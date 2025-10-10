নোবেল শান্তি পুরস্কারে ট্রাম্পকে সমর্থন রাশিয়ার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রার্থিতায় সমর্থন জানাবে রাশিয়া। আজ শুক্রবার ক্রেমলিনের সহযোগী ইউরি উশাকভের বরাতে এই তথ্য জানিয়েছে রাশিয়ার রাষ্ট্র মালিকানাধীন সংবাদ সংস্থা তাস।
এনডিটিভি জানিয়েছে, ২০২৫ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কারের বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হবে গ্রিনিচ মান সময় সকাল ৯টায় (বাংলাদেশ সময় বেলা ৩টায়)। এই পুরস্কারের জন্য রাশিয়া ট্রাম্পের প্রার্থিতায় সমর্থন জানাবে বললেও পুরস্কারটির অভিজ্ঞ পর্যবেক্ষকেরা বলছেন, তাঁর এটি পাওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললে চলে।
রাশিয়া একাধিকবার জানিয়েছে, ইউক্রেন যুদ্ধের অবসানে ট্রাম্পের প্রচেষ্টার জন্য তারা কৃতজ্ঞ।
অন্যদিকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি গতকাল বৃহস্পতিবার বলেছেন, যদি ট্রাম্প ইউক্রেনে যুদ্ধবিরতি আনতে সক্ষম হন, তাহলে কিয়েভ তাঁকে নোবেলের জন্য মনোনয়ন দেবে; যে পুরস্কারটি তিনি প্রকাশ্যে পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।
আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ধারাবাহিক বিস্ফোরণ ও গোলাগুলির শব্দ শোনা যায়। স্থানীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, একাধিক বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে ওঠে কাবুল। তবে এই ঘটনার উৎস এবং ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।৭ মিনিট আগে
এ বিষয়ে জয়শঙ্কর বলেন, ‘ভারত আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্ব, ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও স্বাধীনতার প্রতি পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি, কাবুলে ভারতের টেকনিক্যাল মিশনকে দূতাবাসের মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে।’১ ঘণ্টা আগে
সুশীলা কারকির নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে ক্ষমতাচ্যুত কমিউনিস্ট পার্টি নেপালের (সিপিএন–ইউএমএল) চেয়ারম্যান কে পি শর্মা অলি। দেশটিতে জেন-জি আন্দোলনের সময় চাপের মুখে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা অলি। আগেই তাঁর দল পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ ভেঙে দেওয়া১ ঘণ্টা আগে
পৃথিবীর ইতিহাসে বহু মহান বিজ্ঞানী, সমাজকর্মী এবং রাষ্ট্রনায়ক নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। তবে এমন একটি নাম আছে, যিনি কেবল একবার নয়, দুবার এই বিরল সম্মাননা অর্জন করেছেন—তাও সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি ক্ষেত্রে: একটি বিজ্ঞানে, অন্যটি বিশ্ব শান্তিতে। তিনি হলেন কিংবদন্তি মার্কিন বিজ্ঞানী লিনাস পলিং।২ ঘণ্টা আগে