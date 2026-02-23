ট্রাম্প পাশে আছেন কি না, বুঝতে পারছেন না নেতানিয়াহু

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের সম্ভাব্য পারমাণবিক চুক্তি নিয়ে জেনেভার বৈঠককে ঘিরে ইসরায়েলের রাজধানী তেল আবিবে উদ্বেগ বাড়ছে। প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অবস্থান নিয়ে অনিশ্চয়তা প্রকাশ করে বলেছেন, ‘ট্রাম্প কি এখনো আমাদের পাশে আছেন? আমি চিন্তিত।’
আগামী বৃহস্পতিবার জেনেভায় যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। ওয়াশিংটন এই বৈঠককে নতুন পারমাণবিক চুক্তি নিয়ে আলোচনা এগিয়ে নেওয়ার বড় সুযোগ হিসেবে দেখছে।
তবে মার্কিন প্রশাসনের ভেতরেই এ বিষয়ে ভিন্নমত রয়েছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের উপদেষ্টা স্টিভ উইটকফ ও জ্যারেড কুশনার কূটনৈতিক আলোচনার সুযোগ বাড়ানোর চেষ্টা করছেন। অন্যদিকে ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ মহলের কিছু ব্যক্তি বলছেন, আলোচনায় অগ্রগতি না হলে তেহরানের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।
ইসরায়েলের সংবাদমাধ্যম চ্যানেল-১২ নিউজের খবরে বলা হয়েছে, ওয়াশিংটনের এই দ্বিধা তেল আবিবে উদ্বেগ তৈরি করেছে। গত সপ্তাহে নেতানিয়াহুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা এক মার্কিন সূত্র জানায়, হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকের পর প্রেসিডেন্টের পরিকল্পনা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাননি নেতানিয়াহু।
ওই সূত্রের ভাষ্য অনুযায়ী, বৈঠকের পর নেতানিয়াহু প্রশ্ন করেছিলেন, ‘ট্রাম্প কি এখনো আমাদের সঙ্গে আছেন? আমি চিন্তিত।’
জেনেভার বৈঠকের ফলাফল ইসরায়েল ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিশেষ করে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর সফরকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। জেনেভা বৈঠকের দুই দিন পর তাঁর নেতানিয়াহুর সঙ্গে বৈঠকের কথা রয়েছে।
এর আগে গতকাল রোববার যুক্তরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা জানান, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সম্ভাব্য ‘স্টেট অব দ্য ইউনিয়ন’ ভাষণের আগে ইরানকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে একটি বিস্তারিত পারমাণবিক চুক্তির প্রস্তাব জমা দিতে বলা হয়েছে।
তথ্যসূত্র: মিডল ইস্ট মনিটর
মেক্সিকোর একটি শক্তিশালী মাদক কার্টেলের নেতা নেমেসিও রুবেন ওসেগুয়েরা সেরভান্তেস ‘এল মেনচো’ নামেই পরিচিত। স্থানীয় সময় রোববার (২২ ফেব্রুয়ারি) সেনাবাহিনীর অভিযানে তিনি নিহত হয়েছেন। এই ঘটনার জের ধরে মেক্সিকোতে সৃষ্ট সহিংসতার প্রেক্ষাপটে চারটি শীর্ষ ফুটবল ম্যাচ স্থগিত করা হয়েছে।৪৩ মিনিট আগে
দুর্ঘটনাকবলিত বাসটিতে ৪৪ জন আরোহী ছিলেন। পর্যটন নগরী পোখরা থেকে রাজধানী কাঠমান্ডু যাওয়ার পথে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই ১৯ জনের মৃত্যু হয়। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে এখন পর্যন্ত মাত্র ৯ জনের পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এক ভিডিও ঘিরে তীব্র বিতর্কের মুখে পড়েছেন ভারতের রাজস্থান রাজ্যের টঙ্ক-সোয়াই মাধোপুর এলাকার সাবেক সংসদ সদস্য ও বিজেপি নেতা সুখবীর সিং জৌনপুরিয়া। ভিডিওতে দেখা যায়, এক কম্বল বিতরণ কর্মসূচিতে মুসলিম নারীদের ফিরিয়ে দিচ্ছেন তিনি।৩ ঘণ্টা আগে
ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে পারমাণবিক চুক্তি নিয়ে আলোচনা চললেও যেকোনো মুহূর্তে মার্কিন হামলা হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। যদিও আগামী বৃহস্পতিবার জেনেভায় দুই দেশের মধ্যে পরবর্তী দফার বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। তবে আলোচনার মধ্যেই মধ্যপ্রাচ্যে গত কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে বড় সামরিক সমাবেশ ঘটিয়েছে ট্রাম্প...৩ ঘণ্টা আগে