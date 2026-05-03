দিল্লিতে ভবনে আগুন, নিহত ৯

দিল্লির বিবেক বিহার এলাকায় আজ রোববার ভোরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় আরও দুজন আহত হয়েছেন। চারতলা একটি আবাসিক ভবনে আগুন লাগার এই ঘটনায় এলাকাজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।
স্থানীয় ফায়ার সার্ভিস বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, ভবনটির দ্বিতীয় তলায় স্থানীয় সময় ভোর প্রায় ৪টার দিকে আগুনের সূত্রপাত হয়। আগুন লাগার খবর পাওয়ার পরপরই ঘটনাস্থলে একে একে ১৪টি ফায়ার টেন্ডার পাঠানো হয়। উদ্ধার ও আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কাজ শুরু হলে দেখা যায়, আগুন ইতিমধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ তলাতেও ছড়িয়ে পড়েছে। উল্লেখ্য, বিবেক বিহার পূর্ব দিল্লির একটি গুরুত্বপূর্ণ ও ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা, যেখানে এমন অগ্নিকাণ্ড বড় ধরনের ঝুঁকি তৈরি করে।
কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ভবনটি থেকে এক ডজনের বেশি মানুষকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। আগুনে আহত ব্যক্তিদের দ্রুত গুরু তেগ বাহাদুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানেই চিকিৎসা চলছে। প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টায় সকাল ৬টার দিকে আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া ভিডিও চিত্রে দেখা গেছে, ভবনের বহু অংশ পুড়ে গেছে এবং ওপরের তলা থেকে এখনো ধোঁয়া বের হচ্ছিল।
শাহদারা জেলা পুলিশের উপকমিশনার (ডিসিপি) রাজেন্দ্র প্রসাদ মীনা জানিয়েছেন, ‘ভোর প্রায় ৪টার দিকে আগুন লাগার খবর পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রায় দুই ঘণ্টা সময় লাগে। এরপর তল্লাশি অভিযান শুরু করা হয়।’
পুলিশ আরও জানিয়েছে, ঘটনাস্থল থেকে সব মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এবং সেগুলো দিল্লি পুলিশের ক্রাইম টিমের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
আগুন লাগার প্রকৃত কারণ এখনো নিশ্চিত নয়। তবে স্থানীয় এক বাসিন্দা ধারণা করছেন, এসি বিস্ফোরণ থেকেই আগুনের সূত্রপাত হতে পারে। তিনি সংবাদ সংস্থা এএনআইকে বলেন, ‘এসি বিস্ফোরণের পর আগুন লাগে...প্রায় ১২-১৫ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। তবে এখনো ৪-৫ জন নিখোঁজ।’
অন্য এক বাসিন্দার দাবি, ভবনের ভেতরে এখনো দুটি পরিবার আটকে থাকতে পারে। তিনি বলেন, ‘ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা বারান্দা দিয়ে প্রায় ২০ জনকে উদ্ধার করেছেন। তবে আমার মনে হয়, পেছনের দিকের ফ্ল্যাটগুলোর কিছু মানুষ নিজেরা বের হতে পেরেছেন। তবু মনে হচ্ছে, এক বা দুটি পরিবার এখনো ভবনের ভেতরে আটকে রয়েছে।’
