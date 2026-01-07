সোভিয়েতকে তথ্য দিয়ে পশ্চিমাদের বিপদে ফেলেছিলেন যে সিআইএ এজেন্ট, তিনি মারা গেছেন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে অন্যতম ক্ষতিকর ডাবল এজেন্ট ও সিআইএর (মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা) সাবেক কর্মকর্তা অলড্রিখ এইমস মারা গেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। গত সোমবার দেশটির মেরিল্যান্ড অঙ্গরাজ্যের এক কারাগারে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।
সিবিএস নিউজ জানিয়েছে, প্যারোলের কোনো সুযোগ ছাড়াই যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করা সিআইএর সাবেক এই কাউন্টার-ইন্টেলিজেন্স কর্মকর্তা মেরিল্যান্ডের কাম্বারল্যান্ড শহরে কেন্দ্রীয় সংশোধন কেন্দ্রে মৃত্যুবরণ করেন।
সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পরে রাশিয়ার কাছে গোপন তথ্য বিক্রির কথা স্বীকার করায় ১৯৯৪ সালের ২৮ এপ্রিল এইমসকে কারাগারে পাঠানো হয়।
সিআইএতে কাজ করার সময় তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ১০০টির বেশি গোপন অভিযানকে ঝুঁকির মুখে ফেলেছিলেন এবং পশ্চিমাদের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করা ৩০ জনের বেশি এজেন্টের পরিচয় ফাঁস করে দিয়েছিলেন। এর ফলে সিআইএর অন্তত ১০ জন ইন্টেলিজেন্স অ্যাসেট বা সোর্সের মৃত্যু হয়।
ঋণ পরিশোধের জন্য অর্থের প্রয়োজনে এইমস ১৯৮৫ সালের এপ্রিলে কেজিবির (সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের গোয়েন্দা সংস্থা) কাছে সিআইএ স্পাইদের নাম দেওয়া শুরু করেন। এর বিনিময়ে প্রথম কিস্তিতে তিনি ৫০ হাজার ডলার নিয়েছিলেন।
কেজিবির কাছে তাঁর কোড নাম ছিল ‘কোলোকল’ (দ্য বেল)। এইমস সোভিয়েত ইউনিয়নে কর্মরত সিআইএর প্রায় সব গুপ্তচরের পরিচয় ফাঁস করে দেন এবং এর বিনিময়ে বড় অঙ্কের অর্থ পান।
আদালতে পাঠ করা আট পৃষ্ঠার এক বিবৃতিতে তিনি বলেছিলেন, ‘আমার বিস্ময়ের সীমা ছিল না, যখন কেজিবি আমাকে জানায়, তথ্যের বিনিময়ে তারা আমার জন্য ২০ লাখ ডলার বরাদ্দ করেছে।’
৯ বছর ধরে চলা এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য এইমস সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে প্রায় ২৫ লাখ ডলার নিয়েছিলেন বলে স্বীকার করেন।
এই অর্থ দিয়ে তিনি অত্যন্ত বিলাসবহুল জীবন যাপন করতেন। বছরে তাঁর বেতন ৭০ হাজার ডলারের বেশি না হলেও জাগুয়ার গাড়ি কেনা, বিদেশে ছুটি কাটানো এবং ৫ লাখ ৪০ হাজার ডলার দিয়ে বাড়ি কেনার মতো বিলাসিতায় মেতে ছিলেন তিনি।
