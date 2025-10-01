ট্রাম্পের ওয়েবসাইটে সস্তায় ওষুধ বেচবে ফাইজার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
যুক্তরাষ্ট্রে নানা ধরনের অসুখে ভোগা রোগী এখন একটি নতুন সরকারি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কম দামে চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্রে উল্লেখিত ওষুধ কিনতে পারবেন—এমন এক চুক্তির ঘোষণা দিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন।
মার্কিন ফার্মাসিউটিক্যাল জায়ান্ট ফাইজারের সঙ্গে হওয়া চুক্তির ফলে কিছু ওষুধের দাম সর্বোচ্চ ৮৫ শতাংশ পর্যন্ত কমে আসবে বলে গতকাল মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছে হোয়াইট হাউস। এই ওষুধগুলো সরাসরি ভোক্তাদের কাছে বিক্রি হবে TrumpRx নামে নতুন ওয়েবসাইটের মাধ্যমে।
বিবিসি জানিয়েছে, চুক্তিতে ফাইজার যুক্তরাষ্ট্রের নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য সরকারি স্বাস্থ্য বিমা মেডিকেইড-এর অধীনে ওষুধের দাম কমানোর বিষয়ে রাজি হয়েছে। এর ফলে কোম্পানিকে কোনো শুল্ক দিতে হবে না।
গত সপ্তাহে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ঘোষণা করেছিলেন, ১ অক্টোবর থেকে ব্র্যান্ডেড বা পেটেন্টযুক্ত ওষুধ আমদানির ওপর তিনি ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করবেন। এর ঠিক পরেই এই চুক্তি হলো।
চলতি বছর গ্রীষ্মে ১৭টি ওষুধ কোম্পানিকে চিঠি দিয়েছিলেন ট্রাম্প, যেখানে তাদের ৬০ দিনের মধ্যে দাম কমানোর দাবি মেনে নিতে বলা হয়েছিল। এই সময়সীমা এ সপ্তাহেই শেষ হয়েছে। ফাইজার প্রথম ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি, যারা এই চুক্তিতে সম্মত হয়েছে।
ট্রাম্প সে সময় এমন এক নীতির কথা উল্লেখ করেন, যার লক্ষ্য যুক্তরাষ্ট্রে ওষুধের দামের সঙ্গে বিদেশি কম দামের ওষুধের সামঞ্জস্য আনা।
তিনি বলেন, ফাইজার তাদের সব প্রেসক্রিপশন মেডিসিন মেডিকেইডের জন্য দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এটি সবচেয়ে পছন্দের দেশগুলোর দাম অনুযায়ী হবে। এটি মেডিকেইডের খরচ কমাতে ব্যাপক প্রভাব ফেলবে।
ট্রাম্প আশা করেন, যুক্তরাষ্ট্রের আরও ওষুধ প্রস্তুতকারক কোম্পানি এ ধরনের চুক্তিতে রাজি হবে।
যুক্তরাষ্ট্রে নানা ধরনের অসুখে ভোগা রোগী এখন একটি নতুন সরকারি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কম দামে চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্রে উল্লেখিত ওষুধ কিনতে পারবেন—এমন এক চুক্তির ঘোষণা দিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন।
মার্কিন ফার্মাসিউটিক্যাল জায়ান্ট ফাইজারের সঙ্গে হওয়া চুক্তির ফলে কিছু ওষুধের দাম সর্বোচ্চ ৮৫ শতাংশ পর্যন্ত কমে আসবে বলে গতকাল মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছে হোয়াইট হাউস। এই ওষুধগুলো সরাসরি ভোক্তাদের কাছে বিক্রি হবে TrumpRx নামে নতুন ওয়েবসাইটের মাধ্যমে।
বিবিসি জানিয়েছে, চুক্তিতে ফাইজার যুক্তরাষ্ট্রের নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য সরকারি স্বাস্থ্য বিমা মেডিকেইড-এর অধীনে ওষুধের দাম কমানোর বিষয়ে রাজি হয়েছে। এর ফলে কোম্পানিকে কোনো শুল্ক দিতে হবে না।
গত সপ্তাহে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ঘোষণা করেছিলেন, ১ অক্টোবর থেকে ব্র্যান্ডেড বা পেটেন্টযুক্ত ওষুধ আমদানির ওপর তিনি ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করবেন। এর ঠিক পরেই এই চুক্তি হলো।
চলতি বছর গ্রীষ্মে ১৭টি ওষুধ কোম্পানিকে চিঠি দিয়েছিলেন ট্রাম্প, যেখানে তাদের ৬০ দিনের মধ্যে দাম কমানোর দাবি মেনে নিতে বলা হয়েছিল। এই সময়সীমা এ সপ্তাহেই শেষ হয়েছে। ফাইজার প্রথম ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি, যারা এই চুক্তিতে সম্মত হয়েছে।
ট্রাম্প সে সময় এমন এক নীতির কথা উল্লেখ করেন, যার লক্ষ্য যুক্তরাষ্ট্রে ওষুধের দামের সঙ্গে বিদেশি কম দামের ওষুধের সামঞ্জস্য আনা।
তিনি বলেন, ফাইজার তাদের সব প্রেসক্রিপশন মেডিসিন মেডিকেইডের জন্য দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এটি সবচেয়ে পছন্দের দেশগুলোর দাম অনুযায়ী হবে। এটি মেডিকেইডের খরচ কমাতে ব্যাপক প্রভাব ফেলবে।
ট্রাম্প আশা করেন, যুক্তরাষ্ট্রের আরও ওষুধ প্রস্তুতকারক কোম্পানি এ ধরনের চুক্তিতে রাজি হবে।
এই ঘটনা ঘটছে এমন এক সময়ে, যখন ইরাকের ভেতরে প্রতিরোধ গোষ্ঠীগুলোর কাছে অস্ত্র থাকা নিয়ে তীব্র বিতর্ক চলছে। সামনে নির্বাচনও রয়েছে। তার ওপর সিরিয়া সীমান্ত থেকে আসা হুমকিও অব্যাহত। সব মিলিয়ে ইরাক এখন এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে।১ ঘণ্টা আগে
গাজায় ইসরায়েলি অবরোধ ভাঙার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া আন্তর্জাতিক অধিকারকর্মীদের নৌবহর গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলাকে ফিলিস্তিনি ছিটমহল পর্যন্ত পৌঁছতে না দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তেল আবিব। এরই মধ্যে, ফ্লোটিলাটিকে ঠেকিয়ে দিয়ে এতে থাকা লোকজনকে আটক করে কারাগারে নেওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছেন ইসরায়েল। দেশটির সংবাদমাধ্যম ওয়াইনেট১ ঘণ্টা আগে
ভারতের মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের ছিঁদওয়াড়া জেলায় গত ১৫ দিনে কিডনি বিকল হয়ে ছয় শিশুর মৃত্যু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এটিকে সাধারণ মৌসুমি জ্বর মনে করা হলেও, তদন্তকারীরা এখন সন্দেহ করছেন, বিষাক্ত ডাইথিলিন গ্লাইকল মিশ্রিত কাশির সিরাপই এই মৃত্যুর কারণ।৩ ঘণ্টা আগে
বাঙালি সংস্কৃতির উৎস ও ভিত্তি নিয়ে তীব্র বিতর্কের সূত্রপাত করেছেন নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন। তাঁর বক্তব্যের সমালোচনা করেছেন ভারতের বিশিষ্ট কবি, গীতিকার জাভেদ আখতার।৪ ঘণ্টা আগে