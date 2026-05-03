ইরান দুর্ব্যবহার করলে আবারও হামলা করব: ট্রাম্প

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ইরান ‘দুর্ব্যবহার’ বা বাজে আচরণ করলে তিনি ফের দেশটিতে হামলার নির্দেশ দেবে। স্থানীয় সময় গতকাল শনিবার সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ট্রাম্প বলেন, ইরান যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ‘দুর্ব্যবহার’ করলে তিনি নতুন করে সামরিক হামলার নির্দেশ দিতে পারেন। মার্কিন সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওসের প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।
যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান এখনো যুদ্ধ শেষ করার লক্ষ্যে একটি কাঠামোগত চুক্তির খসড়া নিয়ে বার্তা আদান-প্রদান চালিয়ে যাচ্ছে। তবে একই সঙ্গে বর্তমান অচলাবস্থা ভাঙতে ইরানের বিরুদ্ধে নতুন সামরিক পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেবেন কি না, এমন বিষয়টিও ট্রাম্প গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছেন।
সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ইরানে নতুন করে হামলার নির্দেশ দেবেন কি না, এমন এক প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, ‘তারা যদি দুর্ব্যবহার করে, যদি তারা কোনো খারাপ কিছু করে; তবে এখন দেখা যাক। এটি একটি সম্ভাবনা, অবশ্যই ঘটতে পারে।’
এর আগে গত বৃহস্পতিবার ইরান যুক্তরাষ্ট্রকে একটি কাঠামোগত চুক্তির জন্য ১৪ দফার হালনাগাদ প্রস্তাব দেয়। প্রস্তাব সম্পর্কে অবগত দুটি সূত্রের বরাত দিয়ে জানা গেছে, এতে একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য এক মাসের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। সেই চুক্তির লক্ষ্য হবে হরমুজ প্রণালি পুনরায় চালু করা, যুক্তরাষ্ট্রের নৌ অবরোধ প্রত্যাহার করা এবং ইরান ও লেবাননে চলমান যুদ্ধ স্থায়ীভাবে শেষ করা।
ইরানের প্রস্তাব অনুযায়ী, এই চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পরই আরেক দফা এক মাসের আলোচনা শুরু হবে, যেখানে পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে একটি সমঝোতায় পৌঁছানোর চেষ্টা করা হবে বলে সূত্র দুটি জানায়।
এদিকে বৃহস্পতিবারই ট্রাম্পকে ইরানের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য নতুন সামরিক হামলার পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করেন সেন্টকমের কমান্ডার অ্যাডমিরাল ব্র্যাড কুপার। এরপর কুপার ওই অঞ্চলে রওনা হন এবং শনিবার আরব সাগরে অবস্থানরত ইউএসএস ট্রিপোলি জাহাজে সেনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।
এর আগে শুক্রবার ট্রাম্প বলেছিলেন, ইরানের প্রস্তাবে তিনি সন্তুষ্ট নন। তবে শনিবার পাম বিচ থেকে মিয়ামির উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, তিনি বিমানে বসেই প্রস্তাবটি পর্যালোচনা করবেন। তিনি বলেন, ‘আমি এটা দেখছি। পরে আপনাদের জানাব...তারা আমাকে চুক্তির ধারণা সম্পর্কে জানিয়েছে। এখন তারা আমাকে সঠিক ভাষ্য দেবে।’
এর কিছুক্ষণ পর ট্রাম্প ট্রুথ সোশ্যালে লেখেন, ‘আমি কল্পনাও করতে পারি না যে এটি গ্রহণযোগ্য হবে।’ তিনি আরও জোর দিয়ে বলেন, গত ৪৭ বছরে মানবতা ও বিশ্বের বিরুদ্ধে যা করেছে, তার জন্য ইরান এখনো যথেষ্ট চড়ামূল্য দেয়নি।
