায় আর সম্প্রচার করবে না তারা।
বিবিসি জানিয়েছে, ‘আমরা স্বীকার করছি যে আমাদের সম্পাদনা অনিচ্ছাকৃতভাবে এমন ধারণা সৃষ্টি করেছে যে আমরা ভাষণের একটি একক ধারাবাহিক অংশ দেখাচ্ছি, যখন প্রকৃতপক্ষে এটি বিভিন্ন স্থানের উদ্ধৃতাংশ ছিল। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সরাসরি সহিংস কার্যক্রমের আহ্বান জানিয়েছিলেন, এমন সম্পাদনা ভুল-বোঝাবুঝির সৃষ্টি করেছিল।’
বিবিসি ‘কারেকশনস অ্যান্ড ক্লারিফিকেশনস’ বিভাগে জানিয়েছে, ট্রাম্পের ভাষণ কীভাবে সম্পাদিত হয়েছে তা নিয়ে সমালোচনার পর তাদের ‘প্যানোরোমা’ প্রোগ্রামটি পর্যালোচনা করা হয়েছে।
তবে বিবিসি মনে করে, এ বিষয়ে কোনো মামলা হওয়া উচিত নয়। এই বিষয়ে তারা পাঁচটি যুক্তি তুলে ধরেছে—প্রথমত, বিবিসির ইউএস চ্যানেলে ‘প্যানোরোমার’ ভিডিও সম্প্রচার বা বিতরণের অধিকার ছিল না এবং তারা তা করেনি।
দ্বিতীয়ত, ডকুমেন্টারি ট্রাম্পের কোনো ক্ষতি করেনি। কারণ, তিনি ভিডিও প্রকাশের পরও পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন।
তৃতীয়ত, বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে ক্লিপটি সম্পাদনা করা হয়নি। দীর্ঘ ভাষণ সংক্ষিপ্ত করার জন্য করা হয়েছিল এবং কোনো শত্রুতার সঙ্গে করা হয়নি।
চতুর্থত, ক্লিপটি কখনো আলাদাভাবে বিবেচিত হওয়ার উদ্দেশ্যে ছিল না। এটি ছিল এক ঘণ্টার প্রোগ্রামের ১২ সেকেন্ড, যেখানে ট্রাম্পের সমর্থনে অন্যান্য অনেক আলাপও ছিল।
পঞ্চমত, জনসাধারণের বিষয় এবং রাজনৈতিক বক্তৃতার ওপর মতামত মার্কিন মানহানির আইনের অধীনে ব্যাপকভাবে সুরক্ষিত।
বিবিসির এক মুখপাত্র জানান, বিবিসি আইনজীবীরা রোববারপ্রাপ্ত এক চিঠির জবাবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আইনজীবী দলকে চিঠি পাঠিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, ‘যদিও ভিডিও ক্লিপটি যেভাবে সম্পাদনা করা হয়েছে, তা নিয়ে বিবিসি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। কিন্তু আমরা দৃঢ়ভাবে মনে করি, মিথ্যা বিজ্ঞাপন বা মানহানির ভিত্তি নেই।’
মুখপাত্র আরও জানান, বিবিসির চেয়ার সামির শাহ আলাদাভাবে হোয়াইট হাউসকে একটি ব্যক্তিগত চিঠি পাঠিয়েছেন, যাতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারির ভাষণ সম্পাদনার জন্য ক্ষমা চাওয়া হয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারির ভাষণকে ভুলভাবে এডিট করার দায় স্বীকার করে ক্ষমা চেয়েছিল ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি। তবে এই ক্ষমাকে পাত্তা দিলেন না ট্রাম্প। জানালেন, বিবিসির ক্ষমা নেই। তাদের বিরুদ্ধে মামলা করতে যাচ্ছেন তিনি।
যদিও ট্রাম্পের মানহানির বিপরীতে ক্ষতিপূরণের দাবি প্রত্যাখ্যান করেছিল বিবিসি। তবে ডোনাল্ড ট্রাম্প নিশ্চিত করেছেন, বিবিসির বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি। মার-এ-লাগো এস্টেটে যাওয়ার পথে দ্য টেলিগ্রাফকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, আগামী সপ্তাহের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে বিবিসির বিরুদ্ধে ১ থেকে ৫ বিলিয়ন ডলারের ক্ষতিপূরণের দাবি জানাবেন।
