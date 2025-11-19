Ajker Patrika
হোয়াইট হাউসে রোনালদো-পুত্র ব্যারনের কাছে মুখরক্ষা হলো ট্রাম্পের

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২০ নভেম্বর ২০২৫, ১১: ২৯
হোয়াইট হাউসে অতিথিদের মধ্যে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো (বায়ে) ও ডোনাল্ড ট্রাম্পের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র ব্যারন ট্রাম্প। ছবি: সংগৃহীত
হোয়াইট হাউসে অতিথিদের মধ্যে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো (বায়ে) ও ডোনাল্ড ট্রাম্পের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র ব্যারন ট্রাম্প। ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ছেলে ব্যারন ট্রাম্পের সঙ্গে ফুটবল সুপারস্টার ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর দেখা হওয়ার ঘটনাটি ঘিরে মঙ্গলবার হোয়াইট হাউসে বেশ আলোচনার সৃষ্টি হয়েছে। সৌদি ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমানকে সম্মান জানাতে আয়োজিত এক ডিনারে রোনালদো উপস্থিত ছিলেন, সেখানেই ঘটে এই সাক্ষাৎ।

ডিনারের একপর্যায়ে ট্রাম্প হাস্যরসের ছলে বলেন, ‘এখানে ব্যবসা, খেলাধুলা—সব ক্ষেত্রের বিশ্বের বড় নেতারা আছেন। আমার ছেলে রোনালদোর বড় ভক্ত। আর আজ সে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছে।’

রোনালদোকে উদ্দেশ করে ট্রাম্প আরও বলেন, ‘আমার মনে হয়, এখন সে (ব্যারন) তার বাবাকে একটু বেশি সম্মান করে। কারণ, আমি তাকে আপনার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিয়েছি।’ তিনি রোনালদো ও অন্যান্য অতিথিকে ধন্যবাদও জানান।

এদিকে ১৯ বছর বয়সী ব্যারন এবং ৪০ বছর বয়সী পর্তুগিজ তারকা রোনালদোর কথোপকথন কী নিয়ে হয়েছে কিংবা ট্রাম্প নিজে তাতে অংশ নিয়েছেন কি না, তা নিশ্চিত জানা যায়নি।

রোনালদো ইউরোপের শীর্ষ ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদ, জুভেন্টাস এবং ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে দীর্ঘ ক্যারিয়ার শেষে ২০২৩ সালে সৌদি আরবের আল-নাসর ক্লাবে যোগ দেন। সৌদি প্রো লিগের প্রধান মুখ হিসেবে তাঁকে নেওয়া হয়, যেখানে বিশাল অঙ্কের চুক্তিতে আরও অনেক বিশ্বমানের খেলোয়াড়কে দলে ভেড়ানো হয়েছে।

এদিকে ব্রিটিশ সম্প্রচারক পিয়ার্স মরগানের সঙ্গে সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে রোনালদো জানিয়েছিলেন, তিনি ‘একদিন’ ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করতে চান তাঁর গুরুত্বের কারণে। একই সঙ্গে রোনালদো দাবি করেছিলেন, বিশ্বজুড়ে তিনি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের চেয়েও বেশি পরিচিত। এই বিষয়টিকে ঘিরে জনমত দুই ভাগে বিভক্ত হলেও হোয়াইট হাউসে রোনালদো-ব্যারনের সাক্ষাৎ নিঃসন্দেহে এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে।

ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোহোয়াইট হাউসডোনাল্ড ট্রাম্প
