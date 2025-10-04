মার্কিন মুদ্রায় ট্রাম্পের মুখ, খসড়া নকশা প্রকাশ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ মন্ত্রণালয় এক ডলারের কয়েনে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ২৫০তম বার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ছবি রাখার বিষয়টি বিবেচনা করছে। এ লক্ষ্যে মার্কিন ট্রেজারি গতকাল প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সম্মানিত করতে এক ডলার মূল্যমানের একটি কয়েনের খসড়া নকশা প্রকাশ করেছে।
সম্ভাব্য নকশার সামনের অংশে ট্রাম্পের প্রোফাইল ছবি দেখানো হয়েছে। তার ওপরে লেখা রয়েছে ‘লিবার্টি’ এবং নিচে রয়েছে ‘১৭৭৬-২০২৬’। মার্কিন ট্রেজারার ব্র্যান্ডন বিচের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে শেয়ার করা এক পোস্ট থেকে এ ছবি দেখা গেছে। পরে ট্রেজারি অফিসও তা প্রকাশ করেছে।
কয়েনের অন্য পাশে ট্রাম্পকে ভাঁজ করা মুঠো উঁচু অবস্থায় দেখানো হয়েছে, তাঁর পেছনে যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা। সেখানে লেখা আছে ‘Fight, fight, fight’, ‘United States of America’ এবং ‘E pluribus unum. ’ ট্রাম্পের আলোচিত এই ছবি তুলেছিলেন এপির সাংবাদিক ইভান ভুচি। ২০২৪ সালের জুলাইয়ে ট্রাম্পের ওপর গুলি চালানো হলে তিনি সামান্য আহত হন এবং তাঁর পরই মুষ্টি উঁচিয়ে দৃঢ়তা দেখান। সেই ছবি তখন যুক্তরাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।
অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্র বলেন, ‘উগ্র বামপন্থীদের কারণে সরকার বন্ধ (শাটডাউন) থাকলেও বাস্তবতা স্পষ্ট—প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড জে. ট্রাম্পের ঐতিহাসিক নেতৃত্বে আমাদের দেশ ২৫০তম বার্ষিকীতে শক্তিশালী, সমৃদ্ধ এবং আগের চেয়ে আরও ভালো অবস্থায় পৌঁছেছে।’
তিনি আরও বলেন, ‘যদিও যুক্তরাষ্ট্রের সেমিকুইনটেনিয়াল বা অর্ধ ২৫০তম বার্ষিকী উদ্যাপনের জন্য চূড়ান্ত ১ ডলারের কয়েনের ডিজাইন এখনো নির্বাচিত হয়নি, এই প্রথম খসড়া আমাদের দেশ ও গণতন্ত্রের টেকসই আত্মার প্রতিফলন, বড় বাধার মুখেও।’
ওয়াশিংটন পোস্টের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের বিদ্যমান আইন সাধারণত জীবিত মানুষের ছবি মুদ্রায় প্রদর্শন করতে বাধা দেয়। এ ছাড়া, ২০২০ সালের ‘সার্কুলেটিং কালেক্টিবল কয়েন রিডিজাইন অ্যাক্ট’, যা বার্ষিকী কয়েন মুদ্রণের অনুমোদন দিয়েছিল, তার উল্টো দিকে কোনো মানুষের মাথার ভাস্কর্য বা প্রতিকৃতি রাখার অনুমতি দেয় না।
