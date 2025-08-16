ক্যালিফোর্নিয়ায় সীমানা পুনর্নির্ধারণে তোড়জোড়, রিপাবলিকানদের আসন যাবে ডেমোক্র্যাটদের দখলে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ক্যালিফোর্নিয়ায় নতুন কংগ্রেসনাল ম্যাপ প্রস্তাব করা হয়েছে। এই শরতে একটি বিশেষ নির্বাচনের মাধ্যমে ভোটাররা এটিকে বেছে নিতে পারবেন বলে জানিয়েছেন রাজ্যটির গভর্নর গ্যাভিন নিউসম। এই ম্যাপ অনুযায়ী, নতুন করে আঁকা এই জেলা সীমানাগুলো ডেমোক্র্যাটদের পাঁচটি রিপাবলিকান আসন দখলে নিতে এবং ঝুঁকিপূর্ণ (টস-আপ) জেলায় পাঁচজন বর্তমান ডেমোক্র্যাট সদস্যের শক্ত অবস্থান তৈরির সুযোগ দিতে পারে।
গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট অ্যাসেম্বলির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত নতুন এই ম্যাপগুলো প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো খসড়া প্রস্তাব এবং রাজ্য সংসদের দ্বারা পরিবর্তন বা পুনর্গঠন করা যেতে পারে। আগামী সপ্তাহে এর কাজ শুরু হতে পারে।
টেক্সাসে রিপাবলিকানদের দ্বারা মধ্য দশকের পুনর্গঠন প্রচেষ্টার মোকাবিলায় গত বৃহস্পতিবার নতুন ম্যাপের ওপর একটি বিশেষ নির্বাচনের ডাক দিয়েছিলেন ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গ্যাভিন নিউসম। এ আহ্বানের পর এই আইন প্রণয়নমূলক পদক্ষেপ এসেছে।
হাউস ডেমোক্র্যাটদের প্রচার সংস্থা ডেমোক্রেটিক কংগ্রেসনাল ক্যাম্পেইন কমিটি (ডিসিসিসি) শুক্রবার ক্যালিফোর্নিয়া আইনসভার কাছে ম্যাপগুলো জমা দিয়েছে। তারা এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, তারা বিশ্বাস করেন এগুলো ক্যালিফোর্নিয়ার আইনপ্রণেতা এবং ভোটারদের মধ্যে ব্যাপক সমর্থন পাবে।
ডিসিসিসির এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর জুলি মেরজ এক বিবৃতিতে বলেন, ‘আমরা আশা করি এই প্রস্তাব ক্যালিফোর্নিয়ার অফিস হোল্ডার এবং রাজ্যব্যাপী বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে ব্যাপক সমর্থন পাবে।’
তিনি আরও বলেন, ‘রিপাবলিকানরা তাদের পক্ষে নির্বাচনকে কারচুপির মাধ্যমে সাজাতে এবং নিজেদের ভোটারদের বেছে নিতে চাইছে, আর আমরা তা চেয়ে চেয়ে দেখব না। এটা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, রিপাবলিকানরা তাদের সংকীর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা রক্ষার জন্য যেকোনো কিছু করতে প্রস্তুত, কারণ তারা জানে যে তাদের বিপর্যয়কর আইন প্রণয়নের রেকর্ডের ভিত্তিতে তারা জিততে পারবে না। শুধু অতিধনীদের করছাড় দেওয়ার জন্য এই আইনগুলো খরচ বাড়িয়ে দিয়েছে এবং লাখ লাখ মানুষের স্বাস্থ্যসেবা কেড়ে নিয়েছে।’
এই ম্যাপগুলো তৈরি করেছেন রিডিস্ট্রিক্টিং ও ডেটা বিশেষজ্ঞ পল মিশেল। তিনি এবিসি নিউজের সান ফ্রান্সিসকো স্টেশন কেজিও টিভিকে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, প্রস্তাবিত নতুন করে আঁকা আটটি জেলার কোনো পরিবর্তন করা হয়নি। অন্য ২০টির খুব সামান্য পরিবর্তন করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে লক্ষ্য ছিল, ‘টেক্সাসকে ঠেকানো, এমন কিছু না করে যা কংগ্রেসনাল জেলা লাইনগুলোতে বড় ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে।’
মিশেল আরও বলেন, এই প্রস্তাব অনুযায়ী পাঁচটি রিপাবলিকান নিয়ন্ত্রিত আসন ডেমোক্র্যাটদের অনুকূলে আসে। পাশাপাশি রিপাবলিকানদের অনুকূলে থাকা আরও পাঁচটি আসনে প্রায় পাঁচজন ডেমোক্র্যাটকে সুবিধাজনক অবস্থানে নিয়ে আসে, যেখানে তাঁরা রিপাবলিকানদের কাছ থেকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছেন।
মিশেল কেজিও টিভিকে বলেন, ‘আগামী সপ্তাহে এটি প্রস্তুত করা এবং রাজ্যজুড়ে ভোটের মাধ্যমে এর সমর্থন পাওয়ার সুযোগ আছে। আমি মনে করি ভোটারদের জন্য মূল বার্তাটি হলো, টেক্সাসের রিপাবলিকানেরা যা করছে এবং ট্রাম্প যা করছে, এটি হলো তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ার একটি উপায়।’
এদিকে রিপাবলিকানরা অব্যাহতভাবে অভিযোগ তুলছেন এই বলে যে, গভর্নর নিউসমের প্রস্তাবিত ম্যাপ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।
জাতীয় রিপাবলিকান কংগ্রেসনাল কমিটির (এনআরসিসি) চেয়ারম্যান রিচার্ড হাডসন প্রস্তাবিত ম্যাপগুলো নিয়ে এক বিবৃতিতে বলেন, ‘গোল্ডেন স্টেটকে (ক্যালিফোর্নিয়া) জর্জরিত করা গৃহহীনতা, অপরাধ, মাদক এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির মতো মহামারিগুলোর সমাধান করতে ব্যর্থ হয়েছেন গভর্নর গ্যাভিন নিউসম। এখন নিজের প্রেসিডেন্ট হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার সংবিধানকে নষ্ট করছেন এবং ভোটারদের ভোটাধিকার হরণ করছেন।’
রিচার্ড আরও বলেন, ‘ক্যালিফোর্নিয়ার জনগণ নিউসমের এই উদ্যোগের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। তারা এক স্বার্থপর রাজনীতিবিদকে সিস্টেমকে নিজের ক্যারিয়ার এগিয়ে নিতে কারচুপি করার সুযোগ দেবে না। এনআরসিসি এই অবৈধ ক্ষমতা দখলের বিরুদ্ধে এবং নিউসমকে রুখতে আদালত এবং ব্যালট বাক্সে লড়াই করতে প্রস্তুত।’
