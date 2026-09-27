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যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

শক্তিশালী ঝড়ে বিপর্যস্ত নিউইয়র্ক-নিউ জার্সি, জরুরি অবস্থা ঘোষণা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১০: ০১
শক্তিশালী ঝড়ে বিপর্যস্ত নিউইয়র্ক-নিউ জার্সি, জরুরি অবস্থা ঘোষণা
উপকূলীয় বন্যার পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে বলে পূর্বাভাসে জানিয়ছে এনডব্লিউএস। ছবি: এএফপি

যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শক্তিশালী ঝড়ের কবলে পড়েছেন কয়েক কোটি মানুষ। এরই মধ্যে নিউইয়র্ক ও নিউ জার্সিতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। এ দুটি অঙ্গরাজ্যের কয়েকটি উপকূলীয় এলাকায় ব্যাপক জলাবদ্ধতা ও বন্যা দেখা দিয়েছে। ভার্জিনিয়া থেকে মেইন পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় বৃষ্টি ও প্রবল বাতাসের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

বিবিসির প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ঝড়ের কারণে উপকূলীয় এলাকায় বন্যা, বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্নতা ও যান চলাচলে ব্যাপক বিঘ্ন ঘটছে। বাতিল করা হচ্ছে বিভিন্ন স্টেডিয়াম ও খোলা মাঠের আয়োজনও। এমন কি বোস্টনে সংগীতশিল্পী এড শিরানের বহুল প্রতীক্ষিত কনসার্টও বাতিল করা হয়েছে।

ঝড়টির নাম দেওয়া হয়েছে ‘নরইস্টার’। এই ঝড়ের কারণে গতকাল শনিবার নিউইয়র্ক সিটি ও বোস্টনসহ বিভিন্ন এলাকায় ‘বিপজ্জনক বন্যা পরিস্থিতি, প্রবল বাতাস এবং ভারী বৃষ্টিপাত’-এর পূর্বাভাস জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিস (এনডব্লিউএস)।

বিদ্যুৎ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান পাওয়ারআউটেজের তথ্য অনুযায়ী, ঝড়ের প্রভাবে বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এক লাখের বেশি বাড়িঘর।

এদিকে ঝড়ের কারণে বাতিল হয়েছে এক হাজারেরও বেশি ফ্লাইট। ফ্লাইটআওয়ারের তথ্য অনুযায়ী, ২ হাজার ৪০০টির বেশি ফ্লাইট বিলম্বিত হয়েছে এবং আরও ১ হাজার ১৯৯টি ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। বিমানযাত্রীদের নিজ নিজ এয়ারলাইনসের সঙ্গে যোগাযোগ করে ফ্লাইটের অবস্থা জেনে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন।

উপকূলীয় বন্যার পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে বলে পূর্বাভাসে জানিয়ছে এনডব্লিউএস। শনিবার নিউ জার্সির উপকূলীয় সার্ফ সিটি ও মানাসকোয়ান এলাকায় রাস্তাঘাট ও বাড়িঘরে বন্যার পানি ঢুকে পড়ে।

এনডব্লিউএস তাদের সতর্কবার্তায় বলেছে, সমুদ্রতীরের কাছাকাছি নিচু এলাকাগুলোর বাসিন্দাদের দ্রুত সতর্ক অবস্থান নিতে হবে। এসব এলাকা প্লাবিত হতে পারে এবং বাড়িঘর ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

নিউইয়র্কে পুরো সপ্তাহান্তে ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৫৫ মাইল বা ৮৬ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো বাতাস বয়ে যেতে পারে বলে সতর্ক করা হয়েছে। এতে গাছ ও বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি এক ভিডিও বার্তায় নগরবাসীকে বলেন, খুব প্রয়োজন না হলে ভ্রমণ করবেন না। বন্যার পানির মধ্য দিয়ে গাড়ি চালাবেন না বা হেঁটে যাবেন না।

অন্যদিকে নিউ জার্সির গভর্নর মিকি শেরিল এক বিবৃতিতে ঝড়কে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে সতর্ক থাকতে এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মেনে চলতে আহ্বান জানিয়েছেন।

ঝড়ের প্রভাব পড়েছে ক্রীড়া আয়োজনেও। বোস্টন এলাকার বেসবল দল রেড সক্সের শিকাগো কাবসের বিপক্ষে সিরিজের শেষ ম্যাচটি শনিবার হওয়ার কথা ছিল। সেটি রোববার বিকেলে ফ্লোরিডায় অনুষ্ঠিত হবে। পেশাদার ফুটবলের দল রেড বুল নিউইয়র্ক ও সেন্ট লুইস সিটি এসসির মধ্যকার ম্যাচও বাতিল করা হয়েছে।

নিউইয়র্ক সিটির সেন্ট্রাল পার্কে হওয়ার কথা থাকা গ্লোবাল সিটিজেন ফেস্টিভ্যালও বাতিল হয়েছে। সেখানে প্রধান শিল্পী হিসেবে লরিন হিল, ওয়াইক্লেফ জ্যাঁ ও জন লিজেন্ডের পরিবেশনা করার কথা ছিল।

বোস্টন এলাকার জিলেট স্টেডিয়ামে এড শিরানের কনসার্টটিও বাতিল করা হয়েছে বলে জানিয়েছে আয়োজক ভেন্যু কর্তৃপক্ষ।

বিষয়:

ঝড়যুক্তরাষ্ট্রবন্যানিউইয়র্ক
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