স্থল সৈন্যের প্রয়োজন নেই, কয়েক সপ্তাহেই শেষ হবে ইরান যুদ্ধ: রুবিও

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
জি-৭ জোটের বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও। ছবি: এএফপি

ইরানে চলমান যুদ্ধে কোনো স্থল সৈন্যের প্রয়োজন নেই বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও। তিনি আরও বলেছেন, আমাদের লক্ষ্য অর্জনে মাসের পর মাস নয়, আর মাত্র কয়েক সপ্তাহ সময় লাগবে। আজ শুক্রবার ফ্রান্সে জি-৭ জোটের বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন।

মার্কো রুবিও জানান, ইরানে সামরিক উদ্দেশ্য সফল হওয়ার পরও হরমুজ প্রণালি জাহাজ চলাচলের জন্য উন্মুক্ত রাখা একটি ‘তাৎক্ষণিক চ্যালেঞ্জ’ হিসেবে দেখা দিতে পারে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এবং যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর প্রণালিটি সচল রাখতে সবার সহযোগিতা চায় যুক্তরাষ্ট্র।

হরমুজ প্রণালি দিয়ে জাহাজ চলাচলে ইরানের সম্ভাব্য বিধিনিষেধ আরোপের প্রচেষ্টাকে ‘বেআইনি, অগ্রহণযোগ্য এবং বিশ্বের জন্য বিপজ্জনক’ বলে অভিহিত করেছেন রুবিও। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে আপনারা কি করবেন, তার একটি পরিকল্পনা থাকা জরুরি।

রুবিও আরও জানান, ইরান হরমুজ প্রণালিতে একটি ‘টোলিং সিস্টেম’ বা শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থা চালু করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। উল্লেখ্য, গতকাল বৃহস্পতিবার ইরানি সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছিল, তেল পরিবহনে বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই পথে চলাচলকারী জাহাজগুলো থেকে টোল সংগ্রহের জন্য একটি আইন পাসের চেষ্টা করছে দেশটির পার্লামেন্ট।

শান্তি আলোচনার বিষয়ে রুবিও জানান, ইরান নিয়ে আলোচনায় কার সঙ্গে কথা বলা হবে—এ বিষয়ে আরও স্পষ্টতার অপেক্ষায় রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

এ ছাড়া ইউক্রেনের জন্য নির্ধারিত অস্ত্রগুলো ইরান যুদ্ধে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘বর্তমানে অস্ত্র সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে না, তবে ভবিষ্যতে এমনটি ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে।’

