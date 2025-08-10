Ajker Patrika
জাতিসংঘে উপপ্রতিনিধি হিসেবে ফক্স নিউজের সংবাদপাঠিকাকে বেছে নিলেন ট্রাম্প

অনলাইন ডেস্ক
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র এবং ফক্স নিউজের সাবেক উপস্থাপিকা ট্যামি ব্রুস। ছবি: এএফপি
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র এবং ফক্স নিউজের সাবেক উপস্থাপিকা ট্যামি ব্রুসকে জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের উপ-প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদন অনুযায়ী, গতকাল শনিবার নিজ মালিকানাধীন ট্রুথ সোশ্যালে এক পোস্টে এ তথ্য জানান ট্রাম্প নিজেই।

পোস্টে ট্রাম্প লিখেছেন, জানুয়ারিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণের পর কাজে অসাধারণ দক্ষতা দেখাচ্ছেন ট্যামি ব্রুস। তাই তাকে জাতিসংঘের উপ-প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। সিনেট নিশ্চিত করলে তিনি রাষ্ট্রদূতের মর্যাদা পাবেন।

ট্রাম্প তার পোস্টে লেখেন, ‘ট্যামি ব্রুসের মতো একজন মহান, দেশপ্রেমিক, টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব এবং সর্বাধিক বিক্রিত বইয়ের লেখককে জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী উপ-প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত করছি। এই ঘোষণা দিতে পরে আমি খুবই আনন্দিত।’

ট্যামি ব্রুস সরকারের যোগ দেওয়ার আগে ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ফক্স নিউজের একজন রক্ষণশীল রাজনৈতিক ভাষ্যকার ছিলেন। তিনি উদারপন্থীদের সমালোচনামূলক বেশ কয়েকটি বইও লিখেছেন, যার মধ্যে অন্যতম হলো ‘ফিয়ার ইটসেলফ: এক্সপোজিং দ্য লেফটস মাইন্ড-কিলিং অ্যাজেন্ডা’।

স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র হিসেবে ব্রুস ট্রাম্প প্রশাসনের কয়েকটি বিতর্কিত বৈদেশিক নীতিকে সমর্থন করেছেন, যার মধ্যে অভিবাসন সংক্রান্ত কড়াকড়ি এবং গাজায় ত্রাণ বিতরণের জন্য বেসরকারি সামরিক ঠিকাদারদের পাঠানোর মতো বিষয়গুলো উল্লেখযোগ্য।

জাতিসংঘে মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসেবে ট্রাম্পের মনোনীত প্রার্থী মাইক ওয়ালৎজের মনোনয়নও এখনো সিনেট কর্তৃক নিশ্চিত হয়নি। বর্তমানে, পেশাদার কূটনীতিক ডরথি শিয়া ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

বিষয়:

ডোনাল্ড ট্রাম্পমার্কিন প্রেসিডেন্টজাতিসংঘ
