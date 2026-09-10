Ajker Patrika
En
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

৯/১১ হামলার পর নিউইয়র্কে কর্মকর্তাদের মিথ্যাচার ফাঁস করলেন মামদানি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২০: ২৩
৯/১১ হামলার পর নিউইয়র্কে কর্মকর্তাদের মিথ্যাচার ফাঁস করলেন মামদানি
বিধ্বস্ত ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার। ছবি: এএফপি

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃপক্ষ ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর সন্ত্রাসী হামলার পর ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এলাকায় বায়ুর মান নিয়ে আগে প্রকাশ না করা এক লাখ ৭০ হাজারের বেশি পৃষ্ঠার নথি প্রকাশ করেছে। নথিগুলোতে দেখা যাচ্ছে, হামলার পর গ্রাউন্ড জিরোর বাতাসে ক্ষতিকর ও বিষাক্ত উপাদানের উপস্থিতি সম্পর্কে কর্মকর্তাদের উদ্বেগ ছিল। অথচ সে সময় সাধারণ মানুষকে বারবার জানানো হয়েছিল, বাতাস শ্বাস নেওয়ার জন্য নিরাপদ।

মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলনে নিউইয়র্কের মেয়র জোহরান মামদানি এসব নথি প্রকাশের ঘোষণা দেন। তিনি বলেন,৯ / ১১-এর ঘটনায় নিহত প্রায় তিন হাজার মানুষের চেয়েও পরবর্তী সময়ে ওই হামলাসংশ্লিষ্ট রোগে মারা যাওয়া মানুষের সংখ্যা এখন বেশি।

মামদানি বলেন, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি অঙ্গরাজ্য থেকে অন্তত এক লাখ ৪০ হাজার মানুষ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার হেলথ প্রোগ্রামে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে প্রায় ৪৯ হাজারের শরীরে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার-সংশ্লিষ্ট ক্যানসার শনাক্ত হয়েছে। তাঁর দাবি, এখনো বহু মানুষ এই সহায়তা কর্মসূচির আওতার বাইরে রয়েছেন।

প্রকাশিত নথিতে ২০০১ সালের অক্টোবর ও নভেম্বরের পরিবেশগত পরীক্ষার বিভিন্ন তথ্য রয়েছে। এসব পরীক্ষায় অ্যাসবেস্টস সহ বিভিন্ন বিষাক্ত পদার্থের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। নথিতে কর্মকর্তাদের অভ্যন্তরীণ উদ্বেগ ও সতর্কবার্তার কথাও উঠে এসেছে।

নিউইয়র্কের কংগ্রেস সদস্য জেরি ন্যাডলার ২০০২ সালে তৎকালীন মেয়র মাইকেল ব্লুমবার্গের কার্যালয়ে পাঠানো এক স্মারকলিপিতে গ্রাউন্ড জিরোর আশপাশের অভ্যন্তরীণ বায়ুর মান পর্যবেক্ষণে পরিবেশ সুরক্ষা সংস্থার (ইপিএ) ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি দাবি করেন, হামলার পর তৎকালীন ইপিএ প্রশাসক ক্রিস্টিন টড হুইটম্যান বাতাসকে ‘নিরাপদ’ বলে মন্তব্য করেছিলেন, অথচ তখনো ঘরের ভেতরের বাতাস নিয়ে সরকারি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়নি।

তবে হুইটম্যান মঙ্গলবার তাঁর বক্তব্যের পক্ষে সাফাই দিয়ে বলেন, ইপিএ বিজ্ঞানীদের বিশ্লেষণের ভিত্তিতেই তিনি মন্তব্য করেছিলেন। তাঁর দাবি, সংস্থাটি তখন নিয়মিত তথ্য প্রকাশ করেছিল এবং গ্রাউন্ড জিরোতে কর্মরত ব্যক্তিদের ঝুঁকি সম্পর্কেও সতর্ক করেছিল।

মামদানি বলেন, ‘মানুষ অসুস্থ হয়েছেন, কারণ তাঁরা যেসব নেতাকে বিশ্বাস করেছিলেন, তাঁরা তাঁদের বিষাক্ত বাতাসকে নিরাপদ বলে জানিয়েছিলেন।’ দীর্ঘদিন নথি প্রকাশ না করাকে তিনি কোনো একক প্রশাসনের বিষয় না বলে একাধিক মেয়র প্রশাসনের ব্যর্থতা হিসেবে উল্লেখ করেন।

নথি প্রকাশের দাবিতে মামলা করা সংগঠন ৯ / ১১ হেলথ ওয়াচের নির্বাহী পরিচালক বেন চেভাট বলেন, এসব তথ্য ক্ষতিগ্রস্তদের সরকারি সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং ভবিষ্যৎ গবেষণার পথও খুলে দেবে।

নিউইয়র্ক সিটি জানিয়েছে, প্রকাশিত নথির জন্য একটি সার্চযোগ্য অনলাইন পোর্টাল থাকবে এবং আগামী মাসগুলোতে পর্যায়ক্রমে আরও নথি প্রকাশ করা হবে। এসব নথি বিনামূল্যে দেখা ও ডাউনলোড করা যাবে।

বিষয়:

হামলানিউইয়র্ককর্মকর্তাজোহরান মামদানি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত