Ajker Patrika
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যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

১০০০ ক্ষেপণাস্ত্র প্রস্তুত, আমাকে হত্যার চেষ্টা করলে ইরানকে ‘ধ্বংস’ করব: ট্রাম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
১০০০ ক্ষেপণাস্ত্র প্রস্তুত, আমাকে হত্যার চেষ্টা করলে ইরানকে ‘ধ্বংস’ করব: ট্রাম্প
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: এএফপি

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, ইরান সরকার যদি তাঁকে হত্যা বা হত্যার কোনো চেষ্টা চালায়, তাহলে মার্কিন সামরিক বাহিনীকে ইরানে ব্যাপক হামলা চালানোর জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

গতকাল শুক্রবার নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্ল্যাটফর্ম ‘ট্রুথ সোশ্যাল’-এ দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প এই দাবি করেন। তিনি জানান, মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্রগুলো ইতিমধ্যেই ইরানের দিকে তাক করে রাখা হয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে মার্কিন কর্মকর্তাদের ওপর ইরানের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য নিরাপত্তা হুমকির খবরের মাঝেই ট্রাম্পের এই নজিরবিহীন সামরিক হুঁশিয়ারি সামনে এলো।

ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া পোস্টে ডোনাল্ড ট্রাম্প সরাসরি ইরানকে লক্ষ্য করে লিখেছেন, ‘ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরানের দিকে ১০০০ ক্ষেপণাস্ত্র তাক করে (লকড অ্যান্ড লোডেড) রাখা হয়েছে। যদি ইরান সরকার বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রেসিডেন্ট—এই ক্ষেত্রে আমাকে—হত্যা বা হত্যার চেষ্টা করার হুমকি কার্যকর করে, তবে তাৎক্ষণিকভাবে আরও হাজার হাজার ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানবে।’

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ট্রাম্প আরও দাবি করেন, মার্কিন সামরিক বাহিনীকে ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তিনি লেখেন, ‘ইতিমধ্যেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মার্কিন সামরিক বাহিনী আগামী এক বছরের জন্য (যা প্রয়োজনে আরও বাড়ানো হতে পারে) প্রস্তুত ও সক্ষম। তারা ইরানের যেকোনো অঞ্চল সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিতে রাজি।’

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বা অন্য কোনো মার্কিন কর্মকর্তার ওপর ইরানের সম্ভাব্য হামলার বিষয়ে বিশেষ করে ইসরায়েল এবং মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলো দীর্ঘদিন ধরেই সতর্কবার্তা দিয়ে আসছে। বিশেষ করে ২০২০ সালে ইরাকের বাগদাদে মার্কিন ড্রোন হামলায় ইরানের শীর্ষ জেনারেল কাসেম সোলেইমানি নিহত হওয়ার পর থেকেই দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা চরম আকার ধারণ করে। তেহরান সে সময় থেকেই এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেওয়ার অঙ্গীকার করে আসছে।

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সম্প্রতি ট্রাম্পের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে এবং মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলো তাঁর নির্বাচনী প্রচারণার সময়ও ইরানি ষড়যন্ত্রের আশঙ্কার কথা জানিয়েছিল।

তবে ট্রাম্পের এই সর্বশেষ পোস্ট এবং সরাসরি সামরিক হামলার নির্দেশের বিষয়ে পেন্টাগন বা হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো আনুষ্ঠানিক মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

বিশ্লেষকদের মতে, হরমুজ প্রণালি নিয়ে ওমানে যখন দুই দেশের মধ্যে অত্যন্ত সংবেদনশীল আলোচনা শুরুর প্রস্তুতি চলছে, ঠিক তখনই ট্রাম্পের এই কড়া বার্তা ইরানকে আলোচনার টেবিলে চাপে রাখার একটি কৌশল হতে পারে। এই হুমকির বিষয়ে ইরান সরকারের পক্ষ থেকেও এখন পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি।

বিষয়:

সরকারডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রমার্কিন প্রেসিডেন্টইরান
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