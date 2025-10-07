‘মানসিক স্বাস্থ্য’ নিয়ে ট্রাম্পের খোঁচার কড়া জবাব দিলেন থুনবার্গ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কটাক্ষের কড়া জবাব দিয়েছেন সুইডিশ জলবায়ু আন্দোলনকর্মী গ্রেটা থুনবার্গ। স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ জানানোয় ট্রাম্পকে ধন্যবাদ দিয়েছেন তিনি।
গাজা অভিমুখী ত্রাণবহর সুমুদ ফ্লোটিলায় যাত্রা, গ্রেপ্তার এবং পরে অন্য দেশে পাঠিয়ে দেওয়ার ঘটনায় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প গ্রেটা থুনবার্গকে ‘ঝামেলাবাজ’ বলে অভিহিত করে মন্তব্য করেন।
গত শুক্রবার সমুদ্রপথে গাজা অবরোধ ভাঙতে গেলে থুনবার্গসহ চার শতাধিক কর্মীকে আটক করে ইসরায়েলি নৌবাহিনী। তাঁদের মধ্যে ১৩০ জনকে রোববার তুরস্কে ফেরত পাঠানো হয়েছে। থুনবার্গকে সোমবার গ্রিস হয়ে স্লোভাকিয়ায় পাঠানো হয়।
হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে সাংবাদিকদের প্রশ্নে ট্রাম্প বলেন, ‘সে (থুনবার্গ) ঝামেলাবাজ। এখন আর পরিবেশ নিয়ে নেই, এখন অন্য কিছুর মধ্যে ঢুকে পড়েছে। ওর ডাক্তার দেখানো দরকার। ওর রাগ নিয়ন্ত্রণের সমস্যা আছে।’
এ নিয়ে সংবাদমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশের পরপরই ফেসবুকে প্রতিক্রিয়া জানান থুনবার্গ। পোস্টে বলেন, তিনি ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছ থেকে তাঁর চরিত্র নিয়ে ‘অতি-প্রশংসামূলক’ মন্তব্য শুনেছেন। সেই সঙ্গে তাঁর মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে ট্রাম্পের উদ্বেগের জন্য তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন।
তবে বক্তব্যের দ্বিতীয় অংশেই খোঁচা দেন থুনবার্গ। ট্রাম্পকে সরাসরি উদ্দেশ করে তিনি বলেন: ‘ট্রাম্পের উদ্দেশে বলছি— তথাকথিত এই “অ্যাঙ্গার ম্যানেজমেন্ট সমস্যা” মোকাবিলার জন্য আপনার কাছে যদি কোনো সুপারিশ থাকে, তবে আমি তা বিনয়ের সঙ্গে গ্রহণ করব। কারণ, (এ ব্যাপারে) আপনার দুর্দান্ত ট্র্যাক রেকর্ড দেখেই বোঝা যায়—আপনি নিজেও সম্ভবত একই সমস্যায় ভুগছেন!’