তিনি বলেন, ‘আমার মনে হয়, এটা আমাকে করতে হবে। তারা স্বীকারও করেছে যে তারা প্রতারণা করেছে... তারা আমার মুখ থেকে বের হওয়া কথাগুলো বদলে দিয়েছে।’
মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, ‘আপনি কল্পনা করতে পারেন, বিবিসি নকল খবর প্রচার করে! যুক্তরাজ্যের মানুষ এই ঘটনায় খুব রেগে গেছে।’
তিনি আরও বলেন, ‘এই কেলেঙ্কারিতে স্যার কিয়ার স্টারমার “খুবই লজ্জিত”। সপ্তাহান্তে প্রধানমন্ত্রীকে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবেন।’
শুক্রবার রাতে জিবি নিউজে এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘তারা আমাকে একটি সুন্দর চিঠি লিখেছে। বলেছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। কিন্তু আপনি যদি বলেন এটি অনিচ্ছাকৃত, তবে আমি মনে করি অনিচ্ছাকৃত হলে ক্ষমা করতে হয় না।’
তিনি বলেন, ‘আমি একটি সুন্দর বক্তব্য দিয়েছি। তারা আমার কথাগুলো নিয়েছে এবং তা একটি অসুন্দর বক্তব্যে পরিণত করেছে।’
গত রোববার বিবিসি ট্রাম্পের আইনজীবীদের চিঠি পায়। যাতে বলা হয়, ওই ভিডিওটির ‘সম্পূর্ণ ও সুষ্ঠু পুনঃপ্রকাশ’ করতে হবে, ক্ষমা চাইতে হবে এবং ট্রাম্পকে ‘উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ’ দিতে হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে গত বৃহস্পতিবার ক্ষমা প্রার্থনার চিঠিতে বিবিসি জানায়, ২০২৪ সালের প্রোগ্রামটি পুনরায় আর সম্প্রচার করবে না তারা।
বিবিসি জানিয়েছে, ‘আমরা স্বীকার করছি যে আমাদের সম্পাদনা অনিচ্ছাকৃতভাবে এমন ধারণা সৃষ্টি করেছে যে আমরা ভাষণের একটি একক ধারাবাহিক অংশ দেখাচ্ছি, যখন প্রকৃতপক্ষে এটি বিভিন্ন স্থানের উদ্ধৃতাংশ ছিল। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সরাসরি সহিংস কার্যক্রমের আহ্বান জানিয়েছিলেন, এমন সম্পাদনা ভুল-বোঝাবুঝির সৃষ্টি করেছিল।’
বিবিসি ‘কারেকশনস অ্যান্ড ক্লারিফিকেশনস’ বিভাগে জানিয়েছে, ট্রাম্পের ভাষণ কীভাবে সম্পাদিত হয়েছে তা নিয়ে সমালোচনার পর তাদের ‘প্যানোরোমা’ প্রোগ্রামটি পর্যালোচনা করা হয়েছে।
তবে বিবিসি মনে করে, এ বিষয়ে কোনো মামলা হওয়া উচিত নয়। এই বিষয়ে তারা পাঁচটি যুক্তি তুলে ধরেছে—প্রথমত, বিবিসির ইউএস চ্যানেলে ‘প্যানোরোমার’ ভিডিও সম্প্রচার বা বিতরণের অধিকার ছিল না এবং তারা তা করেনি।
দ্বিতীয়ত, ডকুমেন্টারি ট্রাম্পের কোনো ক্ষতি করেনি। কারণ, তিনি ভিডিও প্রকাশের পরও পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন।
তৃতীয়ত, বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে ক্লিপটি সম্পাদনা করা হয়নি। দীর্ঘ ভাষণ সংক্ষিপ্ত করার জন্য করা হয়েছিল এবং কোনো শত্রুতার সঙ্গে করা হয়নি।
চতুর্থত, ক্লিপটি কখনো আলাদাভাবে বিবেচিত হওয়ার উদ্দেশ্যে ছিল না। এটি ছিল এক ঘণ্টার প্রোগ্রামের ১২ সেকেন্ড, যেখানে ট্রাম্পের সমর্থনে অন্যান্য অনেক আলাপও ছিল।
পঞ্চমত, জনসাধারণের বিষয় এবং রাজনৈতিক বক্তৃতার ওপর মতামত মার্কিন মানহানির আইনের অধীনে ব্যাপকভাবে সুরক্ষিত।
