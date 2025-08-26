Ajker Patrika
> বিশ্ব
> যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

ট্রাম্প বরখাস্ত করেছেন শুনে মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর বললেন, উনি করার কে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ২১: ০৪
ডোনাল্ড ট্রাম্প ও লিসা কুক। ছবি: সংগৃহীত
ডোনাল্ড ট্রাম্প ও লিসা কুক। ছবি: সংগৃহীত

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন, তিনি ফেডারেল রিজার্ভ (ফেড) গভর্নর লিসা কুককে বরখাস্ত করেছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত এক চিঠিতে তিনি এই ঘোষণা দেন। ফেডের ১১১ বছরের ইতিহাসে এই ধরনের ঘটনা আগে কখনো ঘটেনি।

আজ মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) সিএনএন জানিয়েছে, ট্রাম্পের এই পদক্ষেপ যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্বকে নতুন মাত্রায় নিয়ে গেছে। ট্রাম্প অভিযোগ করেছেন, সুদের হার কমাতে দেরি করছে ফেড। তবে লিসা কুক পাল্টা জবাবে বলেছেন, প্রেসিডেন্টের তাঁকে বরখাস্ত করার কোনো আইনগত ক্ষমতা নেই এবং তিনি দায়িত্বে বহাল থাকবেন।

কুকের বিরুদ্ধে সম্প্রতি বন্ধকি জালিয়াতির অভিযোগ ওঠে, যা প্রথম উত্থাপন করেন ফেডারেল হাউজিং ফাইন্যান্স পরিচালক বিল পল্টে। এ নিয়ে বিচার বিভাগের তদন্ত শুরুর ঘোষণা দেওয়া হলেও কুকের বিরুদ্ধে এখনো কোনো অভিযোগ গঠন হয়নি। কুক বলেন, ‘প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আমাকে অপরাধের কারণে বরখাস্ত করার দাবি করেছেন, অথচ আইনে এর কোনো ভিত্তি নেই। আমি পদত্যাগ করব না এবং আমার দায়িত্ব পালন চালিয়ে যাব।’

আইন অনুযায়ী, প্রেসিডেন্ট শুধুমাত্র যথোপযুক্ত কারণে ফেড বোর্ড সদস্যকে অপসারণ করতে পারেন। কিন্তু এই কারণের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। সাবেক ফেড উপ-চেয়ারম্যান অ্যালান ব্লাইন্ডার এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, ‘ফেড রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত থাকার জন্যই গঠিত। ট্রাম্প এটিকে প্রশাসনের হাতিয়ার বানাতে চাইছেন, যা আর্থনীতির জন্য ভয়াবহ হতে পারে।’

ট্রাম্প তার চিঠিতে কুকের আর্থিক লেনদেনের সততা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এবং গুরুতর অবহেলার অভিযোগ করেছেন। তবে কুকের আইনজীবী অ্যাবে ডেভিড লোয়েল এটিকে বেআইনি পদক্ষেপ আখ্যা দিয়ে আদালতে চ্যালেঞ্জ করার ঘোষণা দিয়েছেন।

কুককে ২০২২ সালে সাবেক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ফেড বোর্ডে নিয়োগ দেন। তিনিই প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নারী, যিনি ফেড গভর্নরের পদে আসীন হয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে ট্রাম্পের এই পদক্ষেপ আদালতে গড়ালে সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত গড়াতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

মঙ্গলবার সকালের এই ঘটনার প্রেক্ষিতে আর্থিক বাজারে তাৎক্ষণিক প্রভাব পড়ে। মার্কিন ডলার সূচক ০.৩ শতাংশ কমে যায়। বিপরীতে নিরাপদ বিনিয়োগ হিসেবে পরিচিত স্বর্ণের দাম ০.৪৫ শতাংশ বেড়ে যায়।

এদিকে ফেড গভর্নরকে বরখাস্ত করতে ট্রাম্পের সিদ্ধান্তকে ‘স্বৈরাচারী ক্ষমতা দখলের চেষ্টা’ বলে আখ্যা দিয়েছেন ডেমোক্র্যাট সিনেটর এলিজাবেথ ওয়ারেন।

আগামী ১৬-১৭ সেপ্টেম্বর ফেডের পরবর্তী নীতি নির্ধারণী বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। বিশ্লেষকেরা বলছেন, ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্ত যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতার ওপর গভীর প্রভাব ফেলতে পারে।

বিষয়:

রিজার্ভডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রবরখাস্তগভর্নর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

৪ বার কল দিয়েছেন ট্রাম্প, ধরেননি মোদি

জিন সম্পাদনায় নতুন সাফল্য, ডায়াবেটিস রোগীদের আর ইনসুলিন নিতে হবে না

প্রায় ৭ লাখ টাকার ধার শোধ না করায় এসপি থেকে অতিরিক্ত এসপি হলেন নিহার রঞ্জন হাওলাদার

অবৈধ মোবাইল দিয়ে বন্দীরা আমাকে কল করেন, এটা বিস্ময়কর: কারা মহাপরিদর্শক

ন্যূনতম কর একটা কালাকানুন: এনবিআর চেয়ারম্যান

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর

হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর

গুলি–ককটেল ছুড়তে ছুড়তে গজারিয়ার দুর্গম চরের পুলিশ ফাঁড়িতে ডাকাত দলের হামলা

গুলি–ককটেল ছুড়তে ছুড়তে গজারিয়ার দুর্গম চরের পুলিশ ফাঁড়িতে ডাকাত দলের হামলা

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরাতে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পশ্চিমা ১২ দেশের

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরাতে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পশ্চিমা ১২ দেশের

সম্পর্কিত

সিরিয়া থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার ডাক দিলেন দ্রুজ নেতা হিকমাত

সিরিয়া থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার ডাক দিলেন দ্রুজ নেতা হিকমাত

জামিন পেলেন শ্রীলঙ্কার সাবেক প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমাসিংহে

জামিন পেলেন শ্রীলঙ্কার সাবেক প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমাসিংহে

ট্রাম্প বরখাস্ত করেছেন শুনে মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর বললেন, উনি করার কে

ট্রাম্প বরখাস্ত করেছেন শুনে মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর বললেন, উনি করার কে

সাংহাই সম্মেলনে মোদি-পুতিনকে নিজেই বরণ করবেন সি চিন পিং

সাংহাই সম্মেলনে মোদি-পুতিনকে নিজেই বরণ করবেন সি চিন পিং