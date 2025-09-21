Ajker Patrika
সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে চীনে মার্কিন আইনপ্রণেতাদের বিরল সফর

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদের একদল আইনপ্রণেতা বেইজিংয়ে এক বিরল সফরে গিয়ে চীনের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নেতা প্রধানমন্ত্রী লি কিয়াংকে বলেছেন, বিশ্বের বৃহত্তম এই দুই অর্থনীতির মধ্যে যোগাযোগ বাড়ানো এবং ‘বরফ গলানো’ দরকার। উভয় পরাশক্তিই তাদের সম্পর্ককে স্থিতিশীল করার জন্য আরও পদক্ষেপ নিচ্ছে।

আজ রোববারের এ সফর ২০১৯ সালের পর যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদের কোনো দলের চীনে প্রথম সফর। ২০২০ সালে কোভিড-১৯ মহামারির কারণে আনুষ্ঠানিক সফর বন্ধ হয়ে যায় এবং সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাসের উৎস নিয়ে মতবিরোধের কারণে দুই দেশের সম্পর্ক দ্রুত খারাপ হতে থাকে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়, এ সফর এমন সময়ে হলো, যখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও চীনের প্রেসিডেন্ট সি জিন পিংয়ের মধ্যে গত শুক্রবার ফোনালাপ হয়েছে। বাণিজ্য উত্তেজনা, সেমিকন্ডাক্টর চিপের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা, টিকটকের মালিকানা, দক্ষিণ চীন সাগরে চীনের কর্মকাণ্ড ও তাইওয়ান ইস্যু নিয়ে বিরোধের কারণে সম্পর্কের টানাপোড়েন থেকে উত্তরণের পথ খুঁজছে দুই দেশ।

চীনে মার্কিন দূতাবাসের আয়োজিত এক পুল রিপোর্ট অনুসারে, প্রধানমন্ত্রী লি আইনপ্রণেতাদের বলেছেন, এই ‘বরফ-গলানো’ সফরটি দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে।

চীনে মার্কিন প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন ডেমোক্র্যাট নেতা অ্যাডাম স্মিথ।

অ্যাডাম স্মিথ প্রধানমন্ত্রী লিকে বলেন, ‘আমরা স্বীকার করতে পারি যে, চীন ও যুক্তরাষ্ট্র—উভয়েরই সম্পর্ক জোরদার করার কাজ বাকি আছে। প্রতিনিধি পরিষদের সফরের মাঝে ছয়–সাত বছর বিরতি থাকা উচিত নয়।

‘আমাদের এ ধরনের আরও বেশি বিনিময় প্রয়োজন এবং আমরা আশা করছি, আপনার কথায়, এটি বরফ গলাতে সাহায্য করবে এবং আমরা এ ধরনের আরও বেশি বিনিময় শুরু করতে পারব।’

