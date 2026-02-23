Ajker Patrika
ট্রাম্প পাশে আছেন কি না, বুঝতে পারছেন না নেতানিয়াহু

আন্তর্জাতিক ডেস্ক 
গত বছরের ৭ এপ্রিল হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। ছবি: আনাদোলু

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের সম্ভাব্য পারমাণবিক চুক্তি নিয়ে জেনেভার বৈঠককে ঘিরে ইসরায়েলের রাজধানী তেল আবিবে উদ্বেগ বাড়ছে। প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অবস্থান নিয়ে অনিশ্চয়তা প্রকাশ করে বলেছেন, ‘ট্রাম্প কি এখনো আমাদের পাশে আছেন? আমি চিন্তিত।’

আগামী বৃহস্পতিবার জেনেভায় যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। ওয়াশিংটন এই বৈঠককে নতুন পারমাণবিক চুক্তি নিয়ে আলোচনা এগিয়ে নেওয়ার বড় সুযোগ হিসেবে দেখছে।

তবে মার্কিন প্রশাসনের ভেতরেই এ বিষয়ে ভিন্নমত রয়েছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের উপদেষ্টা স্টিভ উইটকফ ও জ্যারেড কুশনার কূটনৈতিক আলোচনার সুযোগ বাড়ানোর চেষ্টা করছেন। অন্যদিকে ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ মহলের কিছু ব্যক্তি বলছেন, আলোচনায় অগ্রগতি না হলে তেহরানের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

ইসরায়েলের সংবাদমাধ্যম চ্যানেল-১২ নিউজের খবরে বলা হয়েছে, ওয়াশিংটনের এই দ্বিধা তেল আবিবে উদ্বেগ তৈরি করেছে। গত সপ্তাহে নেতানিয়াহুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা এক মার্কিন সূত্র জানায়, হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকের পর প্রেসিডেন্টের পরিকল্পনা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাননি নেতানিয়াহু।

ইরান–যুক্তরাষ্ট্র উত্তেজনা নিরসনের ক্ষীণ আশা আছে এখনো, পরবর্তী দফার আলোচনার তারিখ ঘোষণাইরান–যুক্তরাষ্ট্র উত্তেজনা নিরসনের ক্ষীণ আশা আছে এখনো, পরবর্তী দফার আলোচনার তারিখ ঘোষণা

ওই সূত্রের ভাষ্য অনুযায়ী, বৈঠকের পর নেতানিয়াহু প্রশ্ন করেছিলেন, ‘ট্রাম্প কি এখনো আমাদের সঙ্গে আছেন? আমি চিন্তিত।’

জেনেভার বৈঠকের ফলাফল ইসরায়েল ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিশেষ করে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর সফরকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। জেনেভা বৈঠকের দুই দিন পর তাঁর নেতানিয়াহুর সঙ্গে বৈঠকের কথা রয়েছে।

এর আগে গতকাল রোববার যুক্তরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা জানান, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সম্ভাব্য ‘স্টেট অব দ্য ইউনিয়ন’ ভাষণের আগে ইরানকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে একটি বিস্তারিত পারমাণবিক চুক্তির প্রস্তাব জমা দিতে বলা হয়েছে।

তথ্যসূত্র: মিডল ইস্ট মনিটর

