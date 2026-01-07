Ajker Patrika
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

সোভিয়েতকে তথ্য দিয়ে পশ্চিমাদের বিপদে ফেলেছিলেন যে সিআইএ এজেন্ট, তিনি মারা গেছেন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
অলড্রিখ এইমস। ছবি: সংগৃহীত
অলড্রিখ এইমস। ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে অন্যতম ক্ষতিকর ডাবল এজেন্ট ও সিআইএর (মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা) সাবেক কর্মকর্তা অলড্রিখ এইমস মারা গেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। গত সোমবার দেশটির মেরিল্যান্ড অঙ্গরাজ্যের এক কারাগারে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

সিবিএস নিউজ জানিয়েছে, প্যারোলের কোনো সুযোগ ছাড়াই যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করা সিআইএর সাবেক এই কাউন্টার-ইন্টেলিজেন্স কর্মকর্তা মেরিল্যান্ডের কাম্বারল্যান্ড শহরে কেন্দ্রীয় সংশোধন কেন্দ্রে মৃত্যুবরণ করেন।

সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পরে রাশিয়ার কাছে গোপন তথ্য বিক্রির কথা স্বীকার করায় ১৯৯৪ সালের ২৮ এপ্রিল এইমসকে কারাগারে পাঠানো হয়।

সিআইএতে কাজ করার সময় তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ১০০টির বেশি গোপন অভিযানকে ঝুঁকির মুখে ফেলেছিলেন এবং পশ্চিমাদের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করা ৩০ জনের বেশি এজেন্টের পরিচয় ফাঁস করে দিয়েছিলেন। এর ফলে সিআইএর অন্তত ১০ জন ইন্টেলিজেন্স অ্যাসেট বা সোর্সের মৃত্যু হয়।

ঋণ পরিশোধের জন্য অর্থের প্রয়োজনে এইমস ১৯৮৫ সালের এপ্রিলে কেজিবির (সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের গোয়েন্দা সংস্থা) কাছে সিআইএ স্পাইদের নাম দেওয়া শুরু করেন। এর বিনিময়ে প্রথম কিস্তিতে তিনি ৫০ হাজার ডলার নিয়েছিলেন।

কেজিবির কাছে তাঁর কোড নাম ছিল ‘কোলোকল’ (দ্য বেল)। এইমস সোভিয়েত ইউনিয়নে কর্মরত সিআইএর প্রায় সব গুপ্তচরের পরিচয় ফাঁস করে দেন এবং এর বিনিময়ে বড় অঙ্কের অর্থ পান।

আদালতে পাঠ করা আট পৃষ্ঠার এক বিবৃতিতে তিনি বলেছিলেন, ‘আমার বিস্ময়ের সীমা ছিল না, যখন কেজিবি আমাকে জানায়, তথ্যের বিনিময়ে তারা আমার জন্য ২০ লাখ ডলার বরাদ্দ করেছে।’

৯ বছর ধরে চলা এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য এইমস সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে প্রায় ২৫ লাখ ডলার নিয়েছিলেন বলে স্বীকার করেন।

এই অর্থ দিয়ে তিনি অত্যন্ত বিলাসবহুল জীবন যাপন করতেন। বছরে তাঁর বেতন ৭০ হাজার ডলারের বেশি না হলেও জাগুয়ার গাড়ি কেনা, বিদেশে ছুটি কাটানো এবং ৫ লাখ ৪০ হাজার ডলার দিয়ে বাড়ি কেনার মতো বিলাসিতায় মেতে ছিলেন তিনি।

বিষয়:

গোয়েন্দা পুলিশমৃত্যুসোভিয়েত ইউনিয়নযুক্তরাষ্ট্রসিআইএ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশিদের যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকতে দিতে হবে ভিসা বন্ড, নতুন মার্কিন নিয়ম

শরিয়তি ফারায়েজ অনুযায়ী মেয়ের সন্তান নানার সম্পত্তির সরাসরি ওয়ারিশ হয় না

যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ২০০ কোটি ডলারের তেল বেচবে ভেনেজুয়েলা, চুক্তি চূড়ান্ত

যুক্তরাষ্ট্রকে ৫ কোটি ব্যারেল তেল দিতে হবে ভেনেজুয়েলার, ঘোষণা ট্রাম্পের

এনসিপিকে ১০ আসন দেওয়ার খবর কাল্পনিক: জামায়াতের তাহের

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জকসুর ৮ কেন্দ্রের ফল প্রকাশ, ভিপি পদে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই ‎

জকসুর ৮ কেন্দ্রের ফল প্রকাশ, ভিপি পদে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই ‎

জকসু নির্বাচন: ৬ কেন্দ্রে ভিপি-জিএস-এজিএস পদে এগিয়ে শিবির

জকসু নির্বাচন: ৬ কেন্দ্রে ভিপি-জিএস-এজিএস পদে এগিয়ে শিবির

মৌসুমের সর্বনিম্ন ৬.৭ ডিগ্রি তাপমাত্রায় কাঁপছে নওগাঁ

মৌসুমের সর্বনিম্ন ৬.৭ ডিগ্রি তাপমাত্রায় কাঁপছে নওগাঁ

ভারতে না খেললে বাংলাদেশের পয়েন্ট কাটা

ভারতে না খেললে বাংলাদেশের পয়েন্ট কাটা

শরিয়তি ফারায়েজ অনুযায়ী মেয়ের সন্তান নানার সম্পত্তির সরাসরি ওয়ারিশ হয় না

শরিয়তি ফারায়েজ অনুযায়ী মেয়ের সন্তান নানার সম্পত্তির সরাসরি ওয়ারিশ হয় না

সম্পর্কিত

সোভিয়েতকে তথ্য দিয়ে পশ্চিমাদের বিপদে ফেলেছিলেন যে সিআইএ এজেন্ট, তিনি মারা গেছেন

সোভিয়েতকে তথ্য দিয়ে পশ্চিমাদের বিপদে ফেলেছিলেন যে সিআইএ এজেন্ট, তিনি মারা গেছেন

তুরস্কের ‘কৌশলগত অগ্রাধিকার’ আফ্রিকা, বাড়ছে এমআইটির পদচারণ

তুরস্কের ‘কৌশলগত অগ্রাধিকার’ আফ্রিকা, বাড়ছে এমআইটির পদচারণ

কী আছে গ্রিনল্যান্ডের ভূগর্ভে, যার কারণে ট্রাম্প এত মরিয়া

কী আছে গ্রিনল্যান্ডের ভূগর্ভে, যার কারণে ট্রাম্প এত মরিয়া

যুক্তরাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ, আটলান্টিকে তেলের ট্যাংকার পাহারা দেবে রাশিয়ার যুদ্ধজাহাজ

যুক্তরাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ, আটলান্টিকে তেলের ট্যাংকার পাহারা দেবে রাশিয়ার যুদ্ধজাহাজ