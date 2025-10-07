যে কৌশলে ছোট থেকে বড় হয়ে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিমান সংস্থা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
যুক্তরাষ্ট্রের কঠিন অভ্যন্তরীণ বিমান পরিবহনের বাজারে যেখানে সস্তা বিমান সংস্থাগুলো টিকে থাকার লড়াই করছে, সেখানে একটি নতুন সংস্থা দ্রুত রাজস্ব বাড়িয়ে নজর কেড়েছে। সংস্থাটির নাম ‘ব্রিজ অ্যাভিয়েশন গ্রুপ ইনক’। ছোট শহরগুলো থেকে সরাসরি ফ্লাইট পরিচালনা করে এবং তুলনামূলক ছোট বিমানের মাধ্যমে বিজনেস ও ইকোনমি আসনের সমন্বয়ে তারা বাজারে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে।
মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) ব্লুমবার্গ জানিয়েছে, এই উদ্যোগের পেছনে আছেন বিমান শিল্পের কিংবদন্তি উদ্যোক্তা ডেভিড নিলম্যান। এর আগে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের জেটব্লু, ওয়েস্টজেট এবং ব্রাজিলের আজুল এয়ারলাইনস সফলভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এবার তাঁর লক্ষ্য যুক্তরাষ্ট্রের ছোট শহরগুলো—যেমন কানেকটিকাটের নিউ হ্যাভেন, ফ্লোরিডার ফোর্ট মায়ার্স এবং নর্থ ক্যারোলিনার উইলমিংটন।
ব্রিজ এয়ারলাইন ব্যবহার করছে এম্ব্রায়ের-এর নতুন আঞ্চলিক জেট এবং এয়ারবাসের এ২২০ উড়োজাহাজ। এগুলো মাত্র ১১২ জন যাত্রী বহন করতে পারে। তারপরও এগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রশস্ত বিজনেস ক্লাস আসন, অতিরিক্ত লেগস্পেস এবং সাধারণ বসার ব্যবস্থা। এভাবে ব্রিজ এয়ারলাইন মূলত বড় বিমান সংস্থাগুলোর সীমিত পরিষেবার শহরগুলোতে বড় সুবিধা দিচ্ছে।
বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের বড় চার বিমান সংস্থা—ডেলটা, ইউনাইটেড, আমেরিকান এবং সাউথওয়েস্ট—তাদের হাব শহরগুলোর বাইরে সরাসরি ফ্লাইট কম রাখে। এতে ছোট শহরের যাত্রীদের প্রায়ই সংযোগ ফ্লাইট নিতে হয়। এই সুযোগটাই কাজে লাগাচ্ছে ব্রিজ।
যুক্তরাষ্ট্রে বিমান পরিবহনের বাজারে প্রতিযোগিতা এখন আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কারণ স্পিরিট এয়ারলাইনস দেউলিয়া হয়ে বহর ও ফ্লাইট কমিয়েছে। ফলে যাত্রীদের বিকল্প কমছে এবং ভাড়া বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে।
এমন প্রেক্ষাপটে ব্রিজের উত্থান চোখে পড়ার মতো। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৫ সালের প্রথমার্ধে সংস্থাটির পরিচালন রাজস্ব ৪১ শতাংশ বেড়ে ৪৪৭ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী অ্যাভেলো-এর বেড়েছে মাত্র ৫ শতাংশ।
বড় সংস্থাগুলো এখন মূলত প্রিমিয়াম সিট, লাউঞ্জ অ্যাক্সেস ও অতিরিক্ত সেবায় মুনাফা করছে। অন্যদিকে, ছোট বিমানের কারণে ব্রিজ সহজেই এক শহর থেকে আরেক শহরের রুটে বারবার ফ্লাইট দিতে পারছে। এতে তাদের যাত্রীসংখ্যাও বাড়ছে।
বর্তমানে ব্রিজের বিমান সংখ্যা ৫০। তবে নিলম্যানের লক্ষ্য ৪০০ বিমান নিয়ে ১২৫টি মার্কিন শহরে পৌঁছানো। তাঁর ধারণা, গত এক দশকে এসব শহরের এক-চতুর্থাংশ বিমানসেবা হারিয়ে গেছে।
নিলম্যান বিশ্বাস করেন, ছোট শহরগুলোকেও বড় সুযোগ দেওয়া যায়, যদি সঠিক দিকনির্দেশনা ও সংযোগ থাকে। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হলে, হয়তো ব্রিজই হয়ে উঠবে যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাজারের পরবর্তী বড় নাম।