বিবিসির এক মুখপাত্র জানান, বিবিসি আইনজীবীরা রোববারপ্রাপ্ত এক চিঠির জবাবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আইনজীবী দলকে চিঠি পাঠিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, ‘যদিও ভিডিও ক্লিপটি যেভাবে সম্পাদনা করা হয়েছে, তা নিয়ে বিবিসি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। কিন্তু আমরা দৃঢ়ভাবে মনে করি, মিথ্যা বিজ্ঞাপন বা মানহানির ভিত্তি নেই।’
মুখপাত্র আরও জানান, বিবিসির চেয়ার সামির শাহ আলাদাভাবে হোয়াইট হাউসকে একটি ব্যক্তিগত চিঠি পাঠিয়েছেন, যাতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারির ভাষণ সম্পাদনার জন্য ক্ষমা চাওয়া হয়েছে।
গতকাল শুক্রবার রাতে ফ্লোরিডা যাওয়ার পথে সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রাম্প লেখেন, ‘পাগলাটে মারজোরিকে আমি যা করতে দেখি—তা হলো অভিযোগ, অভিযোগ আর অভিযোগ!’২১ মিনিট আগে
থাইল্যান্ডের ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পর্যটনের অজুহাতে বারবার দেশটিতে প্রবেশ ও প্রস্থানকারী বিদেশিদের এখন থেকে আরও কঠোর নজরদারিতে রাখা হবে।১ ঘণ্টা আগে
প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানে গুরু নানক শাহর ‘প্রকাশ পর্ব’ উদ্যাপন করতে যাওয়া ভারতীয় শিখ তীর্থযাত্রী দলের সঙ্গে দেশে ফেরেননি পাঞ্জাবের এক নারী। তীর্থযাত্রীদের দলটি ভারতে ফিরে আসার কয়েক দিন পর এখন একটি নথি সামনে এসেছে, যেখানে দাবি করা হয়েছে, ওই শিখ নারী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে পাকিস্তানের...৩ ঘণ্টা আগে
সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে বিহার বিধানসভা নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয় পেল বিজেপি নেতৃত্বাধীন ক্ষমতাসীন জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট (এনডিএ)। ২৪৩ আসনের বিধানসভায় ২০২টি আসনে জয়ী হয়ে তারা ক্ষমতা ধরে রাখল।৬ ঘণ্টা আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে বিহার বিধানসভা নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয় পেল বিজেপি নেতৃত্বাধীন ক্ষমতাসীন জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট (এনডিএ)। ২৪৩ আসনের বিধানসভায় ২০২টিতে জয়ী হয়ে তারা ক্ষমতা ধরে রাখল। অন্যদিকে বিরোধী শিবির রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি) নেতৃত্বাধীন মহাজোট (মহাগঠবন্ধন) মুখ থুবড়ে পড়ল, মাত্র ৩৫টি আসনে জয়লাভ করে তারা বিহারের নির্বাচনী ইতিহাসে অন্যতম খারাপ ফল করল।
নির্বাচনে চরম বিপর্যয় সত্ত্বেও একটি বিষয়ে আনন্দ করার অবকাশ রয়েছে আরজেডির। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, তেজস্বী যাদবের নেতৃত্বাধীন আরজেডি পেয়েছে ২৩ শতাংশ ভোট, যা একক দল হিসেবে সবচেয়ে বেশি। এই ভোটের হার ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) (২০.০৭ %) থেকে ২.৯২ শতাংশ এবং মুখ্যমন্ত্রী নিতীশ কুমারের জনতা দল ইউনাইটেডের (জেডিইউ) (১৯.২৬ %) থেকে ৩.৭৫ শতাংশ বেশি।
