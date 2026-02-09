Ajker Patrika
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

কানাডায় ভারতীয় বংশোদ্ভূত যুবককে গুলি করে হত্যা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
হামলার পরপরই সন্দেহভাজনেরা একটি গাড়িতে করে পালিয়ে যায়। ছবি: সিবিসি নিউজ

কানাডার টরন্টোতে একটি ব্যস্ত শপিং মলের পার্কিং লটে অজ্ঞাতনামা বন্দুকধারীদের গুলিতে এক ভারতীয় বংশোদ্ভূত যুবক নিহত হয়েছেন। গত শনিবার বিকেলে টরন্টোর উডবাইন শপিং সেন্টারে এই হামলার ঘটনা ঘটে। গতকাল রোববার (৮ ফেব্রুয়ারি) টরন্টো পুলিশ নিহত যুবকের পরিচয় নিশ্চিত করেছে।

সিবিসি নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নিহত যুবকের নাম চন্দন কুমার রাজা (৩৭)। তিনি পেশায় একজন আইটি বিশেষজ্ঞ এবং ভারতের কর্ণাটক রাজ্যের বাসিন্দা ছিলেন।

টরন্টো পুলিশ সার্ভিস জানায়, গত শনিবার বেলা ৩টা ৩১ মিনিটে উডবাইন শপিং মলের পার্কিং লটে গোলাগুলির খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। সেখানে একটি সাদা রঙের এসইউভি গাড়ির ভেতর থেকে চন্দনকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, হামলার পরপরই সন্দেহভাজন ব্যক্তিরা একটি গাড়িতে করে পালিয়ে যায়। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে, চন্দনের গাড়ির উইন্ডশিল্ডে ১০টি গুলির চিহ্ন রয়েছে এবং চালকের পাশের জানালার কাচ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। টরন্টো পুলিশের ইন্সপেক্টর এরল ওয়াটসন সিবিসি নিউজকে বলেন, প্রাথমিক তদন্তে মনে হচ্ছে, এটি কোনো এলোপাতাড়ি হামলা ছিল না, বরং তাঁকে লক্ষ্য করেই এই গুলি চালানো হয়েছে।

নিহত চন্দন ব্রাম্পটনের বাসিন্দা ছিলেন। চন্দনের বাবা নন্দন কুমার জানান, তাঁর ছেলে ছয় বছর আগে কানাডায় পাড়ি দিয়েছিলেন এবং আগামী এপ্রিলে ভারতে ফেরার কথা ছিল। তিনি তাঁর ছেলের মরদেহ দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য ভারত সরকারের কাছে সাহায্য চেয়েছেন।

দিনের আলোয় শপিং মলের মতো জনাকীর্ণ স্থানে এমন হত্যাকাণ্ড জনমনে ব্যাপক আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। মল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তারা পুলিশকে তদন্তে সব ধরনের সহযোগিতা দিচ্ছে। তবে এখন পর্যন্ত এ ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি।

