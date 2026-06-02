Ajker Patrika
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

যুক্তরাষ্ট্রের আইওয়ায় বন্দুকধারীর গুলিতে অন্তত ৬ জন নিহত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
গুলির ঘটনার পর সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন মুসকাটিন পুলিশের প্রধান অ্যান্থনি কাইস। ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্রের আইওয়া অঙ্গরাজ্যে একাধিক বন্দুক হামলায় ৬ জন নিহত হয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, এসব হামলার পেছনে পারিবারিক বিরোধ বা গৃহস্থালি বিরোধের সূত্র থাকতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। পুলিশের ভাষ্য, সন্দেহভাজন হামলাকারীকেও মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। তাঁর শরীরে নিজের গুলিতে সৃষ্ট ক্ষতচিহ্ন ছিল।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে, স্থানীয় মুসকাটিন পুলিশ বিভাগ জানিয়েছে, নিহতরা সবাই সন্দেহভাজন হামলাকারীর পরিবারের সদস্য বলে ধারণা করা হচ্ছে। হামলাকারীর পরিচয় ৫২ বছর বয়সী রায়ান উইলিস ম্যাকফারল্যান্ড হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে। তিনি আইওয়ার মুসকাটিন শহরের বাসিন্দা ছিলেন।

মুসকাটিন পুলিশের প্রধান অ্যান্থনি কাইস, এই হামলাকে ‘অশুভ কাজ’ ও ‘নিষ্ঠুর অমানবিক কর্মকাণ্ড’ বলে আখ্যা দিয়েছেন। সোমবার মুসকাটিন শহরের বিভিন্ন স্থানে এসব গুলির ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সময় গতকাল সোমবার দুপুর ১২টার কিছু পর পুলিশ প্রথম গুলির ঘটনার খবর পায়। ঘটনাস্থলে একটি বাড়িতে পৌঁছে কর্মকর্তারা চারজনকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় দেখতে পান।

পুলিশ জানায়, চারজনকেই ঘটনাস্থলেই মৃত ঘোষণা করা হয়। পুলিশ পৌঁছানোর আগেই ম্যাকফারল্যান্ড ওই বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিলেন। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই কর্মকর্তারা তাঁকে একটি নদীতীরবর্তী হাঁটাপথে একটি পথচারী সেতুর কাছে খুঁজে পান। পুলিশ আরও জানায়, তাঁর শরীরে নিজের করা গুলির আঘাত ছিল। তাঁকে চিকিৎসাসহায়তা দেওয়ার চেষ্টা করা হলেও তা কাজে আসেনি এবং ঘটনাস্থলেই মৃত ঘোষণা করা হয়।

পরে তদন্তকারীরা অন্য একটি বাসভবনে আরও এক ব্যক্তির মরদেহ খুঁজে পান। তাঁর মৃত্যু গুলির আঘাতে হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। এরপর আরও তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ একটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে পৌঁছায়, যেখানে তারা আরেকজনের মরদেহ উদ্ধার করে। তাঁর মৃত্যুও গুলির আঘাতে হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

পুলিশ যে ঠিকানার তথ্য প্রকাশ করেছে, অনলাইন মানচিত্রে সেখানে একটি মেটাল ওয়ার্কশপের অবস্থান দেখা যায়। এক বিবৃতিতে পুলিশ বলেছে, ‘প্রাথমিক তদন্তে পাওয়া তথ্য থেকে ধারণা করা হচ্ছে, এসব গুলির ঘটনা পারিবারিক বা গৃহস্থালি বিরোধ থেকে ঘটেছে। নিহত সবাই মৃত সন্দেহভাজনের পরিবারের সদস্য বলে বিশ্বাস করা হচ্ছে।’

পুলিশপ্রধান কাইস নিহতদের নাম বা বয়স প্রকাশ করেননি। তিনি বলেন, তদন্ত এখনো চলমান। তিনি আরও নিশ্চিত করেছেন যে, সন্দেহভাজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আগে থেকেই অপরাধমূলক রেকর্ড ছিল। তবে এ বিষয়ে তিনি আর কোনো বিস্তারিত তথ্য দেননি।

আইওয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত মুসকাটিন শহরটি মিসিসিপি নদীর তীরে অবস্থিত। গত বছর প্রকাশিত যুক্তরাষ্ট্র সরকারের তথ্য অনুযায়ী, শহরটির জনসংখ্যা প্রায় ২৩ হাজার ৫০০। মুসকাটিনের মেয়র ব্র্যাড বার্ক ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে লিখেছেন, ‘নিরপরাধ মানুষের প্রাণ কেড়ে নেওয়া এই মর্মান্তিক বন্দুক হামলার ঘটনায় আজ রাতে আমাদের হৃদয় ভারাক্রান্ত।’

বিষয়:

বন্দুকধারীপুলিশনিহতযুক্তরাষ্ট্রহামলা