তবে আরজেডির এবারের ভোটের হার গত নির্বাচনের (২০২০) চেয়ে সামান্য কমেছে (২০২০ সালে ছিল ২৩.১১ %)। সবচেয়ে বড় ধাক্কাটি এসেছে আসনসংখ্যায়। গত নির্বাচনে আরজেডি ১৪৪টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৭৫টি আসনে জয়ী হয়েছিল, যা কোনো একক দলের জন্য সর্বোচ্চ। এবার দলটি ১৪১টি আসনে লড়ে জিতেছে মাত্র ২৫টি। এটি ২০১০ সালের পর আরজেডির দ্বিতীয় বাজে পারফরম্যান্স, যেখানে তারা ২০১০ সালে ২২টি আসনে জিতেছিল।
মহাজোটের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী তেজস্বী যাদব অবশ্য তাঁর পারিবারিক দুর্গ রাঘোপুর আসনে এনডিএ প্রার্থী সতীশ কুমারকে দীর্ঘ ও উত্তেজনাপূর্ণ লড়াইয়ের পর পরাজিত করে জয় ছিনিয়ে এনেছেন।
আরজেডির পাশাপাশি মহাজোটের শরিক দলগুলোর অবস্থাও ছিল শোচনীয়। কংগ্রেস এই বিপর্যয়ের মূল কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম। দলটি এবার ৬১টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মাত্র ৬টি আসনে জয়ী হয়েছে। এটি বিহারের নির্বাচনী ইতিহাসে কংগ্রেসের দ্বিতীয় সর্বনিম্ন ফল (২০১০ সালে ৪টি আসনে জিতেছিল)। জোটের পক্ষ থেকে কংগ্রেসকে এবার মোট ৬১টি আসন দেওয়া হয়েছিল, যেখানে ২০২০ সালে তারা ৭০টির মধ্যে ১৯টিতে জিতেছিল। এই চরম অবনতি মহাজোটের সামগ্রিক পরাজয়ের কারণ বলে বিবেচিত হচ্ছে।
এ ছাড়া সিপিআই (এমএল) দুটি, সিপিআই (এম) একটি এবং সিপিআই কোনো আসন পায়নি। সব মিলিয়ে মহাজোটের মোট আসনসংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ৩৫টিতে।
এনডিএ শিবিরের প্রাপ্ত ভোটের হারও এবার বেড়েছে। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতা ধরে রাখল এনডিএ। জোটের শরিক দলগুলোর আসনসংখ্যা এমন:
বিজেপি (বিজেপি) : ৮৯টি
জনতা দল ইউনাইটেড (জেডিইউ) : ৮৫টি
লোক জনশক্তি পার্টি (রাম বিলাস) (এলজেপি-আরভি) : ১৯টি
হিন্দুস্তানি আওয়াম মোর্চা (এইচএএম) : ৫টি
রাষ্ট্রীয় লোক মোর্চা (আরএলএম) : ৪টি
আসনসংখ্যা কমে গেলেও এনডিএর দুই প্রধান শরিক বিজেপি ও জেডিইউ উভয়েরই ভোটের হার বেড়েছে। বিজেপি এবার ১০১টি আসনে লড়েছে (গতবার ১১০) এবং ভোটের হার ১৯.৪৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০.০৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। অন্যদিকে জেডিইউ এবার ১০১টি আসনে লড়ে (গতবার ১১৫) ভোটের হার ১৫.৩৯ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৯.২৬ শতাংশে নিয়ে এসেছে।
মায়াবতীর বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি) এবার বিহারে একটি আসনে জয়ী হয়েছে। রামগড় আসনে তাদের প্রার্থী সতীশ কুমার যাদব নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির বিধায়ক অশোক কুমার সিংকে মাত্র ৩০ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছেন। রামগড় আসনটি ২০০৫ সাল থেকে আরজেডি এবং বিজেপির মধ্যে পালাবদল করছিল। গত বছর উপনির্বাচনে এই আসনে বিজেপির অশোক কুমার সিং জিতেছিলেন।
অন্যদিকে প্রশান্ত কিশোরের জন সুরাজ পার্টি এবং মুকেশ সাহানির বিকাশশীল ইনসান পার্টি (ভিআইপি) কেউই আসনের খাতা খুলতে পারেনি।
বিহারে শোচনীয় হারের পর বিরোধী শিবিরের একাধিক শীর্ষ নেতা নির্বাচন প্রক্রিয়া ও নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।
কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী পরাজয়ের পর এক্সে লেখেন, ‘বিহারের লাখ লাখ ভোটার মহাজোটের ওপর যে আস্থা দেখিয়েছেন, তার জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। বিহারের এই ফলাফল সত্যিই আশ্চর্যজনক। যে নির্বাচন প্রথম থেকেই নিরপেক্ষ ছিল না, তাতে আমরা জয় পেতে পারিনি।’ তিনি স্পষ্ট করে ‘ভোট চুরির’ অভিযোগ না তুললেও ইঙ্গিত দেন, এই বৃহত্তর লড়াইটি হলো ‘সংবিধান ও গণতন্ত্র রক্ষার’ জন্য।
কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেও একই সুরে কথা বলেছেন। তিনি বলেন, ‘আমরা বিহারের জনগণের সিদ্ধান্তকে সম্মান করি এবং সেই শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চালিয়ে যাব, যারা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে অপব্যবহার করে গণতন্ত্রকে দুর্বল করার কাজে নিযুক্ত।’ দল বিস্তারিতভাবে ফলাফল পর্যালোচনা করবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।
তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন নিতীশ কুমারকে অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি ভারতের নির্বাচন কমিশনের (ইসিআই) তীব্র সমালোচনা করে বলেন, ‘নির্বাচন কমিশনের সুনাম এখন সর্বনিম্ন স্তরে। দেশের নাগরিকদের এমন একটি শক্তিশালী এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন প্রাপ্য, যার নির্বাচন পরিচালনায় বিজয়ী না হওয়া দলগুলোরও আস্থা থাকবে।’
বিহারে এবারের নির্বাচন দুই দফায়—৬ নভেম্বর এবং ১১ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয় এবং ৬৬ শতাংশের বেশি ভোটার ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন, এটি ১৯৫১ সালের পর রাজ্যে সর্বোচ্চ। পুরুষ ভোটারদের (৬২.৮ %) তুলনায় নারী ভোটারদের উপস্থিতি (৭১.৬ %) উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি দেখা গেছে।
সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে বিহার বিধানসভা নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয় পেল বিজেপি নেতৃত্বাধীন ক্ষমতাসীন জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট (এনডিএ)। ২৪৩ আসনের বিধানসভায় ২০২টিতে জয়ী হয়ে তারা ক্ষমতা ধরে রাখল। অন্যদিকে বিরোধী শিবির রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি) নেতৃত্বাধীন মহাজোট (মহাগঠবন্ধন) মুখ থুবড়ে পড়ল, মাত্র ৩৫টি আসনে জয়লাভ করে তারা বিহারের নির্বাচনী ইতিহাসে অন্যতম খারাপ ফল করল।
নির্বাচনে চরম বিপর্যয় সত্ত্বেও একটি বিষয়ে আনন্দ করার অবকাশ রয়েছে আরজেডির। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, তেজস্বী যাদবের নেতৃত্বাধীন আরজেডি পেয়েছে ২৩ শতাংশ ভোট, যা একক দল হিসেবে সবচেয়ে বেশি। এই ভোটের হার ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) (২০.০৭ %) থেকে ২.৯২ শতাংশ এবং মুখ্যমন্ত্রী নিতীশ কুমারের জনতা দল ইউনাইটেডের (জেডিইউ) (১৯.২৬ %) থেকে ৩.৭৫ শতাংশ বেশি।
তবে আরজেডির এবারের ভোটের হার গত নির্বাচনের (২০২০) চেয়ে সামান্য কমেছে (২০২০ সালে ছিল ২৩.১১ %)। সবচেয়ে বড় ধাক্কাটি এসেছে আসনসংখ্যায়। গত নির্বাচনে আরজেডি ১৪৪টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৭৫টি আসনে জয়ী হয়েছিল, যা কোনো একক দলের জন্য সর্বোচ্চ। এবার দলটি ১৪১টি আসনে লড়ে জিতেছে মাত্র ২৫টি। এটি ২০১০ সালের পর আরজেডির দ্বিতীয় বাজে পারফরম্যান্স, যেখানে তারা ২০১০ সালে ২২টি আসনে জিতেছিল।
মহাজোটের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী তেজস্বী যাদব অবশ্য তাঁর পারিবারিক দুর্গ রাঘোপুর আসনে এনডিএ প্রার্থী সতীশ কুমারকে দীর্ঘ ও উত্তেজনাপূর্ণ লড়াইয়ের পর পরাজিত করে জয় ছিনিয়ে এনেছেন।
আরজেডির পাশাপাশি মহাজোটের শরিক দলগুলোর অবস্থাও ছিল শোচনীয়। কংগ্রেস এই বিপর্যয়ের মূল কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম। দলটি এবার ৬১টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মাত্র ৬টি আসনে জয়ী হয়েছে। এটি বিহারের নির্বাচনী ইতিহাসে কংগ্রেসের দ্বিতীয় সর্বনিম্ন ফল (২০১০ সালে ৪টি আসনে জিতেছিল)। জোটের পক্ষ থেকে কংগ্রেসকে এবার মোট ৬১টি আসন দেওয়া হয়েছিল, যেখানে ২০২০ সালে তারা ৭০টির মধ্যে ১৯টিতে জিতেছিল। এই চরম অবনতি মহাজোটের সামগ্রিক পরাজয়ের কারণ বলে বিবেচিত হচ্ছে।
এ ছাড়া সিপিআই (এমএল) দুটি, সিপিআই (এম) একটি এবং সিপিআই কোনো আসন পায়নি। সব মিলিয়ে মহাজোটের মোট আসনসংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ৩৫টিতে।
এনডিএ শিবিরের প্রাপ্ত ভোটের হারও এবার বেড়েছে। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতা ধরে রাখল এনডিএ। জোটের শরিক দলগুলোর আসনসংখ্যা এমন:
বিজেপি (বিজেপি) : ৮৯টি
জনতা দল ইউনাইটেড (জেডিইউ) : ৮৫টি
লোক জনশক্তি পার্টি (রাম বিলাস) (এলজেপি-আরভি) : ১৯টি
হিন্দুস্তানি আওয়াম মোর্চা (এইচএএম) : ৫টি
রাষ্ট্রীয় লোক মোর্চা (আরএলএম) : ৪টি
আসনসংখ্যা কমে গেলেও এনডিএর দুই প্রধান শরিক বিজেপি ও জেডিইউ উভয়েরই ভোটের হার বেড়েছে। বিজেপি এবার ১০১টি আসনে লড়েছে (গতবার ১১০) এবং ভোটের হার ১৯.৪৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০.০৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। অন্যদিকে জেডিইউ এবার ১০১টি আসনে লড়ে (গতবার ১১৫) ভোটের হার ১৫.৩৯ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৯.২৬ শতাংশে নিয়ে এসেছে।
মায়াবতীর বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি) এবার বিহারে একটি আসনে জয়ী হয়েছে। রামগড় আসনে তাদের প্রার্থী সতীশ কুমার যাদব নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির বিধায়ক অশোক কুমার সিংকে মাত্র ৩০ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছেন। রামগড় আসনটি ২০০৫ সাল থেকে আরজেডি এবং বিজেপির মধ্যে পালাবদল করছিল। গত বছর উপনির্বাচনে এই আসনে বিজেপির অশোক কুমার সিং জিতেছিলেন।
অন্যদিকে প্রশান্ত কিশোরের জন সুরাজ পার্টি এবং মুকেশ সাহানির বিকাশশীল ইনসান পার্টি (ভিআইপি) কেউই আসনের খাতা খুলতে পারেনি।
বিহারে শোচনীয় হারের পর বিরোধী শিবিরের একাধিক শীর্ষ নেতা নির্বাচন প্রক্রিয়া ও নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।
কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী পরাজয়ের পর এক্সে লেখেন, ‘বিহারের লাখ লাখ ভোটার মহাজোটের ওপর যে আস্থা দেখিয়েছেন, তার জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। বিহারের এই ফলাফল সত্যিই আশ্চর্যজনক। যে নির্বাচন প্রথম থেকেই নিরপেক্ষ ছিল না, তাতে আমরা জয় পেতে পারিনি।’ তিনি স্পষ্ট করে ‘ভোট চুরির’ অভিযোগ না তুললেও ইঙ্গিত দেন, এই বৃহত্তর লড়াইটি হলো ‘সংবিধান ও গণতন্ত্র রক্ষার’ জন্য।
কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেও একই সুরে কথা বলেছেন। তিনি বলেন, ‘আমরা বিহারের জনগণের সিদ্ধান্তকে সম্মান করি এবং সেই শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চালিয়ে যাব, যারা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে অপব্যবহার করে গণতন্ত্রকে দুর্বল করার কাজে নিযুক্ত।’ দল বিস্তারিতভাবে ফলাফল পর্যালোচনা করবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।
তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন নিতীশ কুমারকে অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি ভারতের নির্বাচন কমিশনের (ইসিআই) তীব্র সমালোচনা করে বলেন, ‘নির্বাচন কমিশনের সুনাম এখন সর্বনিম্ন স্তরে। দেশের নাগরিকদের এমন একটি শক্তিশালী এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন প্রাপ্য, যার নির্বাচন পরিচালনায় বিজয়ী না হওয়া দলগুলোরও আস্থা থাকবে।’
বিহারে এবারের নির্বাচন দুই দফায়—৬ নভেম্বর এবং ১১ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয় এবং ৬৬ শতাংশের বেশি ভোটার ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন, এটি ১৯৫১ সালের পর রাজ্যে সর্বোচ্চ। পুরুষ ভোটারদের (৬২.৮ %) তুলনায় নারী ভোটারদের উপস্থিতি (৭১.৬ %) উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি দেখা গেছে।
গতকাল শুক্রবার রাতে ফ্লোরিডা যাওয়ার পথে সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রাম্প লেখেন, ‘পাগলাটে মারজোরিকে আমি যা করতে দেখি—তা হলো অভিযোগ, অভিযোগ আর অভিযোগ!’২১ মিনিট আগে
থাইল্যান্ডের ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পর্যটনের অজুহাতে বারবার দেশটিতে প্রবেশ ও প্রস্থানকারী বিদেশিদের এখন থেকে আরও কঠোর নজরদারিতে রাখা হবে।১ ঘণ্টা আগে
প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানে গুরু নানক শাহর ‘প্রকাশ পর্ব’ উদ্যাপন করতে যাওয়া ভারতীয় শিখ তীর্থযাত্রী দলের সঙ্গে দেশে ফেরেননি পাঞ্জাবের এক নারী। তীর্থযাত্রীদের দলটি ভারতে ফিরে আসার কয়েক দিন পর এখন একটি নথি সামনে এসেছে, যেখানে দাবি করা হয়েছে, ওই শিখ নারী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে পাকিস্তানের...৩ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারির ভাষণকে ভুলভাবে এডিট করার দায় স্বীকার করে ক্ষমা চেয়েছিল ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি। তবে এই ক্ষমাকে পাত্তা দিলেন না ট্রাম্প। জানালেন, বিবিসির ক্ষমা নেই। তাদের বিরুদ্ধে মামলা করতে যাচ্ছেন তিনি।৫ ঘণ্টা আগে