বৈশ্বিক খাদ্য নিরাপত্তায় চীনের প্রযুক্তিনির্ভর কৃষি মডেল

বদলাচ্ছে বিশ্বের আবহাওয়া। এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ছে কৃষিকাজে। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি সামলে বৈশ্বিক খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের সমাধান খুঁজতে বেইজিংয়ে সম্প্রতি হয়ে গেল ‘ওয়ার্ল্ড এগ্রিফুট ইনোভেশন কনফারেন্স’। বিশ্বের ৩০টির বেশি সংস্থা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান পক্ষ থেকে অন্তত ৩০০ জন প্রতিনিধি এতে অংশ নেয়।
কৃষি খাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিকস এবং আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহারে চীনের দক্ষতা দিনে দিনে বাড়ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, চীনের অগ্রগতি আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকাসহ পুরো বিশ্বের জন্যই সহায়ক হতে পারে।
সিএমজির খবরে জানা যায়, গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ইমপ্রুভড নিউট্রিশনের নির্বাহী পরিচালক লরেন্স হ্যাড্যাড বলেন, ‘খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে চীন যেভাবে রাজনৈতিক, কারিগরি ও রাজনৈতিক পর্যায়ে গুরুত্ব দিয়েছে, তা সত্যিই অবিশ্বাস্য। বিশ্বজুড়ে সব দেশের জন্যই এখান থেকে শেখার অনেক কিছু আছে।’
সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য শুধু প্রযুক্তির বিকাশ নয়, বরং তা মাঠপর্যায়ের কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া। চীন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক থাং লিসিয়া বলেন, ‘আমরা আফ্রিকায় ভুট্টা চাষের প্রযুক্তি নিয়ে গিয়েছি। এতে বাড়তি খরচ ছাড়াই উৎপাদন বহুগুণ বেড়েছে। আর, সেখানকার কৃষকেরা এটি বেশ ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেছেন।’
দেশের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় এই আয়োজনকে ঘিরে নানান আলোচনা-সমালোচনা তৈরি হয়েছে। সরকারি দল বিজেপি এটিকে সাংস্কৃতিক উদ্যোগ হিসেবে প্রশংসা করলেও, বিরোধীরা এর সময় নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন...২ ঘণ্টা আগে
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